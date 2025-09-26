Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Lėktuvo variklis „Subaru“ automobilyje? Japonai sukūrė pažangią hibridinę pavarą

2025-09-26 17:06
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-26 17:06

Japonijos automobilių gamintojas „Subaru“ užregistravo patentą radikaliai naujai hibridinei sistemai, kurioje vietoje įprasto benzininio variklio elektros generatorių suktų kompaktiška dujų turbina – technologija, pasiskolinta tiesiai iš bendrovės aviacijos padalinio. 

„Subaru“ variklis (nuotr. gamintojo)
9

Japonijos automobilių gamintojas „Subaru“ užregistravo patentą radikaliai naujai hibridinei sistemai, kurioje vietoje įprasto benzininio variklio elektros generatorių suktų kompaktiška dujų turbina – technologija, pasiskolinta tiesiai iš bendrovės aviacijos padalinio. 

0

Teoriškai, dujų turbina atrodo idealus kandidatas generatoriui sukti: ji yra lengvesnė, kompaktiškesnė, patikimesnė (turi mažiau judančių dalių) ir potencialiai švaresnė už įprastą variklį.

Tačiau praktikoje ji turi ir didelių trūkumų: didelį triukšmą, itin karštas išmetamąsias dujas ir, svarbiausia, labai lėtą paleidimo procesą. Būtent dėl šių problemų tokie projektai „Chrysler Turbine Car“ taip ir neišvydo dienos šviesos.

„Subaru“ rado naują sprendimą

„Subaru“ patentas koncentruojasi į dujų turbinos Achilo kulną – lėtą startą. Siūlomas sprendimas yra genialiai paprastas.

Tas pats galingas elektros generatorius, kurį suka turbina, paleidimo metu yra naudojamas atvirkštine tvarka – kaip galingas starteris, akimirksniu įsukantis turbiną iki darbinių sūkių.

Sistemos veikimo principas yra labai artimas tam, kai moderniuose hibriduose elektros variklis žaibiškai užveda benzininį motorą.

Patente taip pat numatyta, kad sistema naudotų standartinį 12V akumuliatorių generatoriui paleisti tuo atveju, jei pagrindinė baterija būtų visiškai išsikrovusi.

Tai, kad šios idėjos imasi būtent „Subaru“, nėra atsitiktinumas. Bendrovė turi didžiulį aviacijos padalinį, gaminantį lėktuvus ir sraigtasparnius, todėl turi sukaupusi milžinišką patirtį dujų turbinų srityje.

Žinoma, patentas dar nereiškia serijinės gamybos. Tačiau „Subaru“ kūrybiškas požiūris į hibridines technologijas yra intriguojantis.

 

 

 

 

