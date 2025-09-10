Masto partnerystė ir geriausios istorijos: „Go3“ ir „HBO Max“ jungia jėgas Baltijos regione

„Go3” televizija tapo pirmuoju „HBO Max“ platformos partneriu regione ir apjungė stiprią rinkos poziciją su pasauline „Warner Bros. Discovery“ pasakojimų galia, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Išskirtiniame interviu, bendraudami su „Go3“ atstovu Žilvaru Zinkevičiumi, „Warner Bros. Discovery“ vykdomasis viceprezidentas ir generalinis direktorius Vidurio ir Rytų Europai, Artimiesiems Rytams ir Afrikai Jamie Cooke ir TV3 žiniasklaidos grupės generalinis direktorius Christian Anting dalijasi, kodėl dabar yra tinkamas metas šiai sąjungai, ką ši partnerystė reiškia vietos auditorijai ir kaip nubrėžia ateities srautinių transliacijų kryptį Baltijos regione.
„HBO Max“ neseniai startavo 12 naujų rinkų, tarp jų ir Baltijos šalyse. Kokie buvo pagrindiniai strateginiai veiksniai, lėmę mūsų regiono pasirinkimą plėtrai?
Jamie Cooke: Atsakysiu iš dviejų perspektyvų. Pirmoji – globali. Kaip kompanija, turime tikslą pristatyti „HBO Max“ paslaugą visame pasaulyje. Po šio naujausio starto 12 rinkų dabar esame daugiau nei 90 šalių.
Yra trys pagrindiniai rodikliai, kuriuos siekiame pasiekti plėsdami „HBO Max“. Pirmas – abonentų augimas. 2025 m. pirmąjį ketvirtį pasiekėme 122,3 mln. prenumeratorių visame pasaulyje – tai 22,5 mln. daugiau nei prieš metus. Akivaizdu, kad šis augimas ateina iš naujų rinkų startų, todėl tai viena priežasčių, kodėl pasirinkome Baltijos šalis.
Antras – mūsų ambicija būti tarp trijų didžiausių srautinių transliacijų platformų kiekvienoje rinkoje, kurioje veikiame. Jei nusprendžiame startuoti, siekiame būti tarp lyderių, todėl vertiname rinkas, kuriose turime geriausias galimybes tai pasiekti.
Trečia – mums svarbus įsitraukimas, o žinome, kad „HBO“ turinys labai stipriai rezonuoja Baltijos šalyse. Turime ilgą ir sėkmingą bendradarbiavimo istoriją su vietos partneriais, todėl žinome, kad turinys čia mylimas. Kalbant iš vietinės perspektyvos – Baltijos šalyse akivaizdi spartaus srautinių paslaugų įsisavinimo tendencija. Matome „Go3“ ir Christian (Anting) komandos sėkmę, todėl jei būtume laukę ilgiau, būtume praleidę progą. Norėjome būti šios transformacijos dalimi tinkamu momentu.
Christian Anting, ką vietos rinkos lyderiui „Go3“ televizijai ir TV3 grupei reiškia partnerystė su pasauliniu prekės ženklu „HBO Max“? Kaip ši partnerystė dera su strategine vizija?
Christian Anting: Kaip jau minėjo Jamie (Cooke), mūsų požiūriu „HBO“, ypač „HBO Max“, yra geriausias produktas tarp pasaulinių srautinių platformų. Tai patvirtina ir vartotojų reakcija į turinį. Ši partnerystė remiasi ilgamete sėkminga abiejų grupių bendradarbiavimo istorija. Vertinant mūsų regioną, tarp trijų didžiausių platformų „HBO Max“ yra aiškus lyderis pagal turinio kokybę. Todėl natūralu, kad sujungti vietos rinkos lyderį „Go3“ su „HBO Max“ – yra logiškas žingsnis.
Gal pereikime prie auditorijų klausimo. „Go3“ yra Baltijos rinkos lyderis, „HBO Max“ – turinio kokybės lyderis. Kokias auditorijas tikitės pritraukti papildomai? Ar turite konkrečių tikslų?
Jamie Cooke: Neturime konkrečių KPI šiems regionams, pavyzdžiui, abonentų skaičiaus tikslo. Pirmiausia reikia paleisti produktą ir stebėti, kaip reaguoja vartotojai. Atliekame rinkos tyrimus, segmentaciją, kainodaros analizę, bet tikrasis darbas prasideda po starto.
Mūsų pagrindiniai tikslai – abonentų augimas, bet ne bet kokia kaina, o pelningas augimas. Laikai, kai svarbiausia buvo tik skaičius, jau praėjo. Taip pat siekiame didinti įsitraukimą į produktą. Kol kas neturime konkrečių KPI, nes pirmiausia turime išmokti, kaip produktas veiks rinkoje, ir tada koreguosime strategiją – nuo rinkodaros iki kainodaros ir turinio.
Dar vienas papildomas klausimas. Žinote, visos rinkos „mėgsta“ būti unikalios. Gal galite pasakyti, kokius skirtumus matote Baltijos regione, palyginti su kitomis rinkomis, kuriose „HBO Max“ jau įsitvirtinęs?
