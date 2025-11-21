Verstappenas atskleidė, kodėl svajoja apie „69“ numerį, ir stebėjosi Piastri situacija

Jei M. Verstappenas neapgins titulo, tada praras pirmumo teisę į „nr.1“ ant savo bolido. Olandas pripažino, kad jau svarsto alternatyvius variantus, tik ne visi jie patinka jo tėvui.
„Žiemą apie tai galėsiu daugiau pagalvoti, bet tikriausiai pasirinksiu 3-ią numerį, jei tai bus įmanoma. Tiesą pasakius, norėjau 69-o numerio, bet tėvas pasakė, kad tai nėra gera idėja. Tas numeris tiktų puikiai – jis iš visų pusių žiūrisi taip pat. Toks numeris puikiai atrodytų nuotraukose, iš marketinginės pusės tai būtų geras pasirinkimas. Patinka man ir 27-as numeris, bet jį jau yra pasirinkęs Nico (Hulkenbergas – aut. past.). Skaičiai 2 ir 7 dėl savo formų sudaro gražią kombinaciją“, – sakė olandas.
max: “i actually wanted 69 but my dad said, 'that's not a good idea.' but that number is always displayed the same way, no matter how you drive! so 69 would be very good for photos and marketing. [..] unfortunately, i haven't had that yet, 69.. as a racing number.”
M. Verstappenas taip pat pakomentavo sunkiai paaiškinimą „McLaren“ piloto Oscaro Piastri formos suprastėjimą.
„Tiesą pasakius, aš tam neturiu jokio paaiškinimo. Man iš šalies visa tai atrodo labai keista. To iš Oscaro nesitikėjau, bet tai nėra mano problema. Aš nežinau, kaip įmanoma taip staigiai prarasti formą“, – stebėjosi M. Verstappenas.
O. Piastri ilgai lyderiavo čempionate, bet per paskutines 5 lenktynes nė sykio nelipo ant podiumo ir prarado pirmą poziciją L. Norrisui. Tai pakurstė kalbas, kad pati „McLaren“ neva labiau trokšta L. Norriso, o ne O. Piastri triumfo.
Beje, penktadienį pasirodė informacija, kad O. Piastri savo „instagram“ paskyroje veikiausiai per klaidą pasidalino įrašu su Bernie Ecclestone‘o citata, kur šis ir kalba, jog „McLaren“ labiau nori L. Norriso pergalės čempionate. Vėliau O. Piastri tą žinutę ištrynė.
A quote from Bernie Ecclestone saying McLaren is favouring Lando.
Šią savaitę „Formulės 1“ etapas rengiamas Las Vegase (JAV). Dėl jo „Formulės 1“ gerbėjams Lietuvoje teks anksti keltis. Tiesioginė kvalifikacijos transliacija per „Go3“ televiziją – lapkričio 22-ąją, šeštadienį, 6.00 val. Lenktynės sekmadienį – 5.45 val.
