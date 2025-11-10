 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Serialo „The Seduction“ premjera – lapkričio 14 d. per „HBO Max“

2025-11-10 11:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-10 11:10

HBO Original“ pristato naują serialą „The Seduction“. Šešių serijų prancūziškas serialas debiutuos lapkričio 14 d. „HBO Max“ platformoje.

Serialo „The Seduction“ premjera – lapkričio 14 d. per „HBO Max“
11

HBO Original“ pristato naują serialą „The Seduction“. Šešių serijų prancūziškas serialas debiutuos lapkričio 14 d. „HBO Max“ platformoje.

REKLAMA
0

Išduota savo mylimojo Valmonto, Marquise de Merteuik leidžiasi į drąsią kelionę – tapti įtakingiausia Paryžiaus kurtizane.

Serialo „The Seduction“ premjera – lapkričio 14 d. per „HBO Max“
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Serialo „The Seduction“ premjera – lapkričio 14 d. per „HBO Max“

Serialas laisvai paremtas Pierre’o Choderlos de Laclos romanu „Pavojingi ryšiai“ ir atskleidžia jaudinančią emocinės bei seksualinės laisvės tyrinėjimo kainą pasaulyje, kuriame moterims buvo suteikta tiek mažai teisių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pamatykite anonsą:

Seriale vaidina: Anamaria Vartolomei (Isabelle de Merteuil), Diane Kruger (Madame de Rosemonde), Vincentas Lacoste (Vicomte de Valmont), Lucas Bravo (Comte de Gercourt), Noée Abita (Madame de Tourvel), Julienas de Saint-Jeanas (Louisas de Germainas), Fantine Harduin (Cécile de Volanges), Samuelis Kircheris (Chevalier Danceny) ir Sandrine Blancke (Madame de Volanges).

REKLAMA
REKLAMA

Serialą režisavo Jessica Palud, sukūrė Jean-Baptiste Delafon, parašė Jean-Baptiste Delafon kartu su Jessica Palud (1, 2 ir 6 serijos) bei Gaëlle Bellan (1 serija). Prodiusavo NABI Productions (UGC Group) (Clément Birnbaum, Joachim Nahum) ir Felicita Films (TF1 Studios Group) (Marie Guillaumond).

REKLAMA

Pirmą serialo „The Seduction“ seriją peržiūrėti galima nuo lapkričio 14 d. „HBO Max“ platformoje, Lietuvoje pasiekiamoje didžiuosiuose programėlių parduotuvėse, mobiliuosiuose įrenginiuose, planšetėse, išmaniuosiuose televizoriuose ir internete adresu www.hbomax.com, taip pat per išskirtinį partnerį „Go3“. Likusias pirmojo sezono serijas bus galima išvysti po vieną kas savaitę iki serialo finalo, kuri įvyks gruodžio 19 d.

REKLAMA
REKLAMA

Apie „HBO Max“

„HBO Max“ – tai pasaulinio lygio srautinio turinio platforma, priklausanti „Warner Bros. Discovery“, kuri siūlo išskirtines ir įtraukiančias istorijas: nuo aukščiausios kokybės vaidybinių programų, filmų, dokumentikos, tikrų nusikaltimų istorijų, animacijos suaugusiems iki tiesioginių sporto transliacijų ir naujienų (kai tai prieinama).

„HBO Max“ – tai prestižinių pramogų ženklų susitikimo vieta: HBO, Warner Bros., Max Originals, DC, Harry Potter, taip pat legendinių serialų, tokių kaip „Draugai“ ir „Didžiojo sprogimo teorija“, namai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų