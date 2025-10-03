Juoda ar raudona? Atskleidė kokių spalvų automobilius perka europiečiai

Net septyni iš dešimties pirkėjų renkasi neutralius atspalvius. Tačiau kur kas įdomesnė istorija slypi automobilio viduje – čia europiečių skoniai radikaliai išsiskiria ir atskleidžia aiškią kultūrinę ribą tarp žemyno Šiaurės ir Pietų.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Nors gamintojai reklamose vilioja ryškiomis ir emocionaliomis spalvomis realybėje pirkėjai priima racionalų sprendimą. Manoma, kad neutralios spalvos automobilį vėliau bus lengviau parduoti, todėl pirkdami dauguma galvoja ne apie dabartinį džiaugsmą, o apie būsimą investicijos išsaugojimą.
Taisyklę patvirtinančios išimtys – tokie automobiliai kaip „Fiat 500“ ar „Renault 5“, kurių pirkėjai gerokai dažniau renkasi geltoną, raudoną ar mėlyną spalvas, taip pabrėždami savo individualumą.
Jei išorėje karaliauja monotonija, tai salonuose – tikra skonių kova. Šiaurės Europoje vairuotojai yra linkę investuoti į prabangą. Vokietijoje net 57 proc. , o Jungtinėje Karalystėje – 53 proc. pirkėjų primoka nuo 500 iki 1000 eurų (ir daugiau) už odinius ar kitus aukštesnės kokybės apmušalus.
Tuo tarpu Pietų Europoje vaizdas visiškai kitoks. Ispanijoje net 85 proc., o Italijoje ir Prancūzijoje – 75 proc. pirkėjų pasilieka standartines medžiagines sėdynes.
Tačiau tai nereiškia, kad pietiečiai yra taupesni. „Jato Dynamics“ analitikai pabrėžia, kad jie taip pat yra linkę mokėti papildomai už geresnę komplektaciją, tačiau jų prioritetai kitokie.
Vietoj brangesnių sėdynių medžiagų, jie mieliau renkasi investuoti į technologijas – didesnį multimedijos ekraną, geresnę garso sistemą ar papildomas vairuotojo pagalbos sistemas.
Ypač iš bendro konteksto išsiskiria Prancūzija. Pasirodo, prancūzai yra ne tik medžiaginių salonų, bet ir spalvų įvairovės šalininkai. Kitaip nei likusioje Europoje, kur dominuoja juoda spalva, beveik pusė Prancūzijos vairuotojų renkasi nejuodus interjerus, o tarp jų populiariausia alternatyva yra pilka spalva (38 proc).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!