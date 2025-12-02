Trys pilotai, vienas titulas: ko reikia Lando Norrisui, kad Abu Dabyje taptų pasaulio čempionu?

Prieš lemiamą startą situacija turnyrinėje lentelėje tokia: L. Norrisas turi 12 taškų persvarą prieš antroje vietoje esantį M. Verstappeną ir 16 taškų atsargą prieš komandos draugą O. Piastrį.
Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.
Padėt kontroliuoja Lando
Brito užduotis paprasčiausia – jam nereikia dairytis į varžovus. Jei jis užims 1-ąją, 2-ąją ar 3-iąją vietą, titulas garantuotai atiteks jam, nepriklausomai nuo to, ką padarys konkurentai.
Tačiau net ir nepavykus užlipti ant podiumo, L. Norriso šansai išlieka dideli. Pavyzdžiui, jei jis finišuoja 4-as arba 5-as, jis tampa čempionu, su sąlyga, kad M. Verstappenas nelaimės lenktynių.
Jei jis lieka 6-as, titulas jo, jei nei M. Verstappenas, nei O. Piastris nelaimi etapo.
Net jei L. Norrisas pasitrauktų iš lenktynių (DNF) ar liktų be taškų, jis vis tiek taptų čempionu, jei M. Verstappenas finišuotų ne aukščiau kaip 4-as, o O. Piastris – ne aukščiau kaip 3-ias.
Verstappenui reikia reikia pergalės ir varžovo nesėkmės
Po pergalės Katare M. Verstappenas pakilo į antrąją vietą bendroje įskaitoje, tačiau apginti titulą jam bus itin sunku. Olandui būtina iškovotėi vietą ant podiumo. Žemesnė vieta automatiškai eliminuoja jį iš kovos dėl titulo.
Tačiau net ir pergalė nieko negarantuoja. Norint iškovoti čempiono titulą, M. Verstappenas turi laimėti, o L. Norrisas privalo finišuoti 4-as arba žemiau.
Jei jis lieka 2-as, L. Norrisas turi nukristi į 8-ąją vietą (ar žemiau), o O. Piastris negali laimėti.
Jei jis užima 3-iąją vietą, jam reikia, kad L. Norrisas būtų 9-as ar žemiau, o O. Piastris – antras ar žemiau.
Oscarui reikalingas stebuklas
„McLaren“ piloto O. Piastrio situacija sudėtingiausia. Kad išsaugotų bent teorinę viltį, jis privalo finišuoti pirmas arba antras. Jei O. Piastris laimi, jam reikia, kad L. Norrisas finišuotų 5-oje pozicijoje arba žemiau.
Jei jis lieka 2-as, L. Norrisas turi būti ne aukščiau kaip 10-as, o M. Verstappenas – ne aukščiau kaip 4-as.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!