 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Fernando Alonso pratrūko: Las Vegaso trasą vadina nesaugia, o logistiką – nehumaniška

2025-11-25 21:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-25 21:00

Las Vegaso Didžiojo prizo savaitgalis, paženklintas lietaus chaoso ir netikėtų rezultatų, sulaukė itin griežto labiausiai patyrusio rikiuotės piloto vertinimo. Fernando Alonso viešai pareiškė, kad šis etapas balansuoja ties saugumo riba, o čempionato logistika peržengė sveiką protą.

Fernando Alonso (nuotr. SCANPIX)

Las Vegaso Didžiojo prizo savaitgalis, paženklintas lietaus chaoso ir netikėtų rezultatų, sulaukė itin griežto labiausiai patyrusio rikiuotės piloto vertinimo. Fernando Alonso viešai pareiškė, kad šis etapas balansuoja ties saugumo riba, o čempionato logistika peržengė sveiką protą.

REKLAMA
0

„Aston Martin“ pilotas pabrėžė, kad pagrindinė problema trasoje – ne jos konfigūracija, o danga. Pasak ispano, nors dideli greičiai džiugina, pats asfaltas neatitinka „Formulės-1“ standartų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

„Danga yra tragiškai slidi. Mes tiesiog negalime sušildyti padangų, sukibimo visiškai nėra. Pridėkite tai, kad trasa yra ekstremaliai nelygi, ir gausite rezultatą, kuris yra riba to, ką dar galima vadinti saugiu lenktyniavimu“, – inžinerinius trūkumus vardijo F. Alonso.

REKLAMA

Logistinis košmaras

Tačiau dar didesnį pasipiktinimą kelia pasirinktas laikas. Lenktynės vyksta beveik žiemą, esant žemai temperatūrai, ir yra įterptos į varginančią trigubų etapų seriją. Sportininkai priversti keliauti maršrutu Brazilija–Las Vegasas–Kataras.

F. Alonso akcentavo, kad tokie krūviai yra nehumaniški: „Mes atvykome čia iš Europos ir Brazilijos, o dabar laukia 17 valandų skrydis tiesiai į Katarą ir 13 valandų laiko juostų skirtumas. Nemanau, kad joks kitas sportas pasaulyje sutiktų su tokiomis sąlygomis.“

REKLAMA
REKLAMA

Dukart pasaulio čempionas reikalauja, kad ateityje FIA peržiūrėtų šio etapo svarbą. Jo žiniomis, nepatogi data pasirinkta tik dėl komercinių priežasčių – esą tai ramiausias savaitgalis Las Vegase.

„Negalime taip daryti. Tai tas pats, kas rengti lenktynes Monake vasario mėnesį vien todėl, kad ten tuo metu ramu. Yra dalykų, apie kuriuos privalome galvoti pirmiau nei apie patogumą“, – apibendrino F. Alonso, leisdamas suprasti, kad sportiniai principai ir saugumas turi būti aukščiau už rinkodarą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų