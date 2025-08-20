Žuvusio 32-ejų krepšininko Timmos žmona sulaukė dar vienos skaudžios žinios

Buvusi krepšininko Janio Timmos (1992-2024 m.) mylimoji Anna Sedokova privalo nuvykti į Latvijoje vyksiančią apklausą, nes moteriai šiuo metu yra iškelta baudžiamoji byla. Krepšininko advokatė teigia, jog Annai Sedukovai neatvykus į apklausą, grėstų draudimas vykti į Europos Sąjungą.
Šeimos toliau ieško teisybės
Janis Timma žuvo 2024 metais ir teismo sprendimu, mirties priežastis buvo savižudybė, tačiau vyro šeima nusprendė vėl pradėti tyrimą ir prašė tyrimo atnaujinimo, nes mano, jog tai buvo privedimas prie savižudybės ir būtent dėl šios priežasties Anna Sedokova yra iškviesta apklausai ir yra iškelta baudžiamoji byla.
Primename, jog latvių tautybės krepšininkas Janis Timma buvo rastas negyvas Maskvoje 2024 metais.
Skelbiama, kad latvio kūnas rastas penkiaaukščio laiptinėje Maskvoje, o prie jo gulėjo telefonas. Jame buvo matyti žmonos Anos žinutė su prašymu jai perskambinti.
Prasidėjo įvykio tyrimas, bet, įtariama, kad krepšininkas galėjo pakelti ranką prieš save.
Dar praėjusią savaitę Rusijos sostinėje buvo patenkintas dainininkės Anos Sedekovos ieškinys dėl skyrybų su sportininku. A. Sedokova ir J. Timma susituokė 2020 m., o prašymą nutraukti santuoką teismas gavo spalio 16 d.
Rusijoje 32 metų krepšininkas 2015-2021 m. žaidė Sankt Peterburgo „Zenit“ ir „Chimki“ komandose.
Dar prieš kelis mėnesius krepšininkas savo socialiniuose tinkluose neslėpė emocijų dėl skyrybų proceso bei talpino neramą keliančius vaizdo įrašus.
Skyrybų dieną latvis savo „Instagram“ paskyroje tiesiogiai transliavo vaizdo įrašą, nufilmuotą iš balkono nukreipta žemyn kamera. Dieną prieš tai jis buvo paskelbęs vaizdo įrašus su tablečių pakuotėmis.
Pasak jam artimų žmonių, jam buvo labai sunku susitaikyti su išsiskyrimu su 42 metų dainininke.
J.Timma šį sezoną profesionaliai krepšinio nežaidė, tačiau atstovavo 3x3 krepšinio komandai Rusijoje. Dėl tokių savo veiksmų jis užsitraukė savo gimtosios šalies nemalonę ir buvo pašalintas ir nacionalinės komandos.
Tačiau vasarą jis dar atstovavo Latvijai olimpinėje krepšinio atrankoje.
