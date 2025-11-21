Carukijano ir Hookerio konfliktas UFC svėrimuose: armėnas galva trenkė varžovui

Penktadienį abu kovotojai sėkmingai numetė svorį, o vakare pasirodė ceremoniniuose svėrimuose. Ten jie paskutinį kartą prieš kovą turėjo stoti akis į akį.
D. Hookeris kiek pagąsdino prie jo priėjusį A. Carukijaną, o tada armėnas galva trenkė varžovui. Tuomet kovotojai buvo išskirti.
TSARUKYAN vs HOOKER! #UFCQatar is LIVE TOMORROW on the @espn app! pic.twitter.com/cvqHcMxHoq— danawhite (@danawhite) November 21, 2025
D. Hookeris iš karto norėjo nulipti nuo scenos, bet buvo pakviestas grįžti, kad duotų trumpą komentarą.
„Man tai patinka. Pirmyn“, – šypsojosi D. Hookeris.
Tuo tarpu A. Carukijanas pareiškė, kad kovą laimės anksčiau laiko: „Žiūrovai išvys nokautą, o aš užsitkrinsiu šansą kautis dėl titulo“.
UFC turnyrą iš Kataro šeštadienį nuo 20 val. tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.
