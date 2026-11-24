Net jei dyzelinas degalinėse kainuoja brangiau nei benzinas, o tokios pavaros priežiūra bei remontas gali pareikalauti didesnių išlaidų, per metus įveikiant didelius atstumus dyzelinis automobilis finansiškai vis tiek atsiperka.
Ne mažiau svarbios ir jo važiavimo savybės. Didelis maksimalus sukimo momentas, pasiekiamas jau esant žemiems sūkiams, užtikrina gerą trauką be būtinybės nuolat žeminti pavaras.
Be to, vokiški automobiliai su dyzeliniu varikliu antrinėje rinkoje vertinami ir dėl praktinių priežasčių. Nors visiškai nepriekaištingų konstrukcijų nėra, plati naujų ir naudotų detalių pasiūla ir šiuos variklius gerai išmanantys meistrai leidžia išlaikyti automobilį techniškai tvarkingą be didelių sunkumų.
Tad šį kartą apžvelgsime patikimiausius, modernius, mažesnio darbinio tūrio vokiškus dyzelinius variklius, į kuriuos verta atkreipti dėmesį renkantis naudotą automobilį.
Planuojate įsigyti naudotą automobilį? Informaciją apie populiariausių modelių privalumus, trūkumus ir dažniausiai pasitaikančius gedimus rasite rubrikoje „Iš antrų rankų“.
„Volkswagen“ 1,4 TDI EA288
Senesni „Volkswagen“ 1,4 litro TDI varikliai garsėjo nedidelėmis degalų sąnaudomis ir patvarumu, tačiau turėjo vieną erzinančią savybę – veikė kaip traktoriaus variklis, o dirbdamas aukštesniais sūkiais priversdavo vibruoti visą automobilį.
Vis dėlto šiandien didžiausia jų problema yra ne triukšmas, o amžius. Daugelis 1999–2010 metais gamintų 1,4 TDI variklių padėjo įvairiems automobiliams įveikti šimtus tūkstančių kilometrų, todėl susidėvėjusios degalų įpurškimo sistemos remontas gali atsieiti tiek, kad investuoti į seną automobilį paprasčiausiai nebeapsimokėtų.
Būtent todėl 2014 metais „Volkswagen“ pristatė gerokai modernesnį 1,4 TDI EA288. Naujasis trijų cilindrų dyzelinis variklis buvo gerokai tylesnis, veikė tolygiau, o „Common Rail“ degalų įpurškimo sistema ir kiti konstrukciniai pakeitimai padėjo atitikti „Euro 6“ taršos reikalavimus.
Naujasis 1,4 TDI užsitarnavo patvaraus variklio reputaciją, nors bėgant metams išryškėjo ir kelios silpnosios vietos. Pavyzdžiui, kai kuriuose automobiliuose dar nepasiekus 200 tūkst. kilometrų tenka keisti dviejų masių smagratį. Pasitaiko ir generatoriaus bei turbokompresoriaus gedimų, o didesnę ridą įveikusiuose automobiliuose rūpesčių gali pridaryti degalų purkštukai, įvairūs jutikliai ar aušinimo skysčio siurblys.
Viena iš problemų, į kurią verta atkreipti dėmesį, – tarpinio oro aušintuvo nesandarumas. Dėl jo aušinimo skystis gali patekti į variklio įsiurbimo sistemą. Todėl jeigu apžiūrint automobilį paaiškėja, kad aušinimo skystį tenka reguliariai papildyti, reikėtų išsiaiškinti, kur jis dingsta.
Ne itin palankios šiam varikliui ir nuolatinės trumpos kelionės mieste. Tokiomis sąlygomis kietųjų dalelių filtras (DPF) ne visada spėja išsivalyti, todėl ilgainiui gali užsikimšti. Dėl šios priežasties daugiau mieste važinėjantiems vairuotojams vertėtų gerai pagalvoti, ar nedidelis dyzelinis variklis tikrai atitiks jų poreikius.
Galiausiai reikėtų pasidomėti ir alyvos sąnaudomis. Kai kurie savininkai nurodo, kad 1,4 TDI per 1000 kilometrų sunaudoja apie 0,3 litro alyvos.
„Volkswagen“ 1,6 ir 2,0 TDI EA189
Senesni „Volkswagen“ koncerno 2,0 TDI varikliai ne visuomet pateisindavo vairuotojų lūkesčius. Ypač daug rūpesčių kėlė ankstyvieji EA188 šeimos agregatai, kuriuose pasitaikydavo degalų įpurškimo sistemos gedimų, trūkinėdavo cilindrų galvutės, o dėl susidėvėjusios alyvos siurblio pavaros kai kurie varikliai apskritai užsikirsdavo.
Padėtis gerokai pasikeitė 2007–2008 metais, kai pasirodė naujos kartos 2,0 TDI EA189 su „Common Rail“ degalų įpurškimo sistema. Šie varikliai veikė tyliau, tolygiau ir buvo gerokai patikimesni už pirmtakus. Be to, gamintojui pavyko išvengti daugelio rimtų konstrukcinių problemų, kurios buvo būdingos ankstesnei kartai.
