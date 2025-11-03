Serialo „I Love LA“ premjera – lapkričio 3 d. per „HBO Max“

Serialas pasakoja draugų grupę, kuri bando susigaudyti gyvenime bei meilėje gyvenant Los Andžele. Maia (akt. R. Sennot) svajoja tapti talentų agente, tačiau šiuo metu yra „įstrigusi“ asistentės pareigose ir gyvena su savo vaikinu – mokytoju Dylanu (akt. Joshas Hutchersonas).
Visgi po ilgo laiko į miestą grįžta Maia geriausia draugė – influencerė Tallulah (akt. Odessa A‘zion). Draugų grupei kartu su stilistu Charlie (akt. Jordanas Firstmanas) ir Alani (akt. True Whitaker) tenka susidurti su egzistenciniais iššūkiais, būdingais jų vėlyvojo dvidešimtmečio krizei. Tai chaotiška meditacija apie svajonių siekimą bet kokia kaina – serialas atskleidžia įtakos siekimo, internetinių dramų ir negailestingą „suaugimo“ realybę.
Be R. Sennot, J. Firstmano, J. Hutchersono, O. A‘zion bei T. Whitaker seriale taip pat pasirodys ir kviestinės žvaigždės – Leighton Meester, Moses Ingramas, Lauren Holt, Elijah Wood, Quenlin Blackwee, Joshas Baltzas, Froy Gutierrez ir Colin Woodell.
Serialą kūrė ir prodiusavo R. Sennot. Vykdomieji prodiuseiai – Emma Barrie, Aida Rodgers, Max Silvestri ir Lorene Scafaria. Režisieriai – R. Sennot, Lorene Scafaria, Billas Benzas ir Kevin Bray.
Pirmą serialo „I Love LA“ seriją jau galima peržiūrėti „HBO Max“ platformoje, Lietuvoje pasiekiamoje per www.hbomax.com ir išskirtinį partnerį „Go3“.
Apie „HBO Max“:
„HBO Max“ – tai pasaulinio lygio srautinio turinio platforma, priklausanti „Warner Bros. Discovery“, kuri siūlo išskirtines ir įtraukiančias istorijas: nuo aukščiausios kokybės vaidybinių programų, filmų, dokumentikos, tikrų nusikaltimų istorijų, animacijos suaugusiems iki tiesioginių sporto transliacijų ir naujienų (kai tai prieinama).
„HBO Max“ – tai prestižinių pramogų ženklų susitikimo vieta: HBO, Warner Bros., Max Originals, DC, Harry Potter, taip pat legendinių serialų, tokių kaip „Draugai“ ir „Didžiojo sprogimo teorija“, namai.
Apie „Warner Bros. Discovery“:
„Warner Bros. Discovery“ yra lyderiaujanti pasaulinė žiniasklaidos ir pramogų bendrovė, užsiimanti išsamiausios ir labiausiai diferencijuotos pasaulyje prekių ženklų turinio kolekcijos kūrimu bei platinimu per televiziją, filmus, interneto platformas ir žaidimus. Bendrovės prekių ženklai, kasdien įkvepiantys, informuojantys ir linksminantys auditoriją, yra pasiekiami daugiau nei 220 šalių ir 50 kalbų.
Tarp jų – „Discovery Channel“, „Max“, „discovery+“, CNN, DC, „TNT Sports“, „Eurosport“, HBO, HGTV, „Food Network“, „OWN“, „Investigation Discovery“, TLC, „Magnolia Network“, TNT, TBS, „truTV“, „Travel Channel“, „MotorTrend“, „Animal Planet“, „Science Channel“, „Warner Bros. Motion Picture Group“, „Warner Bros. Television Group“, „Warner Bros. Pictures Animation“, „Warner Bros. Games“, „New Line Cinema“, „Cartoon Network“, „Adult Swim“, „Turner Classic Movies“ ir kiti.
Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite www.wbd.com.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!