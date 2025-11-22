 
TV3 naujienos > Žmonės

Tado Burgailos poelgis su benamiais stebina ir visko mačiusius: „Dažnas išsigąsta“

2025-11-22 11:22
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-22 11:22

Žinomas verslininkas Tadas Burgaila, patraukiantis dėmesį per televiziją ir tarp krepšinio aistruolių, viešėdamas LRT laidoje „Stonkus tiesiogiai“, atskleidė netikėtą savo charakterio savybę, kuri dar labiau nustebino klausytojus ir žiūrovus.

Tadas Burgaila

Žinomas verslininkas Tadas Burgaila, patraukiantis dėmesį per televiziją ir tarp krepšinio aistruolių, viešėdamas LRT laidoje „Stonkus tiesiogiai", atskleidė netikėtą savo charakterio savybę, kuri dar labiau nustebino klausytojus ir žiūrovus.

1

Verslininkas T. Burgaila laidoje kalbėjo ne vien apie tai, kaip paauglystėje įkūrė savo pirmąją įmonę ar apie santykį su žmona, su kuria susipažino jau būdamas pirmokas, bet ir pabrėžė ypatingą atsidavimą bendravimui su aplinkiniais. Vis dėlto, didžiausią nuostabą sukėlė jo požiūris ir elgesys su benamiais, kurie prašo piniginės paramos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš labai tikiu žmonėmis. Būna, sėdi kavinėje, prieina benamis. Dažniausiai aš neturiu grynų. Tad ne kartą esu davęs banko kortelę ir pasiūlęs nueiti, nusiimti 20 eurų. Dažnas tada išsigąsta, neima. Galvoja, kad bandau kažkaip apgauti. Vis dėlto buvo keli atvejai, kai tikrai nuėjo iki bankomato, nusiėmė 20 eurų ir gražino kortelę.

Taip pat ir baruose esu ne kartą pervedęs pinigų žmonėms į sąskaitas už verslo idėjas. Labai dideles sumas.

Aš be galo pasitikiu žmonėmis. Manau, kad mes visi iš prigimties esame geri, tik kartais ne ten ir su ne tais susiduriame“, – kalbėjo Tadas.

 

