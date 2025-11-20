 
TV3 naujienos > Žmonės

Sulaikytas garsus krepšininkas: pareikšti rimti kaltinimai

2025-11-20 13:55 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-11-20 13:55

Buvęs NBA žaidėjas Patrickas Beverley įtariamas 15-metės sesers užpuolimu – smaugimu ir smurtu prieš ją. P. Beverley taip pat įtariamas sakęs savo seseriai, kad bus „šeimos giminaitis, kuris ją nužudys“.

NBA (nuotr. SCANPIX, 123rf.com)

Buvęs NBA žaidėjas Patrickas Beverley įtariamas 15-metės sesers užpuolimu – smaugimu ir smurtu prieš ją. P. Beverley taip pat įtariamas sakęs savo seseriai, kad bus „šeimos giminaitis, kuris ją nužudys".

0

Remiantis dokumentais, pateiktais Teksaso Fort Bendo apygardos teismui penktadienį, lapkričio 14 d., jo sesuo policijai papasakojo, kad incidentas įvyko, kai ji grįžo namo iš aplankyto savo vaikino, teigiama „PEOPLE“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot motinos, buvęs NBA žaidėjas išbarė savo seserį už tai, kad ši „išėjo iš namų be leidimo“. Jo sesuo teigia, kad 37 metų P. Beverley tada „abiem rankomis sugriebė ją už kaklo“ ir „pakėlė nuo žemės“, teigiama policijos pareiškime. Buvęs NBA žaidėjas tariamai paguldė seserį ant sofos, o tada smogė jai į kairę akį sugniaužtu kumščiu“, teigiama pareiškime. Beverley sesuo teigė, kad jų motina Lisa užpuolimo metu liko jos miegamajame.

Šeimos aprūpintojas

„Suprantu, kad pareiškime yra keletas neigiamų detalių, tačiau atminkite, kad tai tik viena istorijos pusė – pateikta tuo metu, kai emocijos buvo pakilios“, – pareiškime žurnalui „PEOPLE“ teigė Beverley advokatė Letitia Quinones-Hollins.

„Kaip jau minėjau anksčiau, nemanome, kad aprašymas tame pareiškime yra tikslus. Patrickas nėra smurtaujantis vyras“, – tęsiama pareiškime „Tiesą sakant, tą vakarą jis buvo labai pagarbus valdžios institucijoms ir skatino kitus elgtis taip pat. Jis yra savo šeimos, įskaitant savo mažąją seserį ir mamą, aprūpintojas ir gynėjas.

Jis visada rūpinosi jų gerove ir toliau tai darys. Tikiuosi, kad paaiškėjus visiems faktams, Patrickas bus išteisintas dėl šių kaltinimų. Iki tol galiu tik paprašyti visų išlikti atviriems ir neskubėti teisti. Atminkite, kad tai Amerika, o mūsų visuomenėje Patrickas yra nekaltas, nebent teisme būtų įrodyta kitaip.“

Penktadienį Fort Bendo apygardos šerifo departamentas sulaikė Beverley, jam pareikšdamas kaltinimus dėl tariamo šeimos ar namų ūkio nario užpuolimo tokiu būdu, kuris trukdo kvėpuoti ar kraujotakai, rodo teismo įrašai, kuriuos peržiūrėjo „PEOPLE“. 

Paleistas už užstatą

Teismo įrašuose teigiama, kad vėliau tą pačią dieną jis buvo paleistas už 40 tūkst. dolerių užstatą. Po arešto Beverley parašė: „Prašau, netikėkite viskuo, ką matote internete. Tikiuosi, kad viskas gerai“, – parašė jis X puslapyje.

„Patrickas Beverley neturi teistumo. Jis labai rūpinasi savo mažąja sesute – jauna panele, nepilnamete“, – TMZ paskelbtame pareiškime, kuris taip pat buvo paskelbtas Beverley X puslapyje, teigė Quinones-Hollins. „Atsižvelgiant į tai, kai jis netikėtai rado ją vieną namuose su 18 metų vyru vidury nakties, jis suprantamai susirūpino, kaip ir bet kuris brolis dėl savo sesers. Tačiau mes netikime, kad tai, kas įvyko vėliau, įvyko taip, kaip aprašyta, ir laukiame galimybės tai aptarti teisme.“

