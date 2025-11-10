„McLaren“ kelia klausimus dėl „Red Bull“ variklio keitimo ir biudžeto „lubų“: nori FIA paaiškinimo

„Red Bull“ sprendimas visiškai pasiteisino, nes M. Verstappenas lenktynėse buvo visiškai kitoks nei kvalifikacijoje, lenkė vieną varžovą po kito ir galiausiai iškovojo vietą ant podiumo, finišuodamas 3-ias.
„McLaren“ vadovui Andrea Stellai po lenktynių kilo klausimų dėl to, kaip FIA traktuos „Red Bull“ sprendimą pakeisti variklį M. Verstappeno bolide. A. Stella nori išsiaiškinti, ar šito variklio kaina bus įskaičiuota į biudžeto „lubas“, kurių „Formulės 1“ komandos privalo laikytis, nes šiuo klausimu aiškaus atsakymo nėra.
„McLaren“ laikosi nuomonės, kad jei komanda nerimauja dėl variklio patikimumo, tuomet ji turėtų teisę pakeisti tą variklį, nesukdama galvos dėl biudžeto „lubų“. Visgi, jei komanda variklį keičia vien tam, kad bolidas taptų šiek tiek greitesnis, tuomet, anot „McLaren“, tai turėtų būti įskaičiuojama vertinant, ar biudžeto „lubos“ nebuvo viršytos.
„Tiesą pasakius, tokie jėgos agregatų keitimai kelia tam tikrų klausimų. Bus įdomu sužinoti, ar šito variklio kaina bus įtraukta skaičiuojant biudžeto „lubų“ atitikimą, ar ne. Jei variklis buvo keičiamas tik tam, kad bolidas kažkiek pagreitėtų, tada jo kaina turėtų būti įtraukta. Būtent dėl šios priežasties mes patys tokio veiksmo nesiimame“, – sakė A. Stella.
„Red Bull“ vadovas Laurentas Mekiesas leido suprasti, kad variklis buvo keičiamas tam, jog M. Verstappeno bolidas pagreitėtų. Tiesa, sunku pasakyti, kiek tiksliai olandas „išlošė“ dėl variklio keitimo, nes neabejotinai didesnį efektą padarė kitų nustatymų pakeitimas.
„Naujas variklis visada išeina į naudą. Tikriausiai būtume galėję baigti sezoną nebekeisdami variklio, bet kadangi atsirado proga tai padaryti, tai nusprendėme tuo pasinaudoti. Negalėčiau tiksliai pasakyti, kiek laiko kiekviename rate dėl šio sprendimo išlošėme, bet šiame sporte, kai skirtumai tarp bolidų yra tokie maži, net ir nedidelis pagreitėjimas gali būti reikšmingas“, – teigė L. Mekiesas.
