Atskleidė silpnąją hibridų vietą: rekomenduoja prieš žiemą pasitikrinti

Pradėkime nuo fakto, kuris nustebina daugelį: kiekvienas elektrifikuotas automobilis – nuo švelniojo hibrido iki įkraunamojo – šalia didžiojo traukos akumuliatoriaus turi ir įprastą 12 voltų bateriją. Diagnostikos įrangos gamintojos „Midtronics“ specialistai aiškina paprastai: būtent mažoji baterija pažadina automobilio kompiuterius ir uždaro reles. Tik tuomet įsijungia aukštos įtampos sistema. Be jos didysis akumuliatorius – tarsi jėgainė be jungiklio.
Straipsnio autorius – Vitoldas Milius
Ši taisyklė be išimties galioja visiems elektrifikuotiems automobiliams: ir švelniajam hibridui, kuriame elektra tik talkina varikliui, ir pilnajam hibridui, ir įkraunamajam, ir elektromobiliui. Kuo daugiau aukštos įtampos technikos, tuo svarbesnė tampa ši mažoji baterija. Vienoje pusėje – kelių šimtų voltų traukos akumuliatorius, kitoje – ta pati, automobiliuose jau ne vieną dešimtmetį naudojama 12 voltų baterija. Tačiau be jos visa moderni elektronika lieka be gyvybės.
Skirtingai nei benzininiuose automobiliuose, hibriduose ši baterija dažnai būna ne po variklio dangčiu, o bagažinėje ar po galine sėdyne. Prisipažinsiu, servisuose mačiau ne vieną sutrikusį hibrido savininką, kuris apie antrąją bateriją sužinojo tik tada, kai ši jau buvo nustojusi veikti.
Gedimas be įspėjimo
Benzininis automobilis apie silpstančią bateriją įspėja pats: šaltą rytą starteris sukasi lėčiau, o patyrusi ausis iškart pasako, kad metas dairytis naujos. Hibridas tokios malonės nesuteikia. Pavyzdžiui, „Kia Sportage“ hibride benzininį variklį paleidžia aukštos įtampos sistema, todėl mažajai baterijai netenka sunkiausios užduoties – užtikrinti paleidimo srovę. Jos silpnumas lieka nepastebimas iki ryto, kai automobilis tiesiog nebeatgyja.
Tai ne vien teorinė grėsmė. Vokietijos automobilių klubo ADAC statistikoje baterijos gedimai jau daugelį metų yra dažniausia pagalbos iškvietimų priežastis: pernai jie lėmė 45,4 proc. iš beveik 3,7 mln. iškvietimų. Įsidėmėtina, kad net elektromobiliuose maždaug pusę gedimų sukelia būtent 12 voltų baterija, o ne brangus traukos akumuliatorius.
Kasmet skaitau panašias istorijas: automobilis tralu išgabenamas į servisą, savininkas pakeliui skaičiuoja galimas remonto išlaidas, o po valandos meistras praneša, kad tereikia maždaug pusantro šimto eurų kainuojančios baterijos. Palengvėjimas didžiulis, tačiau išgąsčio buvo galima išvengti.
Klastingiausia, kad neveikiantis hibridas atrodo taip, tarsi būtų sugedusi aukštos įtampos sistema. „Midtronics“ inžinieriai tai vadina dažna klaidinga diagnoze. Todėl profesionalai pirmiausia patikrina mažąją bateriją, tik tada – aukštos įtampos sistemą. Šią taisyklę verta žinoti ir savininkui, kad servise užduotų tinkamą klausimą.
Kodėl ji pavargsta greičiau
Hibriduose paprastai montuojamos sandarios AGM tipo baterijos – tą pačią technologiją starterio ir generatoriaus sistemose naudoja ir „BMW“ ar „Mercedes-Benz“. Tačiau hibriduose jos dirba sunkesniu režimu dėl kelių priežasčių. Baterija dažnai būna mažesnė, nes jai nereikia užtikrinti paleidimo srovės, tačiau ji gerokai dažniau įkraunama ir iškraunama. Prisideda ir šiluma bei ankštos, prastai vėdinamos montavimo vietos.
Bateriją sekina ir moderni įranga: nuotolinės programėlės, budinčios bei vairuotojo pagalbos sistemos energiją naudoja net automobiliui stovint. ADAC ekspertai pabrėžia ir trumpų kelionių mieste poveikį. Hibride mažąją 12 voltų bateriją iš aukštos įtampos sistemos krauna keitiklis, tačiau per dešimties minučių kelionę iki parduotuvės jis nespėja atkurti išeikvotos energijos. Skaičiuojama, kad vidutinė baterija tarnauja penkerius–šešerius metus, tačiau hibride apie keitimą verta galvoti jau po trejų–ketverių, sako specialistai.
Šaltis problemą tik paaštrina: žemoje temperatūroje baterija atiduoda mažiau energijos, todėl visą vasarą ties galimybių riba veikusi baterija pasiduoda per pirmuosius šalčius. ADAC statistikoje daugiausia iškvietimų pernai užregistruota sausį – vien per tą mėnesį pagalbos prireikė daugiau nei 350 tūkst. kartų.
Penkių minučių planas rudeniui
Veiksmų planas trumpas. Pirma, per planinį aptarnavimą paprašykite patikrinti baterijos būklę – tai užtrunka minutę. Orientyras paprastas: ramybės būsenoje esančios sveikos baterijos įtampa siekia ne mažiau kaip 12,6 volto; ties 12,4 volto jau verta suklusti, o įtampai priartėjus prie 12 voltų energijos atsargos beveik išsemtos. Antra, keitimui rinkitės to paties AGM tipo bateriją, o ne pigiausią klasikinę iš lentynos: hibrido elektronika pritaikyta būtent AGM baterijos savybėms.
Trečia, jei dėl atostogų ar komandiruotės automobilis kelias savaites nenaudojamas arba antrasis šeimos automobilis paliekamas žiemoti, verta namuose turėti nešiojamąjį paleidimo įrenginį – busterį. Tai knygos dydžio, keliasdešimt eurų kainuojanti ličio baterija, kurią galima laikyti stalčiuje, kol jos prireiks. Jei automobilis neatgyja, prijungiate gnybtus ir važiuojate. Hibridui to pakanka: starterio sukti nereikia, užtenka pažadinti elektroniką, o toliau darbą perima aukštos įtampos sistema. Miesto kieme laikomo automobilio savininkui tai nebrangi ir praktiška atsarga.
Čia pasiteisina aptarnavimo disciplina. Septynerių metų „Kia“ garantija skatina reguliariai lankytis servise, tad modelių nuo „Niro“ iki „Sorento“ silpstanti baterija dažniausiai pastebima per planinį aptarnavimą, dar prieš automobiliui sustojant pakelėje. Kitų ženklų savininkai, pasibaigus dvejų ar trejų metų garantijai, nuo profesionalaus serviso neretai nutolsta anksčiau.
Galiausiai proporcijas verta įsidėmėti tiek hibridinio „Kia Sportage“, tiek jo konkurentų savininkams. Nauja 12 voltų baterija kainuoja apie pusantro šimto eurų, o aukštos įtampos akumuliatoriaus keitimas – kelis tūkstančius. Dažniausiai sugenda pirmoji, nors išgąstis būna toks, tarsi būtų sugedęs antrasis. Penkių minučių patikra rudenį padeda laiku atskirti šias dvi problemas. Per planinį aptarnavimą ji nekainuoja nieko – tereikia paprašyti.
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