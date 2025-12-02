 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Trys pilotai, vienas titulas: ko reikia Lando Norrisui, kad Abu Dabyje taptų pasaulio čempionu?

2025-12-02 11:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 11:00

Pirmą kartą nuo 2021 metų „Formulės 1“ sezonas pasiekė finalinį etapą be aiškaus nugalėtojo. Abu Dabyje dėl čempiono titulo susikaus net trys pilotai: Lando Norrisas, Maxas Verstappenas ir Oscaras Piastris. Nors teoriškai šansų turi visi trys, įvairūs skaičiavimai aiškiai rodo vieną favoritą – L. Norrisą, kuris lenktynes turi baigti be rimtesnių incidentų. 

„Formulės 1“ etapas Meksikoje (nuotr. Twitter)

Pirmą kartą nuo 2021 metų „Formulės 1“ sezonas pasiekė finalinį etapą be aiškaus nugalėtojo. Abu Dabyje dėl čempiono titulo susikaus net trys pilotai: Lando Norrisas, Maxas Verstappenas ir Oscaras Piastris. Nors teoriškai šansų turi visi trys, įvairūs skaičiavimai aiškiai rodo vieną favoritą – L. Norrisą, kuris lenktynes turi baigti be rimtesnių incidentų. 

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prieš lemiamą startą situacija turnyrinėje lentelėje tokia: L. Norrisas turi 12 taškų persvarą prieš antroje vietoje esantį M. Verstappeną ir 16 taškų atsargą prieš komandos draugą O. Piastrį.

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

REKLAMA

Padėt kontroliuoja Lando

Brito užduotis paprasčiausia – jam nereikia dairytis į varžovus. Jei jis užims 1-ąją, 2-ąją ar 3-iąją vietą, titulas garantuotai atiteks jam, nepriklausomai nuo to, ką padarys konkurentai.

Tačiau net ir nepavykus užlipti ant podiumo, L. Norriso šansai išlieka dideli. Pavyzdžiui, jei jis finišuoja 4-as arba 5-as, jis tampa čempionu, su sąlyga, kad M. Verstappenas nelaimės lenktynių.

REKLAMA
REKLAMA

Jei jis lieka 6-as, titulas jo, jei nei M. Verstappenas, nei O. Piastris nelaimi etapo.

Net jei L. Norrisas pasitrauktų iš lenktynių (DNF) ar liktų be taškų, jis vis tiek taptų čempionu, jei M. Verstappenas finišuotų ne aukščiau kaip 4-as, o O. Piastris – ne aukščiau kaip 3-ias.

Verstappenui reikia reikia pergalės ir varžovo nesėkmės

Po pergalės Katare M. Verstappenas pakilo į antrąją vietą bendroje įskaitoje, tačiau apginti titulą jam bus itin sunku. Olandui būtina iškovotėi vietą ant podiumo. Žemesnė vieta automatiškai eliminuoja jį iš kovos dėl titulo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tačiau net ir pergalė nieko negarantuoja. Norint iškovoti čempiono titulą, M. Verstappenas turi laimėti, o L. Norrisas privalo finišuoti 4-as arba žemiau. 

Jei jis lieka 2-as, L. Norrisas turi nukristi į 8-ąją vietą (ar žemiau), o O. Piastris negali laimėti.

Jei jis užima 3-iąją vietą, jam reikia, kad L. Norrisas būtų 9-as ar žemiau, o O. Piastris – antras ar žemiau.

REKLAMA

Oscarui reikalingas stebuklas

„McLaren“ piloto O. Piastrio situacija sudėtingiausia. Kad išsaugotų bent teorinę viltį, jis privalo finišuoti pirmas arba antras. Jei O. Piastris laimi, jam reikia, kad L. Norrisas finišuotų 5-oje pozicijoje arba žemiau. 

Jei jis lieka 2-as, L. Norrisas turi būti ne aukščiau kaip 10-as, o M. Verstappenas – ne aukščiau kaip 4-as.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Max Verstappen (nuotr. Organizatorių)
„McLaren“ padovanojo pergalę Verstappenui: po strateginės klaidos Katare čempionato likimas pakibo ant plauko
Oscar Piastri (nuotr. asm. archyvo)
Ar Oscarui Piastri pavyks atsitiesti? Artėjant lenktynėms Brazilijoje, intriga kaista iki maksimumo

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų