  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

„McLaren“ padovanojo pergalę Verstappenui: po strateginės klaidos Katare čempionato likimas pakibo ant plauko

2025-12-02 07:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 07:00

Kataro Didžiojo prizo lenktynės tapo tikru košmaru čempionato lyderiui Lando Norrisui. Dėl abejotinos komandos strategijos britas ne tik prarado galimybę kovoti dėl pergalės, bet ir leido pagrindiniam konkurentui Maxui Verstappenui sumažinti atsilikimą iki pavojingos ribos. Likus vos vienam etapui iki sezono pabaigos, lyderius skiria vos 12 taškų.

Max Verstappen (nuotr. Organizatorių)

Kataro Didžiojo prizo lenktynės tapo tikru košmaru čempionato lyderiui Lando Norrisui. Dėl abejotinos komandos strategijos britas ne tik prarado galimybę kovoti dėl pergalės, bet ir leido pagrindiniam konkurentui Maxui Verstappenui sumažinti atsilikimą iki pavojingos ribos. Likus vos vienam etapui iki sezono pabaigos, lyderius skiria vos 12 taškų.

0

Lenktynių savaitgalį temdė padangų saugumo problemos. FIA, baimindamasi dėl didelio dilimo, įvedė privalomą taisyklę: vienu padangų komplektu buvo leidžiama nuvažiuoti ne daugiau nei 25 ratus, o tai reiškė neišvengiamą dviejų sustojimų taktiką visiems dalyviams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

Lemiama akimirka – 7 ratas

Būtent šis priverstinis scenarijus ir tapo spąstais „McLaren“. Lenktynių eigą 7-ajame rate pakeitė avarija, kai susidūrė Nico Hülkenbergas ir Pierre'as Gasly. Trasoje pasirodžius saugos automobiliui, „Red Bull“ strategai sureagavo žaibiškai – M. Verstappenas buvo pakviestas į boksus greitam sustojimui. Tuo tarpu „McLaren“ priėmė sprendimą abu savo pilotus, lyderį Oscarą Piastrį ir L. Norrisą, palikti trasoje.

Šis sprendimas vėliau kainavo brangiai. M. Verstappenas, turėdamas naujas padangas ir atlikęs vieną iš privalomų sustojimų, įgijo strateginį pranašumą. Kai „McLaren“ pilotai galiausiai pasuko į boksus (pasiekę 25 ratų limitą), jie tai darė įprastu lenktynių režimu, prarasdami marias laiko.

M. Verstappenas kontroliavo situaciją

Po sustojimų karuselės olandas užtikrintai išsiveržė į priekį. Nors „McLaren“ ragino savo pilotus spausti, teigdama, kad jie turėtų būti greitesni, realybėje M. Verstappenas išlaikė saugų atstumą. Olandas kirto finišo liniją pirmas, iškovodamas septintąją sezono pergalę ir maksimaliai padidindamas spaudimą čempionato lyderiui.

O. Piastriui teko tenkintis antrąja vieta (+7,9 sek.), o trečiąją vietą ir podiumą „Williams“ komandai iškovojo Carlosas Sainzas.

L. Norrisas liko ketvirtas. Britui koją pakišo ne tik strategija, bet ir problemos starte (prasisukę ratai) bei nuolatiniai įspėjimai dėl trasos ribų nepaisymo.

Penktąją vietą užėmė „Mercedes“ talentas Kimi Antonelli, už savęs palikęs komandos draugą George'ą Russellą.

Po šio etapo „Formulės 1“ čempionato intriga pasiekė maksimumą. Prieš finalines lenktynes Abu Dabyje L. Norrisas turi 390 taškų, o M. Verstappenas – 378. Skirtumas – vos 12 taškų, tad kas taps šių metų „Formulės 1“ čempionatu paaiškės paskutiniame pirmenybių etape. 

