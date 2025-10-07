Aušrinei Gerikienei atostogas Turkijoje aptemdė pilki debesys: „Nežinia, kuo viskas būtų pasibaigę“

Naujienų portalui tv3.lt Aušrinė Gerikienė atvirai prabilo apie atostogas Turkijoje, ypatingas progas ir papasakojo apie situaciją, kuri per plauką nesibaigė blogai.
Kelionėje paminėjo ypatingas progas
Pradėdama pokalbį apie Turkiją, Aušrinė atskleidė, kodėl pasirinko būtent šią šalį: „Kelionei pasirinkome Turkiją, kadangi turėjome dvi progas – vestuvių metines ir vyro gimtadienį. Po įtempto vasaros sezono norėjosi pasilepinti ten, kur šilta ir šviečia saulė. Pasitariau su draugais ir pasirinkome kelionę į Bodrumą, kur iki šiol dar neteko lankytis. Aš asmeniškai nesu didelė poilsio Turkijoje gerbėja – mane labiau traukia Ispanija, Graikija ar Egiptas. Tačiau, kadangi gavome neblogą pasiūlymą, nusprendėme vykti į Turkiją.“
Atostogų metu dainininkė laiką leido su savo vyru, drauge ir jos mylimuoju.
„Į kelionę išvykome su drauge ir jos vyru. Draugę pažįstu jau daugelį metų, todėl keliauti kartu buvo labai smagu – aš ją gerai pažįstu, ji žino mane. Kelionėje gali būti nelengva, jei kompanija netinkama“, – šyptelėjo ji.
Nors kelionė buvo dovana jos vyrui, Aušrinė svetur sugebėjo jį nustebinti: „Ši kelionė buvo dovana mano vyrui gimtadienio proga, todėl poilsio metu Turkijoje nusprendžiau dar padovanoti jam kelionę jachta. Visą dieną praleidome nuostabaus grožio Egėjo jūroje. Turėjome keturis sustojimus skirtinguose paplūdimiuose, kur tiesiog grožėjomės vaizdais ir maudėmės.“
Netikėta situacija
Aušrinė šyptelėjo, kad atostogauti svetur tikrai pigiau nei Lietuvoje: „Kainos pasirodė ganėtinai nedidelės – pas mus jos tikrai didesnės. Kadangi šios kelionės tikslas buvo vien tik poilsis, šį kartą net nevaikščiojau po jokius supermarketus. Važiavau tiesiog pailsėti ir pasilepinti saule.“
Nors šios atostogos buvo skirtos tik poilsiui, vieną dieną Aušrinė su drauge nusprendė vykti ieškoti parduotuvių, tačiau viskas pakrypo netikėta linkme.
„Vieną dieną draugė ištempė mane iš viešbučio teritorijos. Kadangi mūsų viešbutis buvo ant kalno, nusprendėme, kad nusileidus žemyn tikrai rasime daug parduotuvių. Tačiau nuėjus kelis kilometrus, aplink nesimatė nė vienos. Tiesiog ėjome, kur akys vedė, kol, ačiū Dievui, pamatėme taksi. Karštis buvo nepakeliamas – jau perspėjau draugę, kad gali tekti kviesti man pagalbą, nes pradėjo svaigti galva. Išėjome net neapsirūpinusios vandeniu“, – dalijosi ji.
Laimei, viskas baigėsi sėkmingai: „Mus išgelbėjo tik taksi – nežinia, kuo viskas būtų pasibaigę. Įlipusios nuvažiavome dar gana toli, kol galiausiai pasiekėme miesto centrą, kur radome parduotuvių. Taigi išmokome pamoką – prieš išeinant ieškoti parduotuvių reikėjo pasidomėti, kiek kilometrų iki jų. Tiesą sakant, tokioje situacijoje atsidūriau pirmą kartą, nes iki šiol vos tik išėjus iš viešbučio visada būdavo pilna vietinių prekeivių, kur galėjai nusipirkti visko.“
Tęsdama pokalbį apie atostogas, A. Gerikienė nusijuokė, kad jos buvo tikrai sočios. „Aš asmeniškai labai mėgstu turkų virtuvę, todėl vakarieniauti rinkomės būtent turkų restorane. Viešbučio teritorijoje taip pat buvo itališkos virtuvės, turkiškas ir jūros gėrybių restoranai. Maistas buvo neblogas, pasirinkimas – platus, o barų irgi netrūko. Dienos metu siūlyta įvairių užkandžių.
Kadangi pasirinkome „ultra viskas įskaičiuota“ variantą, todėl grįžus teks susiimti ir atsikratyti kelių priaugtų kilogramų“, – pasakojo pašnekovė.
Dabar Aušrinė jaučiasi pailsėjusi ir atgavusi jėgas. Netrukus jos laukia nepamirštamas jubiliejus, į kurį ji kviečia savo gerbėjus: „Grįžus laukia iš karto trys koncertai jau kitą dieną, todėl po gero poilsio vėl kibsiu prie savo mėgiamo darbo. Žinoma, ruošiuosi ir didžiajam savo jubiliejiniam koncertui Kaune, kuris įvyks lapkričio 15 d. Manbore renginių salėje. Bilietus jau galite įsigyti!“
