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TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

Krosoverių mada užgožė praktiškesnius automobilius? Skaičiai verčia susimąstyti

2026-10-27 21:43 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-27 21:43
Pridėkite kaip šaltinį Google

Naujų automobilių aikštelėse šiandien dominuoja aukštesni kėbulai, o klasikiniams kompaktams jau ne vienus metus rašomi nekrologai.

Kia K4 (nuotr. gamintojo)

Naujų automobilių aikštelėse šiandien dominuoja aukštesni kėbulai, o klasikiniams kompaktams jau ne vienus metus rašomi nekrologai.

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Tačiau kelis dešimtmečius bandydamas ir vertindamas automobilius išmokau netikėti nei madomis, nei nekrologais. Pasikliauju dokumentais, todėl, rinką pasiekus naujam kompaktinės klasės modeliui, ant stalo pasidėjau jo ir pirmtako techninius aprašus.

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Straipsnio autorius – Vitoldas Milius

Popieriai ant stalo

Kaskart, kai keičiasi modelio karta, darau tą patį: greta pasidedu abiejų kartų techninius aprašus ir lyginu ne reklaminius būdvardžius, o skaičius.

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Tikrinu matmenis, bagažinės talpą, standartinės saugos įrangos sąrašus pagal komplektacijas ir skaitau smulkųjį šriftą, kuris taps svarbus po penkerių metų parduodant automobilį. Toks palyginimas apie automobilį pasako kur kas daugiau nei blizgios nuotraukos ar penkiolikos minučių pasivažinėjimas aplink atstovybę.

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Būdvardžių šiame tekste nebus – tik litrai, milimetrai ir eurai.

Prisipažinsiu, tokį įprotį suformavo karti patirtis: per dažnai mačiau pirkėjus, kurie po kelerių metų nustebdavo dėl tikrųjų automobilio išlaikymo išlaidų ir jo vertės skelbimų portaluose. Dokumentai staigmenų nepateikia – jie nuobodūs, bet sąžiningi. O sąžiningumo šiai temai reikia kaip niekad, nes praėjusio rudens įvykiai skeptikams davė svarų kozirį.

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Nekrologas buvo per ankstyvas

Kozirio vardas – „Ford Focus“. 2025-ųjų lapkritį Sarlujio gamykloje Vokietijoje nuo konvejerio nuriedėjo paskutinis šio legendinio modelio egzempliorius: po 27 metų ir daugiau nei 12 milijonų parduotų automobilių jo gamyba nutraukta be jokio įpėdinio. Kompaktinės klasės laidotojams tai skambėjo kaip galutinis įrodymas.

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Vis dėlto tą patį rudenį, kai vieni traukėsi, kiti pasuko priešinga kryptimi. „Kia“, užuot tyliai išleidusi „Ceed“ į pensiją, pristatė visiškai naują „K4“ – ne tik hečbeką, bet ir universalą „K4 SW“, kuris jau stovi Lietuvos atstovybėse. Gamintojai į mirštančias klases naujų modelių nepristato. Tai ekonomikos dėsnis, patikimesnis už bet kokias rinkodaros deklaracijas.

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Gyvybės ženklų matyti ir kitų gamintojų pasiūloje. „Škoda“ toliau atnaujina segmento etalonu laikomą „Octavia Combi“. „Opel“, universalus gaminanti jau kone šešis dešimtmečius, tebesiūlo „Astra Sports Tourer“, o tame pačiame „Stellantis“ koncerne jam antrina giminingas „Peugeot 308 SW“. Kitaip tariant, klasė nemiršta, o konsoliduojasi: silpnesni žaidėjai pasitraukia, likusieji investuoja. Išgyvena tie, kurie turi ką priešpriešinti krosoverių madai.

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Naujokas ir jo pirmtakas

Grįžkime prie dokumentų. „Kia K4“ ištįso iki 4,43 metro – tai dvylika centimetrų daugiau nei „Ceed“, o universalas „K4 Sportswagon“ siekia beveik 4,7 metro. Kėbulas platesnis, bet pastebimai žemesnis – vos 1,42 metro. Šie skaičiai nėra vien statistika: ilgesnė ratų bazė leidžia tikėtis daugiau erdvės keleiviams, o žemas siluetas – mažesnio oro pasipriešinimo.

