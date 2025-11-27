Nauja era „Aston Martin“ komandoje: Adrianui Newey patikėtos pareigos, kokių jis dar nėra turėjęs

Tai reiškia, kad tituluočiausias F-1 inžinierius, kuris taip pat yra ir komandos akcininkas, ne tik braižys būsimo bolido linijas, bet ir priiminės svarbiausius sprendimus lenktynių metu bei vadovaus visai organizacijai.
Šios permainos keičia ir dabartinio vadovo Andy Cowello vaidmenį. Buvęs ilgametis „Mercedes“ variklių padalinio vadovas užleidžia lyderio poziciją A. Newey ir pereina į naujas, vyriausiojo strategijos pareigūno, pareigas.
Pasidalijo atsakomybę
Komanda pabrėžia, kad tai nėra A. Cowello nustūmimas į šoną, o būtinas darbų pasidalijimas artėjant didžiausiems pokyčiams per pastaruosius metus. Kol A. Newey rūpinsis kasdiene komandos veikla ir sportiniais rezultatais, A. Cowellas susitelks į techninę integraciją.
Jo pagrindinė atsakomybė – užtikrinti sklandų perėjimą prie „Honda“ variklių. A. Cowellas turės suderinti Japonijos gamintojo jėgainę, „Aramco“ kuriamus degalus ir „Aston Martin“ važiuoklę į vieną veikiančią sistemą.
„Įgyvendinus būtinus pokyčius ir paruošus pagrindą Adrianui, atėjo laikas man imtis strateginio vaidmens ir susitelkti į partnerystę su „Honda“, – teigė A. Cowellas.
Šiuo metu „Aston Martin“ konstruktorių įskaitoje užima aštuntąją vietą, tačiau 2026-aisiais komanda taps gamykline „Honda“ ekipa, o jos priekyje stovės žmogus, suprojektavęs daugiausiai čempioniškų bolidų istorijoje.
