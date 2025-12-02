Liūdna žinia pikapų gerbėjams: „Nissan“ sukūrė naują modelį, bet Lietuvos pirkėjai jo negaus

Naujoji „Navara“ techniškai yra artima „Mitsubishi Triton“ (L200) giminaitė. Iš partnerių perimta tvirta rėminė konstrukcija ir pagrindinė jėgainė – 2,4 litro dyzelinis variklis, generuojantis 150 kW (204 AG) galią ir 470 Nm sukimo momentą. Galia į ratus perduodama per „Aisin“ šešių laipsnių automatinę pavarų dėžę.
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Išorė sava, vidus – skolintas
Nors techninis pagrindas bendras, „Nissan“ pasistengė, kad naujas modelis neatrodytų identiškai. Priekinė dalis suprojektuota unikaliai, su trijų dalių grotelėmis, kurios dizainas yra duoklė klasikiniam 1985-ųjų „D21“ modeliui.
Tuo tarpu interjere unikalumo mažiau – čia dominuoja iš „Mitsubishi“ perimti komponentai, kartu su 9 colių multimedijos ekranu ir kombinuotu prietaisų skydeliu (analoginiai ciferblatai su 7 colių ekranu).
Tačiau didžiausias darbas buvo atliktas važiuoklėje. Bendradarbiaudama su Australijos inžinerijos įmone „Premcar“, „Nissan“ iš esmės perprojektavo galinę pakabą.
Ankstesnė karta buvo kritikuojama dėl prasto automobilio elgesio vežant sunkius krovinius, todėl naujajame modelyje pritaikytos lingės ir specialūs amortizatoriai, skirti užtikrinti stabilumą ir tikslesnį valdymą bekelėje.
Kodėl nebus Europoje?
„Nissan Navara“ automobilio prekyba Australijoje startuos 2026 m. kovą. Šiek tiek vėliau automobilis bus parduodamas ir kitose Azijos ir Afrikos rinkose. Tuo tarpu „Nissan“ atstovai teigia, kad sprendimas šio modelio nesiūlyti Europoje yra susiję ne su techninėmis kliūtimis, o ekologija.
Pikapų segmentas Europoje tampa vis labiau nišinis, o griežtėjantys taršos reikalavimai padaro tokio darbinio arkliuko prekybą senajame žemyne nuostolinga.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!