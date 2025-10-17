Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Susižadėjo garsi atlikėja Gintarė Korsakaitė: parodė žiedą

2025-10-17 14:43 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-17 14:43

Žinoma dainininkė Gintarė Korsakaitė pranešė džiugią naujieną: susižadėjo su širdies draugu Vytu, o piršlybos įvyko romantiškoje Italijoje.

Gintarė Korsakaitė (nuotr. Instagram)

Žinoma dainininkė Gintarė Korsakaitė pranešė džiugią naujieną: susižadėjo su širdies draugu Vytu, o piršlybos įvyko romantiškoje Italijoje.

REKLAMA
6

Šia naujiena Gintarė pasidalijo socialiniame tinkle Instagram bei sutiko tuo pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Pranešė apie sužadėtuves

Nuotraukose dainininkė linksmai pozuoja rodydama sužadėtuvių žiedą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prie nuotraukų ji rašė:

„Mes susižadėjom. Kiek reikia laiko, kad suprastum, kad čia tavo žmogus? Mums prireikė 1,5 m. Vytas mane nusiskraidino į Italiją ir padovanojo vienas gražiausių gyvenime akimirkų!“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų