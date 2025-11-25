Fernando Alonso pratrūko: Las Vegaso trasą vadina nesaugia, o logistiką – nehumaniška

„Aston Martin“ pilotas pabrėžė, kad pagrindinė problema trasoje – ne jos konfigūracija, o danga. Pasak ispano, nors dideli greičiai džiugina, pats asfaltas neatitinka „Formulės-1“ standartų.
„Danga yra tragiškai slidi. Mes tiesiog negalime sušildyti padangų, sukibimo visiškai nėra. Pridėkite tai, kad trasa yra ekstremaliai nelygi, ir gausite rezultatą, kuris yra riba to, ką dar galima vadinti saugiu lenktyniavimu“, – inžinerinius trūkumus vardijo F. Alonso.
Logistinis košmaras
Tačiau dar didesnį pasipiktinimą kelia pasirinktas laikas. Lenktynės vyksta beveik žiemą, esant žemai temperatūrai, ir yra įterptos į varginančią trigubų etapų seriją. Sportininkai priversti keliauti maršrutu Brazilija–Las Vegasas–Kataras.
F. Alonso akcentavo, kad tokie krūviai yra nehumaniški: „Mes atvykome čia iš Europos ir Brazilijos, o dabar laukia 17 valandų skrydis tiesiai į Katarą ir 13 valandų laiko juostų skirtumas. Nemanau, kad joks kitas sportas pasaulyje sutiktų su tokiomis sąlygomis.“
Dukart pasaulio čempionas reikalauja, kad ateityje FIA peržiūrėtų šio etapo svarbą. Jo žiniomis, nepatogi data pasirinkta tik dėl komercinių priežasčių – esą tai ramiausias savaitgalis Las Vegase.
„Negalime taip daryti. Tai tas pats, kas rengti lenktynes Monake vasario mėnesį vien todėl, kad ten tuo metu ramu. Yra dalykų, apie kuriuos privalome galvoti pirmiau nei apie patogumą“, – apibendrino F. Alonso, leisdamas suprasti, kad sportiniai principai ir saugumas turi būti aukščiau už rinkodarą.
