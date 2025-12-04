Laužas, vertas milijono: vyras antram gyvenimui prikėlė „Aston Martin“, ant kurio dešimtmečius šokinėjo vaikai

Tačiau po dešimtmečius trukusios nepriežiūros, kai legendinis „Aston Martin“ buvo tapęs tiesiog vaikų žaidimų aikštele kieme, jis prisikėlė antram gyvenimui. Dabar šio automobilio vertė siekia septynženklę sumą.
Viskas prasidėjo 1972 metais. Tuomet 18-metis J. Williamsas, dirbęs suvirintoju, užsibrėžė tikslą įsigyti savo svajonę – „Aston Martin DB5“. Vaikinas metus dirbo viršvalandžius ir taupė kiekvieną pensą, kol surinko 900 svarų sterlingų.
Už šią sumą jis įsigijo ne šiaip eilinį modelį, o retą 1965 m. „Vantage“ versiją. Ši versija ypatinga tuo, kad joje buvo montuojamas 4,0 litrų šešių cilindrų variklis su trimis „Weber“ karbiuratoriais.
Nuo kasdienio automobilio iki laužo
Ketverius metus J. Williamsas automobiliu važinėjo kasdien, tačiau 1977-aisiais viskas pasikeitė. Gavęs darbą Artimuosiuose Rytuose, jis paliko „Aston Martin“ stovėti kieme po atviru dangumi.
Laikas bėgo, o automobilis nyko. „Gyvenimas tiesiog atsitiko. Buvo akimirkų, kai man reikėjo pinigų ir galėjau jį parduoti, bet žmona atkalbėjo, sakydama, kad kito tokio niekada nerasiu“, – pasakojo savininkas.
Tačiau nepriežiūra darė savo. J. Williamsas prisimena, kaip kaimynų vaikai naudojo automobilį vietoje batuto: „Jie šokinėdavo ant variklio dangčio. Vienas vaikas net sugebėjo nulaužti išmetimo vamzdį.“
Taupė antrą kartą
Galiausiai, būdamas automobilių mechaniku, vyras pajuto gėdą, kad leido tokiai vertybei supūti. Jis nusprendė, kad privalo jį atkurti, ir vėl pradėjo taupyti – šįkart ne pirkimui, o restauracijai.
Automobilis buvo patikėtas geriausiems meistrams – „Aston Martin Works“ padaliniui, kuris veikia istoriniame Niuporto Pagnelio fabrike. Ten pat, kur jis ir buvo pagamintas.
Restauracija truko trejus metus ir pareikalavo daugiau nei 2 500 valandų kruopštaus darbo, o rezultatas pribloškė patį savininką. Automobilis atrodo geriau nei tą dieną, kai nuriedėjo nuo konvejerio.
Ekspertai skaičiuoja, kad dėl unikalios specifikacijos ir idealios būklės šio automobilio vertė dabar gali siekti apie 1 milijoną svarų sterlingų.
Tai daugiau nei tūkstantį kartų viršija pradinę pirkimo kainą. Visgi, J. Williamsas, kuriame šis automobilis priklauso jau daugiau nei 50 metų, apie pardavimą net negalvoja.
