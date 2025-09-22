Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Per metus nuvertėja 70 000 eurų: šis SUV praranda vertę labiausiai?

2025-09-22 13:04 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-22 13:04

Aston Martin DBX“ – tai modelis, turėjęs tapti britų markės gelbėtoju ir tokiu jis, iš dalies, tapo. Nuo 2020-ųjų parduota per 15 000 šių prabangių visureigių. Tačiau antrinėje rinkoje pastebima skaudi realybė, grasinanti visai gamintojo ateičiai.

Aston Martin DBX (nuotr. gamintojo)
33

0

DBX vertė krenta katastrofišku greičiu, o pirmieji savininkai per metus praranda sumas, už kurias būtų galima nupirkti naują prabangų sedaną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Be kelių akimirkų superautomobilis arba kodėl „Aston Martin DBX707“ turėtų kelti nerimą „Lamborghini Urus“?
(33 nuotr.)
(33 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Be kelių akimirkų superautomobilis arba kodėl „Aston Martin DBX707“ turėtų kelti nerimą „Lamborghini Urus“?

Šokiruojantys pavyzdžiai

Neseniai JAV specializuotoje automobilių pardavimų platformoje „Bring A Trailer“ galingiausia DBX707 versija buvo parduota už maždaug 198 000 eurų.

Pirmasis savininkas vos prieš metus už jį sumokėjo apie 270 000 eurų. Per metus automobilis nuvažiavo beveik 6000 kilometrų, tačiau per vienerius metus jis prarado net 72 000 eurų savo vertės.

Kitas pavyzdys Nyderlanduose dar drastiškesnis: 2022-ųjų DBX707, kainavęs 363 000 eurų, dabar parduodamas vos už 200 000 eurų. Metinis nuvertėjimas siekia daugiau nei 80 000 eurų.

Tokiu pavyzdžių yra ir Lietuvoje. Štai, 2023 metų gamybos „Aston Martin DBX707“, 12 500 kilometrų nuvažiavęs egzempliorius parduodamas už 169 tūkst. eurų. Pradinė tokio modelio kaina dabar siekia 250 000 tūkst. Taigi, per du eksploatacijos metus, automobilis nuvertėjo ne mažiau kaip 80 000 tūkst. eurų. 

Geras automobilis, bet prasta investicija?

Ironiška tai, kad DBX nėra prastas automobilis. Priešingai, jis išsiskiria iš minios, turi galingą AMG sukurtą variklį ir yra laikomas tikru pardavimų hitu, tačiau problema slypi ne pačiame modelyje, o markės įvaizdyje.

Pagrindinis „Aston Martin“ Achilo kulnas – reputacija antrinėje rinkoje. Skirtingai nei „Ferrari“, kurios modeliai dažnai išlaiko ar net augina vertę, „Aston Martin“ vis dar asocijuojasi su didele rizika ir potencialiai brangia eksploatacija. Šis istorinis šleifas atbaido pirkėjus antrinėje rinkoje, o tai tiesiogiai lemia milžinišką nuvertėjimą.

Gamintojui tai – užburtas ratas: praradę dešimtis tūkstančių, pirmieji pirkėjai vargu ar grįš pirkti dar vieno „Aston Martin“. Nepadeda ir blankūs „Formulės-1“ komandos rezultatai, kurie turėjo gerinti markės įvaizdį.

Nors „Aston Martin“ deda visas pastangas ir kuria entuziastų vertinamus V12 variklius su mechaninėmis pavarų dėžėmis ir nuolat gerina kokybę, pakeisti rinkos požiūrį yra be galo sunku. 