Naujasis variklis greitai išplito „Volkswagen“ koncerne. Jį buvo galima rasti ne tik „Audi“ ar „Volkswagen“ automobiliuose, bet ir tokiuose modeliuose kaip SEAT „Ibiza“, „Volkswagen Sharan“ ar „Transporter“.
Vis dėlto perkant naudotą automobilį su šiuo varikliu didžiausią dėmesį reikėtų skirti jo ridai ir ankstesnei priežiūrai. Nemaža dalis iš Vokietijos atvežtų dyzelinių automobilių kasmet įveikdavo po 30–40 tūkst. kilometrų, todėl šiandien jų tikroji rida gali viršyti 300 ar net 400 tūkst. kilometrų.
Automobilyje su tokia rida gali tekti keisti dviejų masių smagratį, remontuoti turbokompresorių, išmetamųjų dujų recirkuliacijos (EGR) sistemą ar kietųjų dalelių filtrą (DPF). Nemažų išlaidų gali pareikalauti ir degalų purkštukai, ypač versijose su pjezoelektriniais purkštukais, kuriuos sugedus dažnai tenka keisti naujais.
Svarbu įvertinti ir pavarų dėžės būklę. Ieškantiems automobilio, kurio priežiūra kainuotų mažiau, saugesnis pasirinkimas paprastai bus 2,0 TDI su mechanine pavarų dėže. „Audi“ modeliuose naudotos bepakopės „Multitronic“ ir dviejų sankabų „S tronic“ automatinės pavarų dėžės gali pareikalauti brangaus remonto, ypač jeigu ankstesni savininkai nesilaikė techninės priežiūros reikalavimų.
Ne ką mažiau dėmesio vertas ir mažesnis 1,6 TDI EA189. Šis variklis pasižymi nedidelėmis degalų sąnaudomis, o tinkamai prižiūrimas taip pat gali padėti automobiliui įveikti šimtus tūkstančių kilometrų. Vis dėlto šio variklio degalų įpurškimo sistema laikoma mažiau patvaria nei 2,0 TDI, todėl prieš perkant svarbu patikrinti purkštukų darbą ir įsitikinti, kad variklis lengvai užsiveda tiek šaltas, tiek įšilęs.
„Volkswagen“ 1,6 ir 2,0 TDI EA288
2012 metais „Volkswagen“ koncernas pradėjo gaminti naujos kartos 1,6 litro TDI variklį, priklausantį EA288 šeimai. Iš pradžių jis buvo skirtas automobiliams, sukurtiems naudojant MQB platformą, tačiau ilgainiui pradėtas montuoti ir į senesnės konstrukcijos modelius. Pavyzdžiui, „Škoda Rapid“ šį variklį gavo 2015 metais.
Tuo pačiu laikotarpiu pasirodė ir 2,0 TDI EA288, o 2020 metais gamintojas pristatė modernizuotą jo versiją, pavadintą EA288 evo. Palyginti su ankstesnės kartos dyzeliais, naujieji varikliai pasižymėjo mažesnėmis degalų sąnaudomis ir iį aplinką išmesdavo mažiau kenksmingųjų medžiagų. Prie to prisidėjo ir selektyviosios katalizinės redukcijos (SCR) sistema, kurioje naudojamas „AdBlue“ skystis.
Tačiau griežtesni taršos reikalavimai turėjo savo kainą. EA288 šeimos varikliuose atsirado sudėtingesnės išmetamųjų dujų valymo ir aušinimo sistemos, todėl didesnę ridą įveikusių automobilių priežiūra gali kainuoti daugiau nei senesnių „Volkswagen“ dyzelių.
Viena svarbiausių vietų, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį – paskirstymo diržo būklę. Nors kai kurioms šių variklių versijoms numatyti itin ilgi jo keitimo intervalai, aklai jais pasitikėti nevertėtų. Norint sumažinti rimto gedimo riziką, rekomenduojama diržą keisti nuvažiavus maždaug 150–180 tūkst. kilometrų arba praėjus dešimčiai metų. Pasitaiko automobilių, kurie su gamykloje sumontuotu diržu įveikė ir daugiau kaip 300 tūkst. kilometrų, tačiau tokiais pavyzdžiais vadovautis rizikinga.
Dar viena žinoma EA288 variklių silpnoji vieta – nesandarus tarpinis oro aušintuvas. Dėl šio gedimo aušinimo skystis gali patekti į variklio įsiurbimo sistemą. Vienas iš galimų problemos požymių – nuolat mažėjantis aušinimo skysčio lygis išsiplėtimo bakelyje, nors išorinių nuotėkių nematyti.
Rūpesčių kartais pridaro ir aušinimo skysčio siurblys. Jame naudojamas aušinimo skysčio srautą reguliuojantis mechanizmas, kuriam užstrigus gali sutrikti variklio aušinimas.
Nepaisant šių trūkumų, 1,6 ir 2,0 TDI EA288 varikliai vertinami palankiai. Dažniausiai pasitaikančios problemos servisams jau gerai žinomos, todėl jas paprastai galima nustatyti ir pašalinti.
