Europos Sąjunga įves naują mokestį: automobilių kainos šoktelės į viršų

Siekdama apsaugoti savo rinką ir paskatinti švaresnę gamybą visame pasaulyje, Europos Sąjunga nuo 2026 metų ruošia naują ginklą – Anglies dioksido pasienio korekcinį mechanizmą (CBAM), arba tiesiog „anglies muitą“.
Mažai kas susimąsto, kad kiekvienas naujas automobilis savo kelionę pradeda su didele „anglies dvideginio skola“.
Pavyzdžiui, pagaminant vos vieną kilogramą aliuminio naudojant anglį, į aplinką gali būti išmesta net 16 kilogramų CO2.
Būtent į šią pirminę gamybos grandį ir yra nukreiptas naujasis ES mokestis. Nuo 2026-ųjų importuotojai privalės deklaruoti, kiek CO2 buvo išmesta gaminant jų įvežamą metalą.
Jei šis kiekis viršys ES standartus, už perviršį teks susimokėti. Taip siekiama sulyginti žaidimo sąlygas su Europos gamintojais, kurie jau investuoja milijardus į „žaliojo“ plieno gamybą naudojant vandenilį ar atsinaujinančią energiją.
Neabejojama, kad šis sprendimas turės pasekmių vartotojams. Europos Komisija pripažįsta, kad galutinės produktų kainos, įskaitant automobilius, šiek tiek kils.
Skaičiuojama, kad 25 000 eurų vertės automobilis gali pabrangti keliomis šimtinėmis eurų. Skaudžiausiai tai turėtų paveikti būtent pigesnius kiniškus elektromobilius, kurių kainodaroje pigus plienas iki šiol buvo didelis pranašumas.
