Susižadėjo garsi atlikėja Gintarė Korsakaitė: parodė žiedą

Šia naujiena Gintarė pasidalijo socialiniame tinkle Instagram bei sutiko tuo pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Pranešė apie sužadėtuves
Nuotraukose dainininkė linksmai pozuoja rodydama sužadėtuvių žiedą.
Prie nuotraukų ji rašė:
„Mes susižadėjom. Kiek reikia laiko, kad suprastum, kad čia tavo žmogus? Mums prireikė 1,5 m. Vytas mane nusiskraidino į Italiją ir padovanojo vienas gražiausių gyvenime akimirkų!“