„Opel“ 1,7 CDTI
Po daugelio „Opel“ automobilių variklio dangčiais galima rasti 1,7 litro dyzelinį variklį, kurio ištakos siekia Japoniją. Šį agregatą sukūrė „Isuzu“, o nuo 1999 metų gamyba vyko Lenkijoje, Tychų mieste, veikiančioje „Isuzu Motor Poland“ gamykloje.
2003 metais pasirodė modernesnis 1,7 CDTI su „Common Rail“ degalų įpurškimo sistema ir kintamos geometrijos turbokompresoriumi. Iš pradžių pirkėjai galėjo rinktis 75, 80 arba 101 AG versijas, tačiau vėliau variklio galia išaugo iki 130 AG, o maksimalus sukimo momentas pasiekė 300 Nm.
Per ilgus gamybos metus šis dyzelis buvo montuojamas į įvairiausius „Opel“ modelius – nuo nedidelės „Corsa“ iki šeimyninių „Astra“, „Meriva“ ir „Zafira“. Vėliau jis atsirado ir „Mokka“ bei „Chevrolet Cruze“ ir „Trax“ automobiliuose.
Keitėsi ne tik variklio galia. Tobulindami konstrukciją inžinieriai mažino vidinę trintį, degalų sąnaudas ir išmetamųjų teršalų kiekį. Tačiau 1,7 CDTI taip ir nebuvo pritaikytas „Euro 6“ standartui. Griežtesnius reikalavimus atitinkančiuose modeliuose vietą užėmė naujesnis 1,6 CDTI, kuris vertinamas kaip mažiau patvarus ir brangesnis remontuoti.
Senesnis 1,7 CDTI turi savų silpnybių, tačiau viena svarbiausių – alyvos nuotėkiai. Ypač pavojinga, kai alyva pradeda sunktis pro alyvos siurblio sandarinimo vietas. Patekusi ant paskirstymo diržo, ji gali pažeisti gumą ir gerokai sutrumpinti diržo naudojimo laiką.
Bėgant metams gali atsirasti ir degalų nuotėkių ties aukšto slėgio siurbliu. Pasitaiko generatoriaus bei alkūninio veleno padėties jutiklio gedimų. Pastarajam sugedus, variklis gali sunkiai užsivesti arba netikėtai užgesti.
Didesnių išlaidų gali pareikalauti cilindrų galvutės tarpinė, o dėl susikaupusių suodžių neretai sutrinka išmetamųjų dujų recirkuliacijos (EGR) vožtuvo veikimas.
Perkant naudotą automobilį su 1,7 CDTI varikliu pirmiausia verta ieškoti alyvos ir degalų nuotėkių. Taip pat svarbu išsiaiškinti, kada buvo keistas paskirstymo diržas, ir patikrinti, ar variklis lengvai užsiveda, dirba tolygiai bei neperkaista.
„Mercedes-Benz“ 2,1 CDI OM651
2008 metais pristatytas „Mercedes-Benz“ 2,1 litro dyzelinis variklis OM651 iš pradžių geros reputacijos neužsitarnavo. Kai kurių ankstyvųjų versijų savininkai susidurdavo su purkštukų gedimais, dėl kurių gamintojui teko organizuoti techninės priežiūros kampanijas. Tačiau vėliau konstrukcija buvo ne kartą tobulinama, o OM651 ilgainiui tapo vienu iš patvaresnių „Mercedes-Benz“ dyzelinių variklių.
Geriausias to įrodymas – šio variklio populiarumas tarp taksi vairuotojų. Ypač dažnai OM651 galima aptikti E klasės „Mercedes-Benz“ automobiliuose, kurių tikroji rida neretai viršija pusę milijono kilometrų.
Todėl skelbime pamačius tvarkingai atrodantį, palyginti nebrangų dyzelinį „Mercedes-Benz“ su vos 170 tūkst. kilometrų rida, verta gerai patikrinti, ar odometro rodmenys atitinka tikrovę.
Kita vertus, net ir patvariausias variklis nėra amžinas. Šimtus tūkstančių kilometrų įveikusiame automobilyje gali tekti remontuoti degalų įpurškimo sistemą, turbokompresorių ar kitus susidėvėjusius mazgus. Tokie gedimai nebūtinai reiškia, kad variklis turi rimtų konstrukcinių trūkumų – dažnai tai tiesiog ilgos eksploatacijos pasekmė. Todėl perkant naudotą automobilį su OM651 svarbiau įvertinti tikrąją ridą ir ankstesnę priežiūrą, o ne vien pasikliauti gera šio variklio reputacija.
2016 metais „Mercedes-Benz“ pradėjo OM651 keisti naujesniu 2,0 litro OM654 dyzeliniu varikliu, tačiau šis motoras ir toliau buvo naudojamas skirtinguose „Mercedes-Benz“ modeliuose.
Pavyzdžiui, A klasės automobiliuose OM651 buvo montuojamas iki 2018 metų, o V klasės ir komerciniuose „Vito“ modeliuose – net iki 2019-ųjų.
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