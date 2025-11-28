Kodėl Verstappeną pranokti bus sunku? Sebastianas Vettelis įvardijo esminį čempiono pranašumą prieš „McLaren“

„Gąsdina tai, kad jis vis dar tampa geresniu. Mes žinome, koks jis geras, bet progresas nesustoja“, – tinklalaidėje „Beyond The Grid“ kalbėjo S. Vettelis.
Pasak jo, M. Verstappeno dominavimą lemia ne tik įgimtas greitis, bet ir požiūris į darbą. Olandas išlieka alkanu, nori mokytis ir itin daug dirba užkulisiuose. Tačiau svarbiausias jo ginklas – psichologija.
„Lemiamos akimirkos metu jis išlaiko šaltą protą, retai klysta ir pasiekia rezultatą tada, kai to labiausiai reikia. Spaudimą jaučia visi, bet Maxas sugeba jį nustumti į šalį ir susitelkti į esmę“, – analizavo S. Vettelis.
Kortos apsivertė
Šios savybės tapo kritiškai svarbios po dramatiško Las Vegaso etapo. „McLaren“ pilotų diskvalifikacija ir M. Verstappeno pergalė visiškai pakeitė čempionato dinamiką.
Likus dviem etapams, M. Verstappenas nuo lyderio Lando Norriso atsilieka vos 24 taškais, o jo deficitas Oscarui Piastriui visiškai ištirpo – jie turi po lygiai taškų.
S. Vettelis įsitikinęs, kad tokioje situacijoje psichologinė persvara yra „Red Bull“ lyderio pusėje.
„Maxui nebereikia nieko įrodinėti – jis jau turi titulus. Tuo tarpu „McLaren“ pilotams tenka didžiulė našta. Iš patirties galiu pasakyti: didžiausias palengvėjimas ateina tik laimėjus pirmąjį kartą. Kol to nepadarei, privalai viską atlikti idealiai, o tai kelia milžinišką įtampą“, – teigė S. Vettelis.
