TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Kas vyksta „Tesloje“? Per kelias valandas apie pasitraukimą pranešė „Model Y“ ir „Cybertruck“ vadovai

2025-11-16 19:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-16 19:00

Tesla“ aukščiausioje vadovybėje – rimti neramumai. Vos per 48 valandas kompaniją paliko už „Cybertruck“ programą atsakingas Siddhantas Awasthi ir ilgametis „Model Y“ programos vadovas Emmanuelis Lamacchia. Abu vadovai pasitraukimo priežasčių nekomentavo.

Tesla (nuotr. SCANPIX)

1

Šis dvigubas smūgis atveria itin nemalonius klausimus dėl stabilumo kompanijoje. Vienu metu prarasti vadovai, atsakingi tiek už technologinį flagmaną („Cybertruck“), tiek už pelningiausią ir masiškiausią modelį („Model Y“), rodo galimas vidines problemas.

Šie pasitraukimai įvyko „Tesla“ itin sudėtingu metu. 2025-ieji kompanijai klostosi sunkiai. Nors trečiojo ketvirčio pardavimai buvo rekordiniai, analitikai juos sieja su paskutiniu pirkėjų antplūdžiu JAV prieš pasibaigiant federalinėms mokesčių lengvatoms. Prognozuojama, kad ketvirtasis ketvirtis bus gerokai prastesnis.

Be to, „Cybertruck“ projektas, kol kas, yra akivaizdi nesėkmė. Automobilį lydi gamybos brokas, atšaukimai, o 2025 metais prireikė ir didelių nuolaidų, signalizuojančių apie menką paklausą bei prastą gamybos kokybę.

„Model Y“ situacija taip pat komplikuojasi. Nors jis išlieka pasauliniu bestseleriu, modelis sensta, o konkurencija, ypač iš Kinijos gamintojų, darosi vis aštresnė.

Šaltiniai teigia, kad šie pasitraukimai gali būti susiję su platesne „Tesla“ transformacija. Kompanijai vis daugiau dėmesio skiriant autonominių taksi ir dirbtinio intelekto projektams, keičiasi vidiniai prioritetai ir, tikėtina, silpsta dėmesys pagrindiniams automobilių modeliams.

Šie du netikėti pasitraukimai tik sustiprina abejones dėl tolimesnės „Tesla“ automobilių linijos krypties. Artimiausi mėnesiai parodys, ar tai buvo tik trumpalaikiai personalo pokyčiai, ar gilesnės, strateginės krizės požymis, rodantis, kad kompanija per greitai palieka itin konkurencingą elektromobilių rinką dėl neaiškios ateities projektų.

