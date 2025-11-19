„Gulbelė“ per tris šių metų ketvirčius pasiekė 9 proc. apyvartos augimą

UAB „Gulbelė“ vadovo Arūno Tarnausko teigimu, šį rezultatą lėmė atnaujintas prekių krepšelis ir nuosekli plėtra.
„Per pirmuosius devynis šių metų mėnesius išplėtėme tinklą iki 70 krautuvių, kurių dalis buvo atnaujintos. Didelį dėmesį skyrėme šviežių mėsos, daržovių, vaisių ir kepinių prekių kategorijų plėtimui“, – sako bendrovės vadovas.
Kaip teigia A. Tarnauskas, prie augimo prisidėjo ir vystoma tinklo elektroninė parduotuvė.
„Šis augimas rodo, kad tinklas kasmet tampa pasiekiamu vis didesnei visuomenės daliai. Tuo tarpu vystoma elektroninė parduotuvė užtikrina asortimento pasiekiamumą ne tik Lietuvoje, bet ir Vokietijoje, Belgijoje, Nyderlanduose, išplečiant pirkėjų ratą tarptautiniu mastu“, – sako A. Tarnauskas.
Įmonės apyvarta augo visus šių metų ketvirčius, lyginant su 2024-aisiais.
Pietvakarių Lietuvoje jau 33 metus veikiantis mažmeninės prekybos tinklas UAB „Gulbelė“ šiuo metu valdo 70 krautuvių įvairiuose Lietuvos regionuose: Šakių, Vilkaviškio, Marijampolės, Jurbarko, Panevėžio, Šilalės, Tauragės, Kelmės, Prienų, Kauno rajonuose, Kazlų Rūdoje, Kalvarijoje, Klaipėdoje, Kaune bei vysto el. parduotuvę gulbele.lt. Bendrovėje dirba beveik 400 darbuotojų, kurie kasdien užtikrina patogų apsipirkimą vietos gyventojams. Praėjusiais metais UAB „Gulbelė“ pasiekė 60 mln. eurų apyvartą, kuri, palyginti su 2023 m., išaugo beveik 9,2 proc. UAB „Gulbelė“ šiemet planuoja atidaryti krautuvę Klaipėdos rajone, Veiviržėnuose, o kitų metų pirmo ketvirčio pabaigoje – ir Kazlų Rūdoje. Šių metų liepos pradžioje UAB „Gulbelė“ atvėrė krautuvę Kaune, Demokratų gatvėje.