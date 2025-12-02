Toto Wolffas įsiuto: varžovų elgesį pavadino „besmegenišku“, kai šie užsipuolė jaunąjį talentą

Konfliktas įsiplieskė lenktynių pabaigoje, kai Lando Norrisas aplenkė K. Antonelli ir pakilo į ketvirtąją vietą.
Pirmasis sąmokslo teoriją eteryje iškėlė Maxo Verstappeno inžinierius Gianpiero Lambiase, pareiškęs, kad italas pasitraukė į šalį ir praleido L. Norrisą. Situaciją dar labiau paaštrino „Red Bull“ patarėjas Helmutas Marko, viešai apkaltinęs K. Antonelli tyčiniu trukdymu M. Verstappenui siekiant padėti „McLaren“ lyderiui.
Interneto minios pyktis
Šie komentarai tapo žibalu interneto troliams. Iškart po lenktynių K. Antonelli socialiniuose tinkluose sulaukė daugiau nei 1 100 agresyvių komentarų, kurių dalyje buvo linkima žalos sveikatai ar net grasinama mirtimi.
Reaguodamas į tai, 19-metis savo profilio nuotrauką pakeitė į juodą foną, o „Mercedes“ perdavė duomenis FIA tyrimui.
Atvėsus emocijoms ir peržiūrėjus vaizdo įrašus, „Red Bull“ teko pripažinti klydus. Komanda išplatino pranešimą, kuriame teiginius apie tyčinį praleidimą pavadino „aiškiai neteisingais“.
„Įrašuose matyti, kad K. Antonelli akimirkai prarado bolido kontrolę, kas ir leido L. Norrisui jį aplenkti. Nuoširdžiai apgailestaujame, kad tai lėmė internetines patyčias“, – rašoma pareiškime. Savo žodžius atsiėmė ir H. Marko, pripažinęs, kad tai buvo tiesiog vairavimo klaida.
„Mercedes“ vadovas Toto Wolffas varžovų elgesį įvertino griežtai.
„Tai yra visiški, absoliutūs kliedesiai. Mes kovojame dėl antros vietos konstruktorių įskaitoje, Kimi kovoja dėl trečios vietos. Kiek reikia neturėti smegenų, kad pasakytum kažką panašaus?“ – pykčio neslėpė T. Wolffas.
