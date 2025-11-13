Trakų šeimos košmaras – lyg siaubo filme: siautėjančios Jolantos neina sustabdyti

Kaltinamoji Jolanta teisme turėjo pasiteisinti dėl trijų išpuolių prieš savo sugyventinį. Sykį jam dūrė peiliu į krūtinę, tada aptalžė kumščiais ir sudavė smūgį peilio rankena į pakaušį.
Teismo duomenimis, visi epizodai vyko poros nuomojamame bute. Juos visus vienija ir kita detalė – alkoholis.
Moteris buvo girta visais 3 atvejais, kai buvo oficialiai užfiksuotas smurtas. Kaip pažymėjo teismas, tai turėjo tiesioginės įtakos smurto protrūkiams.
Ekspertai taip pat nustatė, kad pirmojo įvykio metu ir pats nukentėjusysis buvo girtas – jo kraujyje rasta 1,93 promilės alkoholio.
Trys smurtiniai epizodai
Pirmasis smurto atvejis užfiksuotas balandžio 12 d. apie 19.30 val. virtuvėje. Kilus žodiniam konfliktui su sugyventiniu, Jolanta, būdama girta, rankoje laikytu virtuviniu peiliu smogė vyrui į krūtinę.
Nukentėjusiajam nustatyta paviršinė durtinė–pjautinė žaizda krūtinėje. Ekspertai pabrėžė, kad toks smūgis galėjo baigtis ir gerokai sunkesnėmis pasekmėmis.
Iš pradžių ikiteisminio tyrimo metu vyras aiškiai parodė, kad konfliktui įsiplieskus sugyventinė paėmė peilį ir dūrė jam į krūtinę.
Vėliau teisme jis jau tikino tik apkabinęs Jolantą ir pats „užlipęs“ ant peilio. Kaltinamoji savo ruožtu aiškino, esą vyras buvo labai girtas, griuvinėjo, o ji tik pamačiusi kraują padėjo dezinfekuoti žaizdą.
Vis dėlto kaimyno, policijos pareigūnų, medikų ir ekspertų duomenys teismui leido konstatuoti, kad dūris buvo tyčinis.
Antrasis smurto epizodas užfiksuotas gegužės 21 d. apie 18.50 val. Tą vakarą Jolanta vėl buvo stipriai apsvaigusi – pareigūnai jai nustatė 2,04 promilės girtumą.
Virtuvėje kilus barniui su sugyventiniu, moteris dešiniu kumščiu sudavė vieną smūgį vyrui į kairės pusės šonkaulių sritį, po to dar vieną smūgį į akį.
Nukentėjusiajam diagnozuota muštinė žaizda dešinio antakio srityje ir kiti nežymūs sužalojimai, sukėlę jam fizinį skausmą.
Trečias kartas, kai teko kviesti policiją ir medikus, įvyko jau naktį – liepos 25 d. apie 3.15 val. Byloje nurodyta, kad apsvaigusi Jolanta (nustatytas net 2,72 promilės girtumas – aut. past.) vėl susibarė su sugyventiniu ir sudavė jam peilio rankena.
Vyrui buvo padaryta apie 4 cm ilgio muštinė žaizda pakaušio srityje, priskirta nežymiam sveikatos sutrikdymui.
Įsikišo kaimynas
Visais trimis atvejais dėl poros barnių ir sukelto triukšmo teko įsikišti kaimynui. Jis, anot teismo, tapo esminiu liudytoju šioje byloje.
Liudininkas matė kruvinais marškinėliais prisidengusį vyrą, išgirdo, kad jį sugyventinė padūrė peiliu. Maža to, Jolanta grasino ir jam, pagriebusi skėtį ir virtuvinį samtį.
Būtent jis iškvietė bendruoju pagalbos telefonu policiją ir medikus. Atvykę pareigūnai bute rado kraujo pėdsakų, kruviną virtuvinį peilį, kruvinas servetėles, netvarkingą aplinką ir akivaizdžiai girtus buto gyventojus.
Nors teisme Jolanta visus smurto veiksmus bandė neigti, o nukentėjusiojo parodymai dėl pirmojo epizodo vėliau keitėsi, teismas rėmėsi pirminiais liudijimais.
Ekspertai nustatė, kad vyrui padaryta paviršinė durtinė–pjautinė žaizda krūtinėje, muštinė žaizda antakyje ir muštinė žaizda pakaušyje, visi sužalojimai priskirti nežymiam sveikatos sutrikdymui.
Įvertinęs visas aplinkybes, teismas konstatavo, kad Jolanta, veikdama tiesiogine tyčia, tris kartus smurtavo prieš šeimos narį. Jai paskirta subendrinta galutinė bausmė – 1 metų ir 7 mėnesių laisvės atėmimas.
Vis dėlto realiai į pataisos namus moteris nekeliaus. Teismas, įvertinęs jos asmenybę ir tai, kad ji iki šiol nebuvo teista, nusprendė bausmės vykdymą atidėti 2 metams.
Per šį laikotarpį Jolanta privalės visiškai nevartoti psichiką veikiančių medžiagų ir dalyvauti elgesio pataisos programoje. Jeigu įpareigojimų nesilaikys, jų vykdymą prižiūrinti Probacijos tarnyba apie tai informuos teismą ir bausmės vykdymo atidėjimas galės būti panaikintas – tuomet tektų atlikti realią laisvės atėmimo bausmę.
Šis Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui.
