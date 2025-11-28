Britai nusprendė: elektromobilių savininkai mokės už kiekvieną nuvažiuotą kilometrą

Naujoji tvarka įsigalios nuo 2028 metų balandžio. Ji palies absoliučiai visus elektromobilių savininkus, nepriklausomai nuo to, ar jie vairuoja mažą „Fiat 500e“, ar prabangų „Range Rover“.
Nustatytas tarifas – 3 pensai už mylią. Skaičiuojama, kad vidutiniam vairuotojui tai reikš papildomas 200–300 svarų (apie 230–340 eurų) išlaidas per metus. Tačiau daug važinėjantiems ši suma gali būti gerokai didesnė. Išimtis padaryta tik iš tinklo įkraunamiems hibridams. Jiems bus taikomas perpus mažesnis tarifas.
Tikslas – užkamšyti biudžeto skyles
Šio sprendimo motyvai yra grynai pragmatiniai. Valstybei prarandant pajamas iš kuro akcizų (kurių nemoka elektromobilių savininkai), biudžete veriasi vis didesnės skylės.
Biudžeto atsakomybės biuro skaičiavimais, naujoji sistema jau 2029–2030 metais į iždą turėtų atnešti apie 1,4 mlrd. svarų kasmet.
Be to, dažnai pasitelkiamas argumentas, kad elektromobiliai dėl didesnio svorio labiau gadina kelių dangą, todėl jų savininkai privalo solidariai prisidėti prie infrastruktūros išlaikymo.
Ekspertai ragina neskubėti
Sprendimas sulaukė aštrios kritikos iš rinkos dalyvių. „Octopus Electric Vehicles“ atstovas Jamesas Courtsas teigia, kad apmokestinimas yra neišvengiamas, tačiau pasirinktas laikas – klaidingas.
„Dabar dar per anksti. Elektromobiliai sudaro vos 4 proc. viso Didžiosios Britanijos automobilių parko. Toks mokestis biudžetui duos minimalią naudą, tačiau atbaidys daugybę potencialių pirkėjų“, – perspėjo ekspertas.
Be to, elektromobilių rinkos prognozės taip pat nėra džiuginančios. Skaičiuojama, kad dėl šio mokesčio iki 2031 metų elektromobilių pardavimai gali susitraukti net 440 000 vienetų.
Kita vertus, tai rodo globalią tendenciją. Panašius mokesčius, grindžiamus rida ir automobilio svoriu, svarsto įvesti ir Šveicarija. Be to, akivaizdu, kad pagrindinis elektromobilių koziris (pigesnė eksploatacija lyginant su benzinu ar dyzelinu) pamažu nyksta, nes valstybės nebegali sau leisti prabangos neapmokestinti transporto rūšies, kurie taip pat ženkliai prisideda prie prastėjančios kelių būklės.
