 
Kalendorius
Gruodžio 2 d., antradienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Liūdna žinia pikapų gerbėjams: „Nissan“ sukūrė naują modelį, bet Lietuvos pirkėjai jo negaus

2025-12-02 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-02 19:00

Nissan“ atvertė kortas ir pristatė penktosios kartos „Navara“ pikapą, kuris į gatves išriedės 2026 metais. Šis modelis žymi istorinį strategijos posūkį, nes japonų gamintojas atsisakė naują modelį kurti savarankiškai ir vietoje to suvienijo jėgas su aljanso partneriu „Mitsubishi“. Tačiau Europos, o kartu ir Lietuvos, vairuotojams ši premjera turi kartų prieskonį – oficialiai patvirtinta, kad Senajam žemynui šis modelis nebus skirtas.

Nissan Navara (nuotr. gamintojo)

Nissan“ atvertė kortas ir pristatė penktosios kartos „Navara“ pikapą, kuris į gatves išriedės 2026 metais. Šis modelis žymi istorinį strategijos posūkį, nes japonų gamintojas atsisakė naują modelį kurti savarankiškai ir vietoje to suvienijo jėgas su aljanso partneriu „Mitsubishi“. Tačiau Europos, o kartu ir Lietuvos, vairuotojams ši premjera turi kartų prieskonį – oficialiai patvirtinta, kad Senajam žemynui šis modelis nebus skirtas.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujoji „Navara“ techniškai yra artima „Mitsubishi Triton“ (L200) giminaitė. Iš partnerių perimta tvirta rėminė konstrukcija ir pagrindinė jėgainė – 2,4 litro dyzelinis variklis, generuojantis 150 kW (204 AG) galią ir 470 Nm sukimo momentą. Galia į ratus perduodama per „Aisin“ šešių laipsnių automatinę pavarų dėžę.

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA

Išorė sava, vidus – skolintas

Nors techninis pagrindas bendras, „Nissan“ pasistengė, kad naujas modelis neatrodytų identiškai. Priekinė dalis suprojektuota unikaliai, su trijų dalių grotelėmis, kurios dizainas yra duoklė klasikiniam 1985-ųjų „D21“ modeliui.

Tuo tarpu interjere unikalumo mažiau – čia dominuoja iš „Mitsubishi“ perimti komponentai, kartu su 9 colių multimedijos ekranu ir kombinuotu prietaisų skydeliu (analoginiai ciferblatai su 7 colių ekranu).

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau didžiausias darbas buvo atliktas važiuoklėje. Bendradarbiaudama su Australijos inžinerijos įmone „Premcar“, „Nissan“ iš esmės perprojektavo galinę pakabą.

Ankstesnė karta buvo kritikuojama dėl prasto automobilio elgesio vežant sunkius krovinius, todėl naujajame modelyje pritaikytos lingės ir specialūs amortizatoriai, skirti užtikrinti stabilumą ir tikslesnį valdymą bekelėje. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kodėl nebus Europoje?

„Nissan Navara“ automobilio prekyba Australijoje startuos 2026 m. kovą. Šiek tiek vėliau automobilis bus parduodamas ir kitose Azijos ir Afrikos rinkose. Tuo tarpu „Nissan“ atstovai teigia, kad sprendimas šio modelio nesiūlyti Europoje yra susiję ne su techninėmis kliūtimis, o ekologija. 

Pikapų segmentas Europoje tampa vis labiau nišinis, o griežtėjantys taršos reikalavimai padaro tokio darbinio arkliuko prekybą senajame žemyne nuostolinga. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų