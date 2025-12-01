 
Kalendorius
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Grįžo į praeitį: modernus visureigis kraunasi taip lėtai, kad savininkai priversti eiti į teismą

2025-12-01 11:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-01 11:00

Vietnamo automobilių gamintoja „VinFast“, bandanti įsitvirtinti JAV rinkoje, vėl atsidūrė skandalo centre. Kalifornijos teismą pasiekė grupės pirkėjų ieškinys, kuriame teigiama, kad elektrinis visureigis „VF 8“ turi kritinį defektą – jo įkrovimas namuose trunka nepateisinamai ilgai.

Vinfast VF8 (nuotr. gamintojo)

Vietnamo automobilių gamintoja „VinFast“, bandanti įsitvirtinti JAV rinkoje, vėl atsidūrė skandalo centre. Kalifornijos teismą pasiekė grupės pirkėjų ieškinys, kuriame teigiama, kad elektrinis visureigis „VF 8“ turi kritinį defektą – jo įkrovimas namuose trunka nepateisinamai ilgai.

REKLAMA
0

Vadovaujantis gamintojo specifikacijomis, „VF 8 Plus AWD“ modelis turėtų priimti bent 6,6 kW galios kintamąją srovę (AC). 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau ieškovai teigia, kad realybėje įkrovimo galia krenta žemiau 2 kW ribos. Tokia sparta primena elektromobilizmo aušrą ir pirmosios kartos „Nissan Leaf“ laikus, o norint pilnai įkrauti bateriją, laukimo fazėje tenka praleisti 24 valandas.

REKLAMA

Programinė klaida ar brokas?

Savininkų teigimu, problemos priežastis slypi programinėje įrangoje. Bandant krauti automobilį gamintojo deklaruojamu 32 amperų stiprumu, sistema tiesiog „lūžta“ ir automobilis išsijungia.

Vienintelis būdas priversti procesą vykti stabiliai – rankiniu būdu apriboti srovę iki 19 amperų. Tačiau tai dar labiau prailgina ir taip lėtą įkrovimą (maždaug 40 proc.).

REKLAMA
REKLAMA

Vairuotojai skundžiasi, kad ši problema sukelia ne tik nepatogumų, bet ir riziką. Palikus automobilį krautis nakčiai, ryte jis randamas su tuščia baterija, nes sistema naktį išsijungė.

„VinFast“ bandė spręsti problemą programiniais atnaujinimais, tačiau ieškovų teigimu, tai nepadėjo.

Nors pirkėjai siekė viešo teismo proceso, kompanijai pavyko to išvengti. „VinFast“ pasinaudojo pirkimo sutartyse įrašyta išlyga, reikalaujančia ginčus spręsti arbitraže.

Teismas šį prašymą tenkino, o bylos nagrinėjimas numatytas 2026 m. vasarį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų