TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Problemos baigėsi? „Nissan“ uždirbo daugiau negu tikėjosi

2025-11-17 17:07 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-17 17:07

Japonijos automobilių gamintojas „Nissan“ pranešė apie netikėtai sėkmingą antrąjį ketvirtį. Bendrovė fiksavo 51,5 mlrd. jenų (342 mln. JAV dolerių) veiklos pelną. Palyginimui, praėjusiais  metais bendrovė uždirbo 31,9 mlrd. jenų pelno. Tai – geriausias ketvirčio rezultatas nuo 2023 m. pabaigos, ypač po nuostolingo pirmojo šių metų ketvirčio.

Nissan Qashqai (nuotr. gamintojo)
10

Šis rezultatas yra didelė staigmena rinkai. LSEG apklausti analitikai prognozavo, kad „Nissan“ per šį ketvirtį patirs vidutinį 70,9 mlrd. jenų nuostolį.

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

„Nissan“ vadovas Ivanas Espinosa teigiamus rezultatus sieja su sėkmingai vykdomu radikaliu restruktūrizacijos planu (mažinamos fiksuotosios išlaidos) ir ženkliai geresniais pardavimais Šiaurės Amerikos rinkoje.

Nissan GT-R Nismo
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nissan GT-R Nismo

Metinė prognozė – vis dar neigiama

Tačiau šis trumpalaikis pagerėjimas nekeičia bendro vaizdo. „Nissan“ palaikė praėjusią savaitę paskelbtą itin pesimistinę metinę prognozę. Tikimasi, kad visi finansiniai metai (iki 2026 m. kovo) bus baigti su 275 mlrd. jenų veiklos nuostoliu.

Pagrindinės tokios niūrios prognozės priežastys – JAV įvesti muitai ir tiekimo grandinės sutrikimai, ypač susiję su „Nexperia“ lustų krize.

„Tai yra pereinamieji metai, todėl absoliutūs skaičiai nėra puikūs. Tačiau mes laikomės plano pasiekti veiklos pelno lūžio tašką, jei neskaičiuosime muitų poveikio“, – teigė I. Espinosa.

Gamybos mažinimas ir turto pardavimas

Restruktūrizacijos planas, kurio priverstas imtis koncernas, yra skausmingas. Gamyklų skaičius pasaulyje mažinamas nuo 17 iki 10, o darbuotojų skaičius mažinamas 15 proc.

Tiekimo problemos jau duoda realių pasekmių. Dėl „Nexperia“ lustų trūkumo „Nissan“ nuo kitos savaitės yra priversta mažinti geriausiai parduodamo „Rogue“ visureigio gamybos apimtis Japonijoje.

Koncernas taip pat patvirtino, kad lapkričio pabaigoje nutrauks „Nissan“ automobilių gamybą COMPAS gamykloje Meksikoje, kurią valdė kartu su „Mercedes-Benz“. Be to, siekdama gauti grynųjų pinigų, „Nissan“ už 97 mlrd. jenų pardavė savo pasaulinę būstinę Jokohamoje, kurią dabar pati nuomosis.

JAV auga, Japonija traukiasi

Kol Šiaurės Amerikos rinka auga dėl didesnio dėmesio mažmeninei prekybai (o ne pardavimams įmonių parkams), situacija gimtojoje Japonijoje yra prasta.

Per pirmąjį pusmetį mažmeniniai pardavimai Japonijoje krito 16,5 proc. Pasak I. Espinosos, taip nutiko dėl to, kad klientai nerimavo dėl prastos finansinės kompanijos padėties. Nors situaciją šiek tiek gerina naujo „Kei“ automobilio „Roox“ paklausa, bendra situacija išlieka sudėtinga.

