Grįžo į praeitį: modernus visureigis kraunasi taip lėtai, kad savininkai priversti eiti į teismą

Vadovaujantis gamintojo specifikacijomis, „VF 8 Plus AWD“ modelis turėtų priimti bent 6,6 kW galios kintamąją srovę (AC).
Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.
Tačiau ieškovai teigia, kad realybėje įkrovimo galia krenta žemiau 2 kW ribos. Tokia sparta primena elektromobilizmo aušrą ir pirmosios kartos „Nissan Leaf“ laikus, o norint pilnai įkrauti bateriją, laukimo fazėje tenka praleisti 24 valandas.
Programinė klaida ar brokas?
Savininkų teigimu, problemos priežastis slypi programinėje įrangoje. Bandant krauti automobilį gamintojo deklaruojamu 32 amperų stiprumu, sistema tiesiog „lūžta“ ir automobilis išsijungia.
Vienintelis būdas priversti procesą vykti stabiliai – rankiniu būdu apriboti srovę iki 19 amperų. Tačiau tai dar labiau prailgina ir taip lėtą įkrovimą (maždaug 40 proc.).
Vairuotojai skundžiasi, kad ši problema sukelia ne tik nepatogumų, bet ir riziką. Palikus automobilį krautis nakčiai, ryte jis randamas su tuščia baterija, nes sistema naktį išsijungė.
„VinFast“ bandė spręsti problemą programiniais atnaujinimais, tačiau ieškovų teigimu, tai nepadėjo.
Nors pirkėjai siekė viešo teismo proceso, kompanijai pavyko to išvengti. „VinFast“ pasinaudojo pirkimo sutartyse įrašyta išlyga, reikalaujančia ginčus spręsti arbitraže.
Teismas šį prašymą tenkino, o bylos nagrinėjimas numatytas 2026 m. vasarį.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!