Serialo „The Seduction“ premjera – lapkričio 14 d. per „HBO Max“

Išduota savo mylimojo Valmonto, Marquise de Merteuik leidžiasi į drąsią kelionę – tapti įtakingiausia Paryžiaus kurtizane.
Serialas laisvai paremtas Pierre’o Choderlos de Laclos romanu „Pavojingi ryšiai“ ir atskleidžia jaudinančią emocinės bei seksualinės laisvės tyrinėjimo kainą pasaulyje, kuriame moterims buvo suteikta tiek mažai teisių.
Pamatykite anonsą:
Seriale vaidina: Anamaria Vartolomei (Isabelle de Merteuil), Diane Kruger (Madame de Rosemonde), Vincentas Lacoste (Vicomte de Valmont), Lucas Bravo (Comte de Gercourt), Noée Abita (Madame de Tourvel), Julienas de Saint-Jeanas (Louisas de Germainas), Fantine Harduin (Cécile de Volanges), Samuelis Kircheris (Chevalier Danceny) ir Sandrine Blancke (Madame de Volanges).
Serialą režisavo Jessica Palud, sukūrė Jean-Baptiste Delafon, parašė Jean-Baptiste Delafon kartu su Jessica Palud (1, 2 ir 6 serijos) bei Gaëlle Bellan (1 serija). Prodiusavo NABI Productions (UGC Group) (Clément Birnbaum, Joachim Nahum) ir Felicita Films (TF1 Studios Group) (Marie Guillaumond).
Pirmą serialo „The Seduction“ seriją peržiūrėti galima nuo lapkričio 14 d. „HBO Max“ platformoje, Lietuvoje pasiekiamoje didžiuosiuose programėlių parduotuvėse, mobiliuosiuose įrenginiuose, planšetėse, išmaniuosiuose televizoriuose ir internete adresu www.hbomax.com, taip pat per išskirtinį partnerį „Go3“. Likusias pirmojo sezono serijas bus galima išvysti po vieną kas savaitę iki serialo finalo, kuri įvyks gruodžio 19 d.
