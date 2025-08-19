Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš Manto Bertulio – itin atviras laiškas brangiam žmogui: „Atsiprašau, jog kartais tave skaudinu ar nuviliu“

2025-08-19 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-19 19:20

Laidų prodiuserio Manto Bertulio šeimoje rugpjūčio pabaiga žymi ypatingą progą – jo mama ką tik atšventė gimtadienį. Šia proga vyras paviešino itin atvirą laišką savo brangiausiam žmogui, kuriame dėkojo ir atsiprašė už klaidas. 

Mantas Bertulis su mama (nuotr. Instagram, ELTA)

Laidų prodiuserio Manto Bertulio šeimoje rugpjūčio pabaiga žymi ypatingą progą – jo mama ką tik atšventė gimtadienį. Šia proga vyras paviešino itin atvirą laišką savo brangiausiam žmogui, kuriame dėkojo ir atsiprašė už klaidas. 

REKLAMA
0

Socialiniame tinkle „Instagram“ M. Bertulis paviešino bendrų kadrų su savo mama. 

Iš Manto Bertulio – itin atviras ir jautrus laiškas

Šalia nuotraukų laidų prodiuseris parašė ir itin jautrų bei atvirą laišką, kuriame neslėpė, kad yra linkęs skaudinti artimus žmones. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiuo įrašu jis neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt. 

„Turiu tokią ydą skaudinti sau artimiausius ir mylimiausius žmones. Vienas iš jų – mano Mama, kuri šiandien švenčia garbų jubiliejų. Ji nepabijojo manęs gimdyti, net kai jai buvo 38-eri metai. Už tai aš esu jai be galo dėkingas.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau vietoj to, jog kasdien dovanočiau jai gražiausius komplimentus, gėles ar ramybę, aš jai gadinu nervus, kai įsiveliu į kokį skandalą arba, kai kažkur tiesiog gyvenime susi**u eilinį kartą. Kai priimu durnus ir nelogiškus sprendimus. Kai griūva santykiai ir ji supranta, jog anūkai dar net nesišviečia.

REKLAMA

Kai manęs tenka dingusio po vakarėlio ieškoti vos ne su policija. Kai rizikuoju gyvybe kažkur. Lyg to būtų maža, aš pykstu ant jos, kai bando mane trisdešimtmetį kontroliuoti.

Pykstu, kai vis dar laiko mane tuo vienturčiu lepūnėliu. Pykstu, kai pasako kokią nesąmonę. Susierzinu, kai bijo paragauti kažką naujo, ko dar nėra bandžiusi arba kai staiga pašoka iš vietos su garsiniais jaustukais, pamiršusi kokią smulkmeną. Nepatinka, kai ji nesupranta manęs. Arba imasi už galvos prieš kiekvieną mano kelionę, vietoj to, jog džiaugtųsi vaiko pasaulio pažinimu. O kaip biesina, jog sveikatą nustumia į antrą planą. Dieve mano…

REKLAMA
REKLAMA

Mes kiekvienas norime, jog mūsų Mamos būtų tobulos, neklystančios, viską pasveriančios loginiais argumentais, neaiškinančios kaip gyventi, tokios pačios drąsios, išmanios kaip ir mes ir t.t. Atrodo, mes Mamoms iškeliam kartais tokią aukštą kartelę, jog net Prezidentai ar olimpiniai čempionai jos neįveiktų.

Bet jos visos ir yra tobulos! Nu gal apart Bružaitienės…Tai tiesiog noriu pasakyti, Mama, Tu esi Tobula ir labai atsiprašau, jog kartais tave skaudinu ar nuviliu. Čia viskas iš mano didelės meilės Tau ir labai save griaužiu, kad mes per retai matomės.

Su gimtadieniu, Mam. Atrodai fantastiškai!“ – rašė M. Bertulis. 

