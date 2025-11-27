 
Kalendorius
Lapkričio 27 d., ketvirtadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Nauja era „Aston Martin“ komandoje: Adrianui Newey patikėtos pareigos, kokių jis dar nėra turėjęs

2025-11-27 17:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-27 17:00

„Aston Martin“ komandoje – radikalūs pokyčiai ruošiantis naujai „Formulės-1“ erai. Ekipa oficialiai patvirtino, kad legendinis inžinierius Adrianas Newey nuo 2026 metų sezono taps komandos vadovu.

Adrian Newey (nuotr. Getty Images / Red Bull Content Pool)

„Aston Martin“ komandoje – radikalūs pokyčiai ruošiantis naujai „Formulės-1“ erai. Ekipa oficialiai patvirtino, kad legendinis inžinierius Adrianas Newey nuo 2026 metų sezono taps komandos vadovu.

REKLAMA
0

Tai reiškia, kad tituluočiausias F-1 inžinierius, kuris taip pat yra ir komandos akcininkas, ne tik braižys būsimo bolido linijas, bet ir priiminės svarbiausius sprendimus lenktynių metu bei vadovaus visai organizacijai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Šios permainos keičia ir dabartinio vadovo Andy Cowello vaidmenį. Buvęs ilgametis „Mercedes“ variklių padalinio vadovas užleidžia lyderio poziciją A. Newey ir pereina į naujas, vyriausiojo strategijos pareigūno, pareigas.

REKLAMA

Pasidalijo atsakomybę

Komanda pabrėžia, kad tai nėra A. Cowello nustūmimas į šoną, o būtinas darbų pasidalijimas artėjant didžiausiems pokyčiams per pastaruosius metus. Kol A. Newey rūpinsis kasdiene komandos veikla ir sportiniais rezultatais, A. Cowellas susitelks į techninę integraciją.

Jo pagrindinė atsakomybė – užtikrinti sklandų perėjimą prie „Honda“ variklių. A. Cowellas turės suderinti Japonijos gamintojo jėgainę, „Aramco“ kuriamus degalus ir „Aston Martin“ važiuoklę į vieną veikiančią sistemą.

REKLAMA
REKLAMA

„Įgyvendinus būtinus pokyčius ir paruošus pagrindą Adrianui, atėjo laikas man imtis strateginio vaidmens ir susitelkti į partnerystę su „Honda“, – teigė A. Cowellas.

Šiuo metu „Aston Martin“ konstruktorių įskaitoje užima aštuntąją vietą, tačiau 2026-aisiais komanda taps gamykline „Honda“ ekipa, o jos priekyje stovės žmogus, suprojektavęs daugiausiai čempioniškų bolidų istorijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų