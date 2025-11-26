Psichologinis karas Las Vegase: paviešinti įrašai atskleidė, kas išmušė Lando Norrisą iš vėžių

Nors iš šono tai atrodė kaip paprasta vairavimo klaida, į viešumą patekę ir tiesioginės transliacijos metu negirdėti radijo pokalbiai atskleidžia kitą medalio pusę – „McLaren“ lyderis psichologinę dvikovą pralaimėjo dar apšilimo rate.
Kadangi Las Vegase oro temperatūra buvo žema, inžinieriai pilotams nurodė itin agresyviai šildyti galines padangas.
M. Verstappenas šią užduotį vykdė maksimaliai. Jis atsiliko nuo L. Norriso, palikdamas didelį tarpą, kad galėtų atlikti net penkis agresyvius padangų šildymo ciklus.
Tuo tarpu L. Norrisas, užuot rūpinęsis savo padangomis (jis atliko tik tris pašildymus), visą dėmesį sutelkė į veidrodėlius ir varžovo elgesį.
„Jis tiesiog tyčiojasi“
Paviešintuose įrašuose girdėti, kaip L. Norrisas susierzinęs skundžiasi komandai dėl M. Verstappeno veiksmų. Britas buvo įsitikinęs, kad olandas pažeidžia taisyklę, draudžiančią atsilikti nuo priekyje važiuojančio automobilio daugiau nei per 10 korpusų.
„Taip, jis tyčiojasi palikdamas tokį milžinišką tarpą. Tai gerokai viršija leistiną atstumą“, – inžinieriui skundėsi L. Norrisas.
Kai komanda patvirtino, kad mato situaciją, L. Norrisas nenurimo: „Nagi! Jis tiesiog tyčiojasi. Taip negalima. Turi būti 10 automobilių ilgio tarpas, ar ne?“
Klaidos kaina
Šis susierzinimas kainavo brangiai. Kol L. Norrisas diskutavo apie taisykles, M. Verstappenas geriau sušildė padangas.
Starto metu olandas pajudėjo geriau, o L. Norrisas, bandydamas agresyviai užkirsti kelią ir nustumti „Red Bull“ bolidą į sieną, atsidūrė nešvarioje trasos pusėje.
Dėl šaltų padangų ir per didelio greičio jis nesugebėjo laiku sustabdyti automobilio pirmame posūkyje, išslydo iš trajektorijos ir prarado lyderio poziciją.
Po finišo „Red Bull“ inžinierius Gianpiero Lambiase gyrė savo pilotą už šaltus nervus: „Geras darbas, Maxai. Išlikai ramus.“
Tuo tarpu L. Norrisui vakaras baigėsi katastrofiškai. Nors trasoje jis finišavo antras, vėliau (kartu su komandos draugu Oscaru Piastri) buvo diskvalifikuotas dėl pernelyg nudilusios dugno plokštės.
Po šio etapo M. Verstappenas, iškovojęs šeštąją sezono pergalę, sumažino atsilikimą nuo čempionato lyderio L. Norriso iki 24 taškų.
