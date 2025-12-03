 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Maxas Verstappenas turi naują porininką: 2026-aisiais „Red Bull“ bolidą vairuos Isackas Hadjaras

2025-12-03 09:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 09:00

Isackas Hadjaras (nuotr. Twitter)

„Red Bull“ nutraukė spekuliacijas ir oficialiai patvirtino tai, kas užkulisiuose jau buvo vadinama vieša paslaptimi.

0

Iš Prancūzijos kilęs Isackas Hadjaras kyla karjeros laiptais ir nuo 2026 m. sezono taps pagrindinės komandos nariu ir taps keturiskart pasaulio čempiono Maxo Verstappeno porininku. 

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šis sprendimas reiškia karjeros aklavietę japonui Yuki Tsunodai. Penkerius metus „Formulėje 1“ praleidęs pilotas netenka lenktynininko kėdės. Nuo kito sezono jis lieka organizacijoje tik kaip testuotojas ir atsarginis vairuotojas.

Iš duobės – į viršūnę

I. Hadjaro kelias į pagrindinę „Red Bull“ ekipą nebuvo sklandus. Sezono pradžia dukterinėje „Visa Cash App Racing Bulls“ komandoje buvo košmariška. Pilotas gėdingai sudaužė bolidą dar apšilimo rate Australijos GP metu.

Tačiau vėliau prancūzas reabilitavosi su kaupu. Jis demonstravo stabilų greitį, reguliariai rinko taškus, o lūžio tašku tapo sensacingai iškovota vieta ant podiumo Nyderlandų GP.

„Svarbiausia, kad jis pademonstravo gryną greitį, kuris šiame sporte yra numeris vienas reikalavimas. Tikime, kad Isackas gali sužibėti šalia Maxo“, – sprendimą komentavo komandos vadovas Laurentas Mekiesas.

I. Hadjarui perėjus į pagrindinę komandą, atsilaisvinusią vietą „Racing Bulls“ ekipoje užims naujokas. Prie Liamo Lawsono prisijungs 18-metis talentas Arvidas Lindbladas, kuris į F-1 žengia po sėkmingo sezono „Formulėje-2“.

Max Verstappen (nuotr. Twitter)
Kodėl Verstappeną pranokti bus sunku? Sebastianas Vettelis įvardijo esminį čempiono pranašumą prieš „McLaren“

