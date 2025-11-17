Žinomi žmonės Kaune įžiebė eglutę: atvyko ir elegancija suspindusi Inga Budrienė

Susipažinti su neįprastomis išskirtinės vietos paslaugomis, kurios sulaukė didelio susidomėjimo.
Sudomino naujienos
Naujienomis ir pabendrauti atvyko aktorė Redita Dominaitytė, grupės „Rondo“ lyderis Aleksandras Ivanauskas-Fara, švenčių planuotoja ir kepyklėlės savininkė Inga Budrienė, rašytoja Jovita Mazina, virtuvės šefas Ruslanas Bolgovas, į koncertinį turą po Lietuvą kitąmet vyksiančios grupės „Belkanto“ narys Donatas Augys, rytų kovos menų meistras Jordanas Poškaitis, aktorė Lina Bražinskaitė, tituluota Kauno ponia Beta Rumšienė su dukra Gintare, „Bio Bene Italia Lietuva“ vadovė Vaida Norkūnaitė, prodiuseris Gediminas Juodeika ir kiti.
Susirinkusiųjų liaupsių sulaukė bene vienintelis toks mūsų šalyje „Grakštuolės“ savininko Mariaus Levano sprendimas: salone įmanomas patogus soliariumo ir limfodrenažinių masažų naudojimas. Klientai gali ateiti jiems tinkamu metu – nuo 6:30 iki 23:00 valandos, net jei tuo metu administratorė nedirba.
Visa sistema veikia savitarnos principu: žmogus užsiregistruoja internetu salono svetainėje, gauna mygtuką telefone, kuris aktyvuojamas atvykus, atvyksta be papildomo derinimo, prie soliariumo ar limfodrenažinio aparato pasispaudžia mygtuką – įranga įsijungia. Prieš procedūrą visos higienos priemonės jau būna paruoštos.
I.Budrienė, J. Mazina ir kitos kalbintos viešnios patikino, kad į soliariumus užsuka ruošiantis kelionėms į tolimus kraštus ir norėdamos iš anksto pripratinti odą prie vaiskesnės saulės.
„Ne kartą pastebėjome, kad staigus klimato pokytis ir intensyvesni saulės spinduliai kelia didesnę riziką nudegti, todėl prieš keliones bent kelis kartus apsilankome soliariume. Tai tarsi pereinamasis etapas, padedantis saugiau jaustis tropikuose“, – sakė jos teigdamos, kad saulės poveikiui organizmą būtina ruošti protingai ir atsakingai.
Į soliariumą – ir vyrai
Soliariumus mėgsta ir vyrai, tik jų motyvacija kita. Grupės „Belkanto“ dainininkas D. Augys sakė, kad trumpas apsilankymas prieš koncertus jam padeda išlaikyti tvarkingą įvaizdį.
„Ant scenos viskas matosi – kiek valandų nemiegojai, kaip jautiesi. Lengvas įdegis tiesiog suteikia ryškumo ir uždengia nuovargio žymes. Man tai labiau higienos dalis, o ne grožio ritualas“, – kalbėjo jis pridurdamas, kad vyrai paprastai renkasi praktiškiausius sprendimus.
M.Levanas pasakojo, kad salone yra du soliariumai – vienas veikia ir savitarnos principu, o kitas yra naujovė mūsų šalyje. Jį į Lietuvą atvežusi V. Norkūnaitė patikino – tai naujos kartos
unikalus įrenginys. Jis, anot „Bio Bene Italia“ atstovės, yra ne tradicinis soliariumas, o įdegio ir odos būklės gerinimo technologija viename. Procedūros metu naudojama raudonos šviesos terapija, kuri gerina odos tonusą ir stangrumą, padeda išlyginti spalvos netolygumus, suteikia švytėjimą ir gaivumą, skatina kolageno ir elastino gamybą.
„Eva“ soliariumuose įmontuotas oro jonizatorius ir vandens purškimo sistema, kuri drėkina odą procedūros metu. V. Norkūnaitė pasakoja, kad klientai prieš įdegį gali pasirinkti serumus, pritaikytus skirtingiems poreikiams – giliai drėkinančius, lyginančius, stangrinančius ar skirtus kovai su senėjimo požymiais, celiulitu ar riebalų sankaupomis.
„Atsisėdusi pagalvojau, kad čia labiau komfortiškas fotelis nei soliariumas. Viskas atvira, nėra to įprasto uždarumo, dėl kurio kai kurie žmonės jaučiasi nejaukiai“, – pastebėjo L. Bražinskaitė.
Nepamiršo gerumo iniciatyvos
Svečius sudomino ir dar viena „Grakštuolės“ naujiena, kurią taip pat pristatė V. Norkūnaitė – tai radijo dažnio bei vakuumo aparatas, skirtas veido ir kūno odai stangrinti, atjaunti, linijoms formuoti. Procedūra, anot pašnekovės, atliekama be adatų ir be chirurginių intervencijų – tai puiki alternatyva injekcijoms, kai norisi natūralaus, bet matomo rezultato.
Grožio popietės metu papasakota, kad salone dirba savo srities meistrės – kosmetologės, masažuotojos, kirpėjos, nagų ir blakstienų specialistės: vienoje vietoje atėjusysis gali pasirūpinti veido oda, kūno savijauta, įvaizdžiu, sveiku įdegiu, atsipalaiduoti, ir gauti ilgalaikį rezultatą, o ne vienkartinį efektą. Būtent šis kompleksiškumas, M. Levano nuomone, šiandien yra didžiausia salono stiprybė.
„Esu vilnietė, bet į šį Kauno saloną užsuksiu. Jis yra įsikūręs greta mano vaikystės namų, kuriuose iki šiol tebegyvena mama, todėl juose esu gana dažna viešnia“, – sako R. Dominaitytė.
Ji patikino, kad įžiebiant eglutę „Grakštuolėje“, vaišinantis skonių meistro Luko Zimblio nealkoholiniais kokteiliais ir lietuvių kuriama fermentuota „Kambo kombucha“ arbata, klausantis Kauno valstybinio muzikinio teatro solistės Akvilės Garbenčiūtės Bučienės dainų šventinė nuotaika pradėjo sklandyti ore. Ją dar labiau sustiprino „Bijolos“ rankų darbo meduoliai ir Žvagulių šeimos šakočiai, kurie iš salono pristatyti į kalėdinį karavaną, išvyksiantį į karo alinamą Ukrainą kartu su šios iniciatyvos autore Marija Dubickiene.
