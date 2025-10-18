Bekelei skirtų automobilių gamintoja „UAZ“ – ant žlugimo ribos? Atskleidė kas palaiko gyvybę

Tačiau šis gyvas muziejus išsilaiko vedamas ne dėl pirkėjų nostalgijos. Civilinių automobilių pardavimai sminga žemyn, o gamyklą nuo bankroto, panašu, gelbsti tik vienintelis klientas – Rusijos armija ir kitos valstybinės struktūros.
Naujausia statistika negailestinga. Per pirmuosius devynis šių metų mėnesius UAZ pardavimai krito net 37 proc, o rugsėjį – net 47 proc.
Tai gerokai prastesnis rezultatas, nei bendras Rusijos rinkos nuosmukis. Paradoksalu, tačiau bendrovės bestseleris – ne modernus visureigis, o legendinė „Buchanka“ (liet. „duonos kepalas“) – 1950-ųjų pabaigoje Sovietų armijai sukurtas furgonas, kurio dizainas iš esmės nesikeitė nuo 1964-ųjų.
Kaip šis archajiškas reliktas išlieka gyvas? Atsakymas paprastas – jį dirbtinai palaiko valstybė. Pasak Rusijos automobilių rinkos ekspertų, net 90 procentų visos UAZ produkcijos nuperka ne privatūs asmenys, o valstybinės institucijos – nuo Gynybos iki Sveikatos apsaugos ministerijų.
Civilinė rinka tėra nedidelė niša entuziastams – medžiotojams ir žvejams, vertinantiems „Buchankos“ pravažumą ir žemą kainą.
Tačiau valstybės pagalba tuo neapsiriboja. Nuo realios konkurencijos UAZ saugo milžiniški „utilizacijos mokesčiai“, kurie bet kokį modernesnį, bet paprastą importuotą visureigį paverčia finansiškai nepatraukliu.
Taip pat gamintojui taikomos dešimtys išimčių dėl saugumo ir taršos reikalavimų, kurių jo archajiška technika tiesiog neatitiktų.
Pati UAZ valdanti „Sollers“ kompanija spinduliuoja optimizmu ir jokių pokyčių nežada. Ir kam? Kol valstybė perka pasenusius modelius ir saugo nuo konkurencijos, keistis tiesiog nėra jokios prasmės.
