 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Kodėl Verstappeną pranokti bus sunku? Sebastianas Vettelis įvardijo esminį čempiono pranašumą prieš „McLaren“

2025-11-28 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 19:00

Keturiskart „Formulės 1“ čempionu tapęs Sebastianas Vettelis, stebėdamas šio sezono „Formulės-1“ atomazgą, negaili liaupsių dabartiniam čempionui Maxui Verstappenui. Pasak vokiečio, varžovams didžiausią nerimą turėtų kelti ne olando talentas, o faktas, kad net ir po keturių iškovotų titulų jis vis dar tobulėja.

Max Verstappen (nuotr. Twitter)

Keturiskart „Formulės 1“ čempionu tapęs Sebastianas Vettelis, stebėdamas šio sezono „Formulės-1“ atomazgą, negaili liaupsių dabartiniam čempionui Maxui Verstappenui. Pasak vokiečio, varžovams didžiausią nerimą turėtų kelti ne olando talentas, o faktas, kad net ir po keturių iškovotų titulų jis vis dar tobulėja.

REKLAMA
0

„Gąsdina tai, kad jis vis dar tampa geresniu. Mes žinome, koks jis geras, bet progresas nesustoja“, – tinklalaidėje „Beyond The Grid“ kalbėjo S. Vettelis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak jo, M. Verstappeno dominavimą lemia ne tik įgimtas greitis, bet ir požiūris į darbą. Olandas išlieka alkanu, nori mokytis ir itin daug dirba užkulisiuose. Tačiau svarbiausias jo ginklas – psichologija.

REKLAMA

„Lemiamos akimirkos metu jis išlaiko šaltą protą, retai klysta ir pasiekia rezultatą tada, kai to labiausiai reikia. Spaudimą jaučia visi, bet Maxas sugeba jį nustumti į šalį ir susitelkti į esmę“, – analizavo S. Vettelis.

Kortos apsivertė

Šios savybės tapo kritiškai svarbios po dramatiško Las Vegaso etapo. „McLaren“ pilotų diskvalifikacija ir M. Verstappeno pergalė visiškai pakeitė čempionato dinamiką.

REKLAMA
REKLAMA

Likus dviem etapams, M. Verstappenas nuo lyderio Lando Norriso atsilieka vos 24 taškais, o jo deficitas Oscarui Piastriui visiškai ištirpo – jie turi po lygiai taškų.

S. Vettelis įsitikinęs, kad tokioje situacijoje psichologinė persvara yra „Red Bull“ lyderio pusėje.

„Maxui nebereikia nieko įrodinėti – jis jau turi titulus. Tuo tarpu „McLaren“ pilotams tenka didžiulė našta. Iš patirties galiu pasakyti: didžiausias palengvėjimas ateina tik laimėjus pirmąjį kartą. Kol to nepadarei, privalai viską atlikti idealiai, o tai kelia milžinišką įtampą“, – teigė S. Vettelis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų