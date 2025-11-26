Istorinis aukcionas Las Vegase: už dar nepagamintą automobilį sumokėta rekordinė suma

„RM Sotheby’s“ aukcione retas britų superautomobilis „GMSV S1 LM“ buvo parduotas už stulbinančią 20 630 000 JAV dolerių (apie 17 mln. eurų) sumą. Tai yra oficialus pasaulio rekordas.
Šio automobilio autorius – legendinis inžinierius Gordonas Murray, automobilių pasaulyje garbinamas kaip kultinio „McLaren F1“ kūrėjas.
Naujasis jo projektas yra tiesioginė duoklė šlovingai „F1“ modelio praeičiai. „S1 LM“ vardu pavadintas ratuotis skirtas paminėti 1995 metų „McLaren F1 GTR“ triumfą Le Mano 24 valandų lenktynėse.
Pirkta teisė, o ne daiktas
Įdomiausia tai, kad aukciono laimėtojas fiziškai automobilio dar negavo, nes jis paprasčiausiai dar nėra pagamintas.
Už daugiau nei 20 milijonų dolerių pirkėjas įsigijo teisę į važiuoklę, pažymėtą pirmuoju numeriu, ir unikalią privilegiją.
Jis galės tiesiogiai bendrauti su G. Murray, derinti galutines automobilio specifikacijas ir asmeniškai dalyvauti jo bandymų bei derinimo procese.
Inžinerinis grynuolis
Techniškai „S1 LM“ yra moderni klasikinio superautomobilio interpretacija, ignoruojanti hibridizacijos madas. Jo pagrindas – modelis „GMA T.50“, tačiau „S1 LM“ versija bus dar ekstremalesnė.
Po variklio gaubtu montuojamas specialiai sukurtas atmosferinis 4,3 litro „Cosworth“ V12 variklis, generuojantis apie 700 arklio galių.
Visa ši galia į galinius ratus perduodama per klasikinę šešių laipsnių mechaninę pavarų dėžę. Inžinierių tikslas – išlaikyti automobilio svorį žemiau 957 kilogramų ribos.
Viduje išlaikytas unikalus G. Murray požiūris. Vairuotojo vieta įrengta centre, o dvi keleivių sėdynės sumontuotos jam iš šonų.
Pats aukcionas taip pat pasižymėjo teatrališkumu. Demonstracinis modelis į renginio vietą buvo atskraidintas sraigtasparniu.
Nors anksčiau sklandė gandai, kad visus penkis vienetus ketina įsigyti vienas kolekcininkas, viešas aukcionas parodė, kad kova dėl šių retų egzempliorių yra aršesnė, nei manyta.
