Mirusio 32-ejų krepšininko žmonos poelgis šokiravo giminę: tėtis ryžosi viską iškloti viešai

Latvijos krepšininko Janio Timmos tėvas Raitis Timma teigia, kad dingo jo sūnaus asmeniniai daiktai.

Raitis Timma teigia, kad po sportininko mirties dingo jo krepšinio marškinėlių ir sportbačių kolekcija, įskaitant retus ir brangius modelius. Jis spėlioja, kad su tuo gali būti susijusi A. Sedokova.

Apie tai jis prabilo savo „Instagram“ paskyroje.

„Kiekviena komanda yra naujas skyrius. Kiekvieni marškinėliai yra istorijos dalis. Janis Timma turėjo unikalią kolekciją – visus savo komandos marškinėlius, visos savo krepšinio kelionės simbolį. Be to, daugiau nei 100 porų brangių sportbačių, retų modelių, visi 48,5 dydžio. Tačiau dabar viso to nebėra. Viskas dingo. Kolekcija, į kurią investuoti metai, pinigai, prisiminimai... Tiesiog dingo.

Kaip tai nutiko? Kur ji dabar yra? Klausimas, į kurį kol kas nėra atsakymo...“, – rašė jis ir pažymėjo, kad tarp dingusių daiktų buvo „Jordan“, „Yeezy“, „Christian Louboutin“, „Gucci“ sportiniai bateliai, kurių vienos poros kaina svyravo nuo 700 iki 1 000 eurų.

Kalbėdamas su žiniasklaida, Raitis dėl dingusių daiktų netiesiogiai apkaltino buvusią Janio žmoną: „Klausimas Anai Sedokovai. Bet su mumis ji niekada nesusisiekė“.

Sulaukė puolimo

Primename, kad krepšininkas mirė 2024 m. gruodžio 17 d., jo kūnas buvo rastas viename Maskvos hostelyje. Latvijos sportininkas ir A. Sedokova išsiskyrė prieš pat jo mirtį.

Po J. Timmos mirties netrūko žmonių, kaltinusių buvusią vyro žmoną A. Sedokovą dėl krepšininko mirties. Vienas tokių – velionio draugas Markas Pugačiovas.

A. Sedokova susidūrė su puolimu ir iš J. Timmos šeimos. Viešoje erdvėje ją kaltino dėl to, kad ji „privedė“ buvusį vyrą prie savižudybės. Ilgą laiką moteris nesikišo į kalbas apie J. Timmos mirtį ir apie ją sklindančius gandus.

Tačiau neseniai savo „Instagram“ paskyroje ji nusprendė kreiptis į savo kritikus.

„Yra prisiminimai apie žmogų, kuris norėjo išeiti, ir tai buvo jo sprendimas. Ir visi apie tai žinojo gerokai prieš įvykį. Nustokite. Gerbkite žmogaus atminimą, kuris buvo jums artimas. Geriausia, ką galite padaryti, tai organizuoti atminimo turnyrą arba mokyklą. Sukurkite atminimo žaidynes Janio vardu. Padarykite kažką gero. Galbūt Janiui nebus taip gėda dėl jūsų elgesio“, – rašė dainininkė.