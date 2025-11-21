 
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Formulė 1

Verstappenas atskleidė, kodėl svajoja apie „69“ numerį, ir stebėjosi Piastri situacija

2025-11-21 19:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-21 19:12

Olandas Maxas Verstappenas („Red Bull“) dar neprarado vilčių apginti „Formulės 1“ pasaulio čempiono titulą, bet jo situacija pastarosiomis savaitėmis stipriai komplikavosi. M. Verstappenui iki sezono lyderio brito Lando Norriso („McLaren“) trūksta 49 taškų, o šiame sezone beliko įveikti 3 etapus.

Maxas Verstappenas | Scanpix nuotr.

0

Jei M. Verstappenas neapgins titulo, tada praras pirmumo teisę į „nr.1“ ant savo bolido. Olandas pripažino, kad jau svarsto alternatyvius variantus, tik ne visi jie patinka jo tėvui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Žiemą apie tai galėsiu daugiau pagalvoti, bet tikriausiai pasirinksiu 3-ią numerį, jei tai bus įmanoma. Tiesą pasakius, norėjau 69-o numerio, bet tėvas pasakė, kad tai nėra gera idėja. Tas numeris tiktų puikiai – jis iš visų pusių žiūrisi taip pat. Toks numeris puikiai atrodytų nuotraukose, iš marketinginės pusės tai būtų geras pasirinkimas. Patinka man ir 27-as numeris, bet jį jau yra pasirinkęs Nico (Hulkenbergas – aut. past.). Skaičiai 2 ir 7 dėl savo formų sudaro gražią kombinaciją“, – sakė olandas.

M. Verstappenas taip pat pakomentavo sunkiai paaiškinimą „McLaren“ piloto Oscaro Piastri formos suprastėjimą.

„Tiesą pasakius, aš tam neturiu jokio paaiškinimo. Man iš šalies visa tai atrodo labai keista. To iš Oscaro nesitikėjau, bet tai nėra mano problema. Aš nežinau, kaip įmanoma taip staigiai prarasti formą“, – stebėjosi M. Verstappenas.

O. Piastri ilgai lyderiavo čempionate, bet per paskutines 5 lenktynes nė sykio nelipo ant podiumo ir prarado pirmą poziciją L. Norrisui. Tai pakurstė kalbas, kad pati „McLaren“ neva labiau trokšta L. Norriso, o ne O. Piastri triumfo.

Beje, penktadienį pasirodė informacija, kad O. Piastri savo „instagram“ paskyroje veikiausiai per klaidą pasidalino įrašu su Bernie Ecclestone‘o citata, kur šis ir kalba, jog „McLaren“ labiau nori L. Norriso pergalės čempionate. Vėliau O. Piastri tą žinutę ištrynė.

Šią savaitę „Formulės 1“ etapas rengiamas Las Vegase (JAV). Dėl jo „Formulės 1“ gerbėjams Lietuvoje teks anksti keltis. Tiesioginė kvalifikacijos transliacija per „Go3“ televiziją – lapkričio 22-ąją, šeštadienį, 6.00 val. Lenktynės sekmadienį – 5.45 val.

