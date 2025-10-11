Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Europos automobilių milžinai reikalauja sušvelninti taršos reikalavimus: „Tikslai nepasiekiami, gresia 25 mlrd. eurų baudos“

2025-10-11 07:01
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-11 07:01

Europos automobilių gamintojų asociacija (ACEA), atstovaujanti didžiausiems žemyno koncernams, oficialiai kreipėsi į Europos Sąjungą, prašydama sušvelninti ambicingus CO2 taršos mažinimo tikslus.

„Volkswagen“ automobilių gamykla Kinijoje (nuotr. gamintojo)
76

Europos automobilių gamintojų asociacija (ACEA), atstovaujanti didžiausiems žemyno koncernams, oficialiai kreipėsi į Europos Sąjungą, prašydama sušvelninti ambicingus CO2 taršos mažinimo tikslus.

Gamintojai teigia, kad perėjimas prie elektromobilių vyksta per lėtai, todėl dabartiniai reikalavimai yra „nepasiekiami“ ir gresia pramonei milijardinėmis baudomis. Tačiau aplinkosaugos organizacijos šį žingsnį vadina cinišku bandymu išsisukti nuo klimato įsipareigojimų.

Gamintojų argumentas paremtas skaičiais. Jų prognozėmis, išlaikant dabartinius augimo tempus, 2035 metais, kai teoriškai turėtų būti parduodami tik nulinės emisijos automobiliai, elektromobiliai sudarys vos 63 proc. rinkos.

Esant dabartinei maždaug 16 proc. rinkos daliai, griežtas 2030 metų tarpinis tikslas yra „nepasiekiamas“, o jo neįvykdžius pramonei grėstų net 25 mlrd. eurų baudos.

Savo reikalavimų pakete ACEA siūlo ne visiškai atsisakyti tikslų, o juos „perkalibruoti“. Tarp siūlymų – taikyti penkerių metų rezultatų vidurkį, suteikti papildomų kreditų už mažų elektromobilių pardavimus, pripažinti didesnį iš tinklo įkraunamų hibridų vaidmenį ir, svarbiausia, sulyginti klimatui neutraliais degalais varomus automobilius su elektromobiliais.

Tačiau aplinkosaugos organizacija „Transport & Environment“ (T&E) į šiuos siūlymus reagavo žaibiškai ir griežtai. Jų teigimu, tai – tik bandymas sukurti „landas įstatyme“.

T&E apskaičiavo, kad pritaikius ACEA siūlymus, 2035 metais gamintojams, norint pasiekti tikslą, užtektų, kad elektromobiliai sudarytų 52 proc. rinkos, o tai visiškai pakirstų 100 proc. nulinės emisijos tikslą.

Šis aštrus apsikeitimas nuomonėmis – tai tik įžanga į didelį politinį mūšį, kuris Briuselyje vyks artimiausiais mėnesiais. Europos Komisija jau yra numačiusi iki metų pabaigos peržiūrėti taršos tikslus, atsižvelgiant į „strateginį dialogą“ su pramone. Būtent šiam dialogui ir yra skirtas ACEA reikalavimų paketas.