Jamie Cooke: Šis klausimas man užduodamas dažnai. Per pastaruosius dvejus metus paleidome „HBO Max“ beveik visose rinkose, už kurias atsakau – Vidurio Europoje, Turkijoje, Graikijoje, dabar Baltijos šalyse, taip pat kai kuriose Centrinės Azijos rinkose. Ir kiekvienas interviuotojas klausia: „Pasakykite, kuo mūsų auditorija skiriasi, nes mes mėgstame labai specifinį turinį.“
Tiesa tokia – visi myli tą patį „HBO Max“ turinį. Nesvarbu, kur esame pasaulyje, tie patys 10 - 15 serialų visada yra populiariausi. Žinoma, kai kuriose šalyse turime vietinio turinio strategiją, ir galbūt ateityje tai svarstysime Baltijos šalyse, nes vietinis turinys kai kuriose rinkose yra labai svarbus augimui. Bet pagrindiniai hitai visur tie patys. Man tai netgi suteikia vilties, nes pasaulis dabar gana susiskaldęs, daug įtampos. O čia matome, kad kokybiškos istorijos apie santykius, šeimą, intrigas yra universalios. Tai rodo, kad puikus pasakojimas veikia visur. Tad, deja, nėra jokio didelio skirtumo – bent jau kol kas.
Christian Anting: Visiškai sutinku. Pagrindinė auditorija – kiekvienas, kuris nori geros istorijos. Kaip sakė Jamie, esmė yra pasakojimas ir aukštos kokybės turinys. Vieniems tai sportas, kitiems drama, komedija – bet garantija ta pati: geriausia pramogos pasiūla, nepriklausomai nuo amžiaus ar lyties. Ypač dabar, kai žmonės ieško šiek tiek pabėgimo nuo sudėtingos realybės. Ši partnerystė užtikrina, kad žiūrovai gaus būtent tai – tiek iš „Go3“ originalaus turinio, tiek dar labiau iš „HBO Max“.
Jamie Cooke: Pateiksiu pavyzdį iš kitos rinkos – Turkijos. Tai viena didžiausių turinio eksportuotojų pasaulyje, jų serialai populiarūs Vidurio Europoje, Lotynų Amerikoje, Ispanijoje, Italijoje. Tad galėtume manyti, kad „HBO Max“ Turkijoje turėtų turėti daug turkiško turinio. Bet taip nėra. Kodėl? Nes mūsų prenumeratoriai „HBO Max“ renkasi kitokį turinį. Turkų serialus jie gali žiūrėti nemokamuose kanaluose. „HBO Max“ jie renkasi dėl kokybiškų, globalių istorijų. Tai rodo, kad turime atsižvelgti į niuansus, bet pagrindinė vertė – aukštos kokybės pasakojimas.
Pereikime prie klausimo apie besikeičiančią OTT rinką. Ar tokios tarptautinės partnerystės pakeis situaciją Baltijos šalyse?
Christian Anting: Manau, didžiausias pokytis bus tas, kad žmonės dabar turės galimybę rinktis vieną pasiūlymą, kuris suteikia viską, ko jiems reikia. Tikime, kad „HBO Max“ ir „Go3“ turinio derinys yra itin platus, patrauklus ir įdomus pramogų pasiūlymas, kuris dar labiau sustiprins OTT, paversdamas jį pagrindiniu pramogų šaltiniu – televizija ar kaip tai bepavadintume. Vienu pasiūlymu žmonės gaus visą geriausią turinį, kurio jiems reikia. Tai ir yra pagrindinė šios partnerystės idėja.
Galime sakyti, kad tai pakeis ateities partnerystes regione, nes esame, taip sakant – pirmieji, kurie tai daro?
Jamie Cooke: Iš vartotojo perspektyvos, jei pažvelgsime plačiau nei Baltijos šalys, dabartinė situacija yra labai fragmentuota – daugybė srautinių platformų, televizijos produktų, „YouTube“ ir t.t. Nesu tikras, ar tai gerai vartotojui. Kai kuriose šalyse, kuriose veikiame, nusprendėme eiti vieni su savo B2C (Business-to-Consumer) strategija, nes turime pakankamą mastą ir vietinį turinį. Tačiau Baltijos rinkose, jei būtume pasirinkę tą patį kelią, tai tik dar labiau didintų fragmentaciją. Todėl nusprendėme, kad stipri partnerystė yra geriausias sprendimas. Manau, kad šios rinkos negali išlaikyti tokio fragmentacijos lygio. Christian, ar sutinki?
Christian Anting: Visiškai sutinku. Fragmentacija yra raktinis žodis. Vartotojai pavargo nuo daugybės pasirinkimų, jie sudėtinga viską aprėpti – tiek programėlių, tiek paslaugų. Todėl mūsų pasiūlymas – paprastas būdas gauti geriausią pramogų paketą vienoje vietoje.
Noriu grįžti prie Jamie (Cooke) pavyzdžio apie Turkiją. Ar Baltijos šalyse bus kažkas panašaus – galbūt jungtinė produkcija ar turinys, orientuotas tik į vietos auditoriją? Suprantu, kad rinka mažesnė, bet gal kažkas unikalaus?
Jamie Cooke: Pradžioje – ne. Dabar tik