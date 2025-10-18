Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Bekelei skirtų automobilių gamintoja „UAZ“ – ant žlugimo ribos? Atskleidė kas palaiko gyvybę

2025-10-18 15:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-18 15:06

Kol Vakarų gamintojai modelius keičia kas septynerius metus, Rusijos Uljanovsko automobilių gamykla (UAZ) primena automobilių pramonės muziejų. Nuo jos konvejerių vis dar rieda „Buchanka“ ir „Hunter“ – modeliai, kurių šaknys siekia 6-ąjį dešimtmetį.

UAZ (nuotr. gamintojo)

Kol Vakarų gamintojai modelius keičia kas septynerius metus, Rusijos Uljanovsko automobilių gamykla (UAZ) primena automobilių pramonės muziejų. Nuo jos konvejerių vis dar rieda „Buchanka“ ir „Hunter“ – modeliai, kurių šaknys siekia 6-ąjį dešimtmetį.

REKLAMA
0

Tačiau šis gyvas muziejus išsilaiko vedamas ne dėl pirkėjų nostalgijos. Civilinių automobilių pardavimai sminga žemyn, o gamyklą nuo bankroto, panašu, gelbsti tik vienintelis klientas – Rusijos armija ir kitos valstybinės struktūros.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Naujausia statistika negailestinga. Per pirmuosius devynis šių metų mėnesius UAZ pardavimai krito net 37 proc, o rugsėjį – net 47 proc.

REKLAMA

Tai gerokai prastesnis rezultatas, nei bendras Rusijos rinkos nuosmukis. Paradoksalu, tačiau bendrovės bestseleris – ne modernus visureigis, o legendinė „Buchanka“ (liet. „duonos kepalas“) – 1950-ųjų pabaigoje Sovietų armijai sukurtas furgonas, kurio dizainas iš esmės nesikeitė nuo 1964-ųjų.

Kaip šis archajiškas reliktas išlieka gyvas? Atsakymas paprastas – jį dirbtinai palaiko valstybė. Pasak Rusijos automobilių rinkos ekspertų, net 90 procentų visos UAZ produkcijos nuperka ne privatūs asmenys, o valstybinės institucijos – nuo Gynybos iki Sveikatos apsaugos ministerijų.

REKLAMA
REKLAMA

Civilinė rinka tėra nedidelė niša entuziastams – medžiotojams ir žvejams, vertinantiems „Buchankos“ pravažumą ir žemą kainą.

Tačiau valstybės pagalba tuo neapsiriboja. Nuo realios konkurencijos UAZ saugo milžiniški „utilizacijos mokesčiai“, kurie bet kokį modernesnį, bet paprastą importuotą visureigį paverčia finansiškai nepatraukliu.

Taip pat gamintojui taikomos dešimtys išimčių dėl saugumo ir taršos reikalavimų, kurių jo archajiška technika tiesiog neatitiktų.

Pati UAZ valdanti „Sollers“ kompanija spinduliuoja optimizmu ir jokių pokyčių nežada. Ir kam? Kol valstybė perka pasenusius modelius ir saugo nuo konkurencijos, keistis tiesiog nėra jokios prasmės.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Protestai Rusijoje (nuotr. VL.ru)
Drąsa ar neviltis? Rusijos miestuose – protestai prieš „plėšikiškus“ automobilių mokesčius karui finansuoti (4)
Moskvič 3e (nuotr. gamintojo)
Rusijos automobilių pramonė skambina pavojaus varpais: prašo sukurti naujas taisykles (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų