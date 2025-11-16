Uždegantį jubiliejinį koncertą surengusi Aušrinė Gerikienė pasidalijo vyro nuomone: „Žinotų tie tavo gerbėjai“

Visą būrį muzikinės scenos grandų sukvietęs vakaras tapo dovana ne tik klausytojams, bet ir pačiai jubiliatei, rašoma pranešime spaudai.
„Pasveikinti ir padainuoti atvyko daugybė draugų. Su kai kuriais iš jų įvairiose Lietuvos vietose koncertuojame daugiau nei tris dešimtmečius, su kitais, jaunesnės kartos atstovais, susibičiuliavome neseniai. Labai vertinu kolegų palaikymą ir tai, kuo vieni su kitais galime pasidalinti“, – sako A. Gerikienė, žinoma ir sceniniu Tikrosios išdykėlės vardu.
Anot jos, scena suveda žmones neatsitiktinai.
„Su daugeliu kolegų dalinamės ne tik dainomis, bet ir gyvenimais — kelionėmis, džiaugsmais, nuovargio akimirkomis. Tai yra draugystės, kurias sunku paaiškinti tiems, kurie nepatyrė koncertinio gyvenimo ritmo“, – šypsosi jubiliatė.
Nori padėkoti
Koncertą savo gimimo dienos proga ji surengia nebe pirmą kartą. Šįmet, pasak dainininkės, ypač norisi visiems dėkoti: gerbėjams – už gėles ir šilumą, kolegoms už bendrystę, tėvams už padovanotą gyvenimą ir muzikinį kelią, šeimai už kantrybę ir palaikymą.
„Žmonės mato tik šviesas, muziką ir šypsenas, bet dažnai nežino, kiek jėgų reikia pasirodyti taip, lyg viskas vyktų savaime. Šeima yra tie tylūs sparnai už nugaros, kurie leidžia man skraidyti scenoje,“ – sako A. Gerikienė.
A.Gerikienė patikina – jos meilė muzikai gimė kartu su pirmu įkvėptu oro gurkšniu.
„Mano šeima labai muzikali. Talentų turi beveik visi artimiausi. Turbūt todėl tėveliai man tiek daug padėjo – jie ir sūnų prižiūrėdavo, kai koncertuodavau, ir patarimų negailėdavo, nes suprasdavo, kaip viskas yra. Mama ne vieną koncertinę suknelę man yra pasiuvusi“, – pasakoja vakaro Kaune kaltininkė.
Daugiausiai, anot jos, iškenčia vyras, matantis ją ne tik spindinčią scenoje, bet ir besiruošiančią koncertams.
„Jis ne kartą yra juokavęs „Žinotų tie tavo gerbėjai, kokia tu namuose“. Ir vyras yra teisus. Koncertinis jaudulys daro savo, o tai artimiausiems tenka sugerti. Taip jau būna visur. Viešumoje esame linksmi ir malonūs, bet namuose – visokie.
Tad nepamirškime padėkoti šalia esantiems už jų meilę, – sako A. Gerikienė, – Vyras – mano ramybės uostas. Jei ne jo kantrybė, gal tiek metų ir nebūčiau išlaikiusi tokio tempo. Kartais tikrai galvoju: jei egzistuotų prizas už išskirtinį muzikanto sutuoktinio atsidavimą, jį laimėtų jis“.
