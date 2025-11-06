Žymaus hitų prodiuserio karjeroje – netikėtas posūkis: „Negaliu Tavęs Pakęst“

Faustas puikiai pažįsta popmuzikos žaidimo taisykles, bet kūrinys gimė ne iš formulės, o iš jausmo.
„Tai kūrinys apie tamsiąją meilės pusę, kai supranti, kad tavim naudojasi, bet vis vien sakai – „gerai“. Kai patiri meilę be pagarbos ir nori iš to išsilaisvinti. Pagaliau pamatai, kad kažkas tave tampė už virvučių, ir pats sau pasakai – what the hell, kodėl aš tai leidau?“, – sako Faustas.
Daina gimė spontaniškai – be plano, iš impulso: „Tiesiog pasileidau muziką, pradėjau dainuoti ir kažkaip natūraliai pasakiau: „negaliu tavęs pakęsti“. Tą akimirką pajutau tai, ką kažkada buvau išgyvenęs – ir ką, manau, daugelis puikiai pažįsta.“
Į priekį stumia besąlygiškas palaikymas
Nors iš pirmo žvilgsnio daina gali skambėti kaip stiprus neigiamas pareiškimas, iš tiesų ji kalba apie tamsiąją meilės pusę – toksišką prisirišimą ir kovą tarp meilės bei neapykantos.
„Kažkada buvau sudaužyta širdimi, bet dabar esu išgijęs“, – šypteli Faustas.
Šiandien jis gyvena visai kitokiu jausmu – pirmoji jo dainas išgirsta gyvenimo partnerė Gustė, kuri yra didžiausias Fausto gyvenimo ramstis.
Prie debiutinės dainos kūrimo prisidėjo artimi bičiuliai – Gjan ir Rokas Jansonas.
„Drauge išgryninome tekstą, struktūrą. Nepaprastai gera, kad šiame kelyje nesu vienas. Mane supa žmonės, kurie besąlygiškai palaiko“, – pasakoja Faustas.
Per daugiau nei dešimtmetį Faustas prisidėjo prie daugelio žinomų Lietuvos atlikėjų kūrybos. Jo braižas slypi Jazzu, Giedrės, Jurijaus ar Gebrasy albumuose, o jo kurti garsai skamba tokiuose radijo hituose kaip „Dumblas“, „Apie tave“, „Užgis iki vestuvių“, „Where’d You Wanna Go“, „Tyli mergaitė“ bei daugelyje kitų.
Iš Kelmės kilęs Faustas užaugo muzikuojančioje šeimoje – močiutė mokė groti pianinu, tėtis vadovavo ansambliams, mama dirbo kultūros srityje. Būgnus mušantis paauglys ilgainiui persikėlė į Šiaulius, o vėliau – į Vilnių, kur pradėjo groti su Gjan.
„Kai atvykau iš mažo miestelio, viskas atrodė nepasiekiama. Bet dabar matau – jei nuoširdžiai darai, kas tau svarbu, viskas įmanoma“, – šypteli Faustas.
Visą pokalbį su Faustu išgirskite vaizdo įraše, esančiame straipsnio pradžioje.
