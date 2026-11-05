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Paskelbti „Europos metų automobilio 2027“ finalininkai: tokio septyneto dar nėra buvę

2026-11-05 15:13 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-05 15:13
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„Europos metų automobilio 2027“ konkurse užfiksuotas istorinis įvykis. Pirmą kartą nuo 1964 metų, kai buvo pradėti rengti šie rinkimai, visi septyni finalininkai yra elektromobiliai. Tarp pretendentų į prestižinį titulą šį kartą neliko nė vieno benzininio, dyzelinio ar hibridinio automobilio. Naujasis laimėtojas paaiškės sausio 8 dieną Briuselyje.

„Lietuvos metų automobilis 2027“ atidarymas (nuotr. Organizatorių)
GALERIJA (52)

„Europos metų automobilio 2027“ konkurse užfiksuotas istorinis įvykis. Pirmą kartą nuo 1964 metų, kai buvo pradėti rengti šie rinkimai, visi septyni finalininkai yra elektromobiliai. Tarp pretendentų į prestižinį titulą šį kartą neliko nė vieno benzininio, dyzelinio ar hibridinio automobilio. Naujasis laimėtojas paaiškės sausio 8 dieną Briuselyje.

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Spalio 30 dieną paskelbtame finalininkų sąraše – septyni skirtingų klasių automobiliai: nuo nedidelių ir palyginti nebrangių miesto elektromobilių iki prabangių šeimyninių visureigių.

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Dėl titulo varžysis „BMW iX3“, „Cupra Raval“, „Hyundai Ioniq 3“, „Kia EV2“, „Renault Twingo“, „Volkswagen ID. Polo“ ir „Volvo EX60“.

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(52 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Lietuvos metų automobilis 2027“ atidarymas

Vienas įdomesnių šių metų konkurso bruožų – mažesnių elektromobilių gausa. Net penki iš septynių finalininkų priklauso kompaktiškų automobilių kategorijai, o didesnių modelių garbę gins tik „BMW iX3“ ir „Volvo EX60“.

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Tarp finalininkų – ir nebrangūs miesto automobiliai

Vienas mažiausių konkurso dalyvių – atgimęs „Renault Twingo“. Anksčiau šis pavadinimas buvo siejamas su nedideliais benzininiais automobiliais, tačiau naujos kartos „Twingo“ siūlomas tik su elektrine pavara.

Prancūzijos gamintojas siekia, kad šis modelis taptų vienu prieinamiausių naujų elektromobilių Europoje. Pradinė jo kaina turėtų nesiekti 20 tūkst. eurų.

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Panašiai rinkos daliai skirtas ir „Volkswagen ID. Polo“. Tai elektrinis gerai žinomo „Polo“ įpėdinis, kuriuo Vokietijos gamintojas siekia pasiūlyti nedidelį, kasdienėms kelionėms pritaikytą elektromobilį.

Greta jo finalininkų sąraše atsidūrė „Cupra Raval“. Abu modeliai sukurti naudojant bendrus „Volkswagen“ grupės techninius sprendimus, tačiau skiriasi savo charakteriu ir dizainu. „Cupra“ daugiau dėmesio skiria sportiškumui, o „Volkswagen“ – praktiškumui ir platesniam pirkėjų ratui.

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Dar du mažesni finalininkai – „Kia EV2“ ir „Hyundai Ioniq 3“. Pietų Korėjos gamintojai taip pat plečia elektrinių automobilių pasiūlą, siekdami pasiekti pirkėjus, kuriems didesni elektromobiliai yra pernelyg brangūs arba tiesiog nepraktiški.

Dėl titulo kovos ir du didesni visureigiai

Brangiausių finalininkų grupei priklauso „BMW iX3“ ir „Volvo EX60“. Naujasis „BMW iX3“ yra pirmasis gamintojo „Neue Klasse“ kartos elektromobilis. Šiame modelyje debiutuoja nauja elektrinė platforma, šeštos kartos „eDrive“ technologija ir 800 voltų elektros sistema.

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„BMW iX3 50 xDrive“ turi du elektros variklius, išvystančius bendrą 469 AG galią. Gamintojas nurodo, kad viena įkrova automobilis gali nuvažiuoti iki 805 kilometrų pagal WLTP metodiką.

Tuo metu „Volvo EX60“ yra elektrinis vidutinio dydžio SUV, kuriuo Švedijos gamintojas plečia savo elektromobilių asortimentą.

Galingiausios šio modelio versijos taip pat siūlomos su visų varančiųjų ratų pavara, o didžiausias deklaruojamas nuvažiuojamas atstumas siekia iki 810 kilometrų pagal WLTP metodiką.

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Kinijos gamintojai į finalą nepateko

Nors kiniškų automobilių Europoje sparčiai daugėja, šių metų „Europos metų automobilio“ finalininkų sąraše nėra nė vieno Kinijos markės modelio.

Iki šiol vienintelis Kinijos gamintojo automobilis, patekęs į šio konkurso finalą, buvo „BYD Seal“. 2024 metų rinkimuose jis užėmė šeštąją vietą iš septynių.

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Šiemet finalininkų sąraše ryškiai matoma „Volkswagen“ grupė, kuriai atstovauja „Cupra Raval“ ir „Volkswagen ID. Polo“.

Pernai „Europos metų automobilio“ titulą laimėjo „Mercedes-Benz CLA“, siūlomas tiek su elektrine pavara, tiek su vidaus degimo varikliais.

Dar anksčiau, 2025 metais, nugalėtoju tapo „Renault 5 E-Tech“, o 2024-aisiais – „Renault Scenic E-Tech“. Abu šie automobiliai taip pat yra elektriniai.

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Nugalėtojas paaiškės sausį

Lapkričio 25–26 dienomis visi septyni finalininkai bus dar kartą išbandyti „Balocco“ bandymų trasoje Italijoje. Čia komisijos nariai galės tiesiogiai palyginti automobilių važiavimo savybes, komfortą, technologijas ir kitus svarbius aspektus.

Po bandymų vyks galutinis balsavimas. Kiekvienas komisijos narys turės paskirstyti 25 balus mažiausiai penkiems automobiliams, o vienam modeliui galės skirti ne daugiau kaip 10 balų.

Daugiausia balų surinkęs automobilis taps 2027 metų „Europos metų automobiliu“.

Nugalėtojas bus paskelbtas 2027 metų sausio 8 dieną Briuselio automobilių parodoje. 

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