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Bagažinės skiltyje būdvardžius keičiu litrais. Hečbeko talpa išaugo nuo 395 iki 438 litrų. Universalo duomenys įdomesni: „Kia K4 SW“ bagažinės talpa – 604 litrai. Sąžiningumo dėlei priminsiu, kad senojo „Ceed“ universalo kataloge puikavosi 625 litrai, tad naujojo modelio rodiklis formaliai kuklesnis. Tačiau kontekstas kitoks: švelniojo hibrido versijoje akumuliatorius bagažinės talpą sumažindavo iki 512 litrų. Taigi naujokas erdvės ne prarado, o atgavo.

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Vertinant bagažinės talpą, šios klasės atstovų rezultatai panašūs, tačiau esmė kita: bet kuris šios klasės universalas bagažui siūlo daugiau vietos nei dauguma gerokai brangesnių krosoverių.

Aukščio kaina

Dabar – nepatogioji aritmetikos dalis, apie kurią krosoverių eroje kalbama tyliausiai. Fizikos dar niekam nepavyko apgauti: tą patį plotą kelyje užimantis krosoveris visada bus aukštesnis, sunkesnis ir mažiau aptakus nei universalas. Praktikoje tai reiškia didesnes degalų sąnaudas, o neretai ir mažesnę bagažinę, nei leistų tikėtis masyvi išvaizda.

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Universalas šioje lygtyje – tas pats automobilis, tik nuleistas žemiau. Būtent todėl jis veža daugiau, o degina mažiau.

Prie šios aritmetikos pridėkite kasdienybės smulkmenas, kurias įvertina kiekvienas universalo savininkas. Dėl žemo bagažinės slenksčio sunkų lagaminą ar šuns transportavimo dėžę įkelti kur kas paprasčiau nei į aukštą krosoverio bagažinę, o taisyklinga krovinių skyriaus forma leidžia daiktus sukrauti, užuot dėliojus juos it galvosūkį.

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Šeimos, šiandien besidairančios keliais tūkstančiais eurų brangesnių kompaktiškų krosoverių, turėtų sąžiningai atsakyti, ką gauna už kainos skirtumą.

Aukštesnę sėdėjimo poziciją – neabejotinai. Tačiau aukštesnis kėbulas nesuteikia nei daugiau vietos bagažui, nei mažesnių sąskaitų degalinėje, nei geresnio stabilumo greitkelyje. Mano hipotezė, kurią dar patikrinsiu per bandomąjį važiavimą: tikrasis universalo ir krosoverio skirtumas gerokai mažesnis, nei dažnai įsivaizduojama.

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Garantijos matematika

Vertinant likutinę vertę, universalai taip pat turi svarių argumentų, o vieną jų galima išmatuoti itin tiksliai. Tai garantija. Daugiau nei penkerių metų garantiją suteikiantys gamintojai išsiskiria iš konkurentų, kurių dauguma standartiškai įsipareigoja dvejiems ar trejiems metams.

Iš patirties žinau, kaip stipriai šis argumentas veikia derybas dėl kainos: kainoraščio punktas tiesiogine prasme paverčiamas pinigais ir padeda išlaikyti automobilio likutinę vertę. Skelbimų portaluose tai matau nuolat: automobiliai, kurių gamyklinė garantija dar galioja metus ar dvejus, pirkėjus randa pastebimai greičiau, o šie mažiau derasi dėl kainos.

Atsakymą į antraštės klausimą pateikia skaičiai. Kompaktinė klasė nemirė – ji atsinaujino. Šiandien racionaliausias pasirinkimas kainoraštyje yra universalas: jis talpina daugiau bagažo nei ne vienas gerokai brangesnis krosoveris, naudoja mažiau degalų, o jam taikoma ilgiausia rinkoje standartinė garantija. Ar važiavimo pojūčiai atitinka techninius duomenis, papasakosiu nuvažiavęs pirmuosius kelis šimtus kilometrų.

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