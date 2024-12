Gruodžio 16 d. žinia apie 32-ejų Janio Timmos mirtį pribloškė ne tik krepšinio gerbėjus, bet ir daugelį kitų, sekusių jo gyvenimą bei karjerą. Buvęs Orlando „Magic“ komandos žaidėjas buvo rastas negyvas Maskvoje, prie daugiaaukščio pastato įėjimo. Nors tikslios mirties aplinkybės dar tiriamos, krepšininko tėvas Raitis Timma teigė, kad „meilė kartais būna per stipri“ – užsimindamas apie Anną Sedokovą.

Janis ir Anna susituokė 2020 metais po aistringų ir daug dėmesio sulaukusių santykių. Tačiau šis tragiškas įvykis paskatino atidžiau pažvelgti į moters praeitį.

Anna Sedokova, buvusi populiarios grupės „VIA Gra“ narė, per savo gyvenimą buvo siejama su keletu žinomų vyrų. Tačiau ne visi jos mylimieji sulaukė senatvės.

PLOT TWIST: Latvian basketball player Janis Timma is Anna Sedokova's 2nd husband to die under unusual circumstances.

