Nutrauktas 2,4 mlrd. dolerių „Gotion“ gamyklos projektas JAV: kinai kaltina rasizmu

Šis sprendimas Kinijos investuotojui reiškia milžiniškus finansinius praradimus. Mičigano Strateginis Fondas (angl. Michigan Strategic Fund) ne tik atšaukė projektui skirtą 125 milijonų dolerių dotaciją, bet ir pareikalavo grąžinti jau panaudotus 23,7 mln. dolerių, kurie buvo skirti 270 akrų žemės sklypui įsigyti.
Taip pat sustabdytas likusių 26,3 mln. dolerių išmokėjimas ir, svarbiausia, panaikinta 30 metų trukmės mokesčių lengvata, kurios vertė siekė 540 mln. dolerių.
Oficiali sutarties nutraukimo priežastis – visiškas progresas. Valdžios institucijų teigimu, statybvietėje daugiau nei 120 dienų nevyko jokia suplanuota veikla, o patį projektą stabdė įvairūs teisiniai ginčai.
Pati „Gotion“ naujausioje ataskaitoje valstijai pripažino, kad iš žadėtų 2350 darbo vietų nebuvo sukurta nė viena. Mičigano ekonominės plėtros korporacija pareiškė, kad projektas jau yra nebeatgaivinamas.
Tačiau „Gotion“ su sprendimu nesutinka. Kompanijos advokatas reikalauja atšaukti visus finansavimo nutraukimo sprendimus. Be to, jis apkaltino vietinius projekto oponentus naudojant „rasistinius ir etniškai motyvuotus stereotipus“, siekiant tikslingai pakenkti susitarimui.
Valstija šiuos kaltinimus griežtai atmetė. Mičigano atstovai pabrėžė, kad sprendimas yra pagrįstas išskirtinai sutarties faktais, akivaizdžiu progreso trūkumu ir teisinėmis rizikomis. Tarp eilučių minima ir kita priežastis – nacionalinio saugumo abejonės dėl stiprių „Gotion“ sąsajų su Kinijos valdžia.
