TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Nyderlanduose – istorinis lūžis: parlamentas minimalia persvara nubalsavo prieš vidaus degimo variklių draudimą

2025-10-18 19:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-18 19:08

Nyderlandų parlamentas priėmė rezoliuciją, kuria šalies vyriausybė įpareigojama Europos Sąjungos lygmeniu prieštarauti planuojamam naujų automobilių su vidaus degimo varikliais draudimui nuo 2035 metų.

Eismas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

0

Šis sprendimas, priimtas minimalia persvara – 76 balsais prieš 74 – vadinamas „istoriniu lūžiu“ ir rodo augantį pasipriešinimą griežtai ES „žaliojo kurso“ politikai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Rezoliuciją inicijavo ūkininkų interesams atstovaujanti partija BBB, o prie jos prisijungė dešiniosios ir dešiniojo centro partijos, tokios kaip PVV (Laisvės partija), VVD (Liaudies partija už laisvę ir demokratiją), FVD (Forumas už demokratiją), SGP ir JA21.

Pagrindiniai argumentai, išdėstyti rezoliucijoje, yra šie:

Socialinis poveikis. Teigiama, kad visiškas draudimas padarys naujus automobilius neįperkamus daugeliui šeimų ir smulkaus verslo atstovų.

Ekonominis poveikis. Baiminamasi, kad toks radikalus perėjimas pakenks Europos automobilių pramonei, atveriant kelią konkurencijai iš Kinijos.

Inovacijų stabdymas. Nurodoma, kad draudimas sustabdys inovacijas, susijusias su efektyvesnių vidaus degimo variklių ir sintetinių degalų kūrimu.

Todėl rezoliucijoje Nyderlandų vyriausybė raginama Briuselyje siekti „realistiško derinio“, kuriame vietos atsirastų ne tik elektromobiliams, bet ir hibridams bei ekonomiškiems vidaus degimo varikliams.

Prieš rezoliuciją balsavo kairiosios ir centristinės partijos, tokios kaip Žaliųjų ir Darbo partijos aljansas (Groenlinks-PvdA), „Naujoji socialinė sutartis“ (NSC), D66, Krikščionių demokratų apeliacija (CDA), Socialistų partija (SP) ir kitos, pabrėžiančios būtinybę laikytis klimato kaitos mažinimo įsipareigojimų.

Nyderlandų parlamento sprendimas yra svarbus, bet kol kas simbolinis žingsnis. Jis atspindi augantį nepasitenkinimą kai kuriose ES šalyse, tačiau nekeičia jau priimto ES lygmens sprendimo. Panašios diskusijos vyksta ir Vokietijoje, o Višegrado šalys, ypač Slovakija, taip pat ragina peržiūrėti draudimą.

Šis „istorinis lūžis“ Hagoje rodo, kad kova dėl 2035-ųjų draudimo toli gražu nebaigta, o artėjant Europos Komisijos numatytai peržiūrai, politinis spaudimas Briuseliui tik didės.

