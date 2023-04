Milžiniško pajėgumo SUV: beprotybė ar praktiškas sprendimas visiems gyvenimo atvejams?

REKLAMA

Matydami sparčiai augančią itin galingų visureigių paklausą, nuošalyje neliko net ir toks legendinis prekių ženklas kaip „Aston Martin“. Ir čia britai liko ištikimi savo vertybėms – sukūrė visureigį, kurio konkurentai pavyti neįstengia.

Pristato vis galingesnes versijas

Klientus vilioja visureigių universalumas, tačiau galios poreikis niekur nedingo. Veikiau priešingai – matydami, kad šiuolaikinė inžinerija leidžia netgi sportiniuose sedanuose montuoti ganėtinai patikimus įspūdingos galios variklius, prabangių visureigių pirkėjai tikisi to paties. Be to, SUV kėbulo universalumas leido skirtingiems prekių ženklas pristatyti labiau specializuotus produktus – pavyzdžiui, mėgstantiems itin aštrius pojūčius buvo pasiūlyti tokie modeliai kaip „Aston Martin DBX“ ar „Ferrari Purosangue“.

Dėl įspūdingų techninių parametrų kai kurie šių dvi tonas svorio viršijančių visureigių gali greičiau nei per penkias sekundes įsibėgėti nuo 0 iki 100 km/val. Su kiekviena nauja versija skaičiai kyla į viršų, o viena iš jų, suprojektuota ir pagaminta Didžiojoje Britanijoje, pranoksta absoliučiai visus.

Praėjusiai metais pristatytą galingiausią pasaulyje serijiniu būdu gaminamą visureigį „Aston Martin DBX707“ modelį galima laikyti pačiu egzotiškiausiu naujos kartos visureigiu, net ir palyginus su naujausiais kūriniais iš Šiaurės Italijos. Dviem turbinomis aprūpintas jo 4 litrų V8 variklis išvysto 707 AG galią ir net 900 Nm sukimo momentą.

Būtent dėl ženkliai išaugusio sukimo momento DBX707 versijai prireikė unikalios transmisijos, kuri galėtų atlaikyti didesnę apkrovą. Pasirinkta nauja automatinė 9 laipsnių pavarų dėžė su vaidinamąja „šlapia“ sankaba.

Smarkiai skiriasi nuo bazinių modelių

Automobilių entuziastas ir žiedinių lenktynių dalyvis Vytas Bilinskas pastebi, kad galingiausi šiuolaikiniai visureigiai savo dinamika nenusileidžia daugumai sportui skirtų modelių. „Aston Martin DBX707“ nuo 0 iki 100 km/val. įsibėgėja per 3,3 sekundės – tokia dinamika pasigirti gali toli gražu ne kiekvienas sportinis automobilis.

Anot pašnekovo, ypatingai galingiems prabangiems visureigiams itin svarbios valdymo savybės. Vis dažniau naujesniuose modeliuose gausiai naudojamos anglies pluošto kėbulo detalės, montuojamos iš titano lydinių pagamintos išmetimo sistemos, nors tai nebūtinai turi juntamą įtaką bendram automobilio svoriui.

„Įvairūs mazgai, pradedant blokuojamu galiniu reduktoriumi ir baigiant aktyviais stabilizatoriais ar gerokai efektyvesniais stabdžiais, labai pakeičia automobilio charakterį – Kačerginės „Nemuno žiedo“ trasą galingas visureigis įveikia maždaug per tokį pat laiką, kaip ir lenktynėms ruošti „BMW 325 Cup“ automobiliai“, – dėsto V. Bilinskas.

Prabangus visureigis lengvai gali atlikti dvejopą ar netgi trejopą funkciją. Tokį automobilį patogu vairuoti kasdien, blokuojami reduktoriai ir pažeminta pavara leidžia pamiršti apie stresą riedant lengva bekele, o aktyvūs stabilizatoriai bei efektyvūs stabdžiai gerokai sustiprina pasitikėjimą skriejant uždara lenktynių trasa ar spaudžiant iki dugno Vokietijos greitkeliuose.

„Galingas prabangus visureigis yra labai geras pasirinkimas žmogui, ieškančiam vieno universalaus automobilio. Geras SUV modelis, kuriame sumontuotas galingas variklis, tinka viskam – su tokiu automobiliu gali tempti priekabą su valtimi, gali nepavargdamas „autobane“ lėkti 250 km/val. greičiu, o jei nori, gali užsukti ir į lenktynių trasą“, – kalba V. Bilinskas.

Užtikrintumą lemia pakaba ir stabdžiai

Anot V. Bilinsko, užtikrintumą trasoje lemia sprendimai, leidžiantys maksimaliai išnaudoti įspūdingą variklio galią. Didžiausią skirtumą sudaro tinkamai sureguliuoti amortizatoriai, aktyvūs stabilizatoriai, iš anglies keramikos dažnai gaminami didelio skersmens stabdžių diskai, kuriuos spaudžia mažiausiai keturių stūmoklių apkabos. „Aston Martin DBX707“ montuojami 420 mm anglies keramikos diskai, kuriuos spaudžia šešių stūmoklių apkabos.

„Nepaisant aukštesnio svorio centro, dėl aktyvių stabilizatorių automobilis mažiau svyra į šoną didesniu greičiu įveikiant posūkius. Jis tiksliau bei lengviau valdomas ir kartu teikia tam tikrą saugumo pojūtį. Šis inžinerinis išradimas turėtų būti taikomas visuose aukštesniuose ir sunkesniuose automobiliuose“, – įsitikinęs V. Bilinskas.

Maksimaliam komfortui, pasak automobilių entuziasto, labai praverčia pneumatinė pakaba. Tai laiko patikrintas sprendimas, siekiant užtikrinti maksimalų didesnio svorio automobilio komfortą ir išlaikyti pakankamai geras valdymo savybes.

„Aston Martin DBX707“ naudoja tuo pačiu principu kaip ir DBX veikiančią pneumatinę pakabą su trijų kamerų pagalvėmis, tačiau, siekiant pagerinti valdymo tikslumą, jos veikimas buvo kalibruojamas iš naujo.

V. Bilinskas priduria, kad didžiųjų visureigių valdymo savybes pagerina ir vektorinis sukimo momento valdymas. Pašnekovo teigimu, šios sistemos paskirtis ganėtinai paprasta – įveikiant posūkį užtikrinti optimalų kiekvieno rato sukibimą. Drauge su kitomis technologijomis tai leidžia inžinieriams iš dalies paslėpti aukštesnį automobilio svorio centrą ir didesnį svorį.

Kai kurie gamintojai sugeba išsiskirti net ir ypatingai greitų visureigių segmente. „Aston Martin DBX707“ pasivyti bandė ir „Ferrari“ su „Purosangue“, ir „Lamborghini“ su „Urus Performante“, dėl mažesnio svorio paaukoję ne vieną interjero komforto elementą, tačiau to, ką sukūrė britai, kitiems pakartoti dar nepavyko.