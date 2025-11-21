 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Carukijano ir Hookerio konfliktas UFC svėrimuose: armėnas galva trenkė varžovui

2025-11-21 18:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-21 18:38

Jau šį šeštadienį Katare vyks UFC mišrių kovos menų (MMA) turnyras. Pagrindinėje vakaro kovoje Armėnijos atstovas Armanas Carukijanas (22-3) susitiks su Danu Hookeriu (24-12) iš Naujosios Zelandijos. Armėnas yra UFC lengvo svorio kategorijos reitingo lyderis ir tikisi gauti titulinę kovą. D. Hookeris reitinge rikiuojasi 6-as.

Smūgis svėrimuose | „Stop“ kadras

0

Penktadienį abu kovotojai sėkmingai numetė svorį, o vakare pasirodė ceremoniniuose svėrimuose. Ten jie paskutinį kartą prieš kovą turėjo stoti akis į akį.

D. Hookeris kiek pagąsdino prie jo priėjusį A. Carukijaną, o tada armėnas galva trenkė varžovui. Tuomet kovotojai buvo išskirti.

D. Hookeris iš karto norėjo nulipti nuo scenos, bet buvo pakviestas grįžti, kad duotų trumpą komentarą.

„Man tai patinka. Pirmyn“, – šypsojosi D. Hookeris.

Tuo tarpu A. Carukijanas pareiškė, kad kovą laimės anksčiau laiko: „Žiūrovai išvys nokautą, o aš užsitkrinsiu šansą kautis dėl titulo“.

UFC turnyrą iš Kataro šeštadienį nuo 20 val. tiesiogiai transliuos „Go3“ televizija.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Danas Hookeris ir Armanas Carukijanas | „Stop“ kadras
Hookeris: „Atstovauju sunkiai dirbantiems, o Carukijanas – tik išlepęs turtuolių vaikis“ (1)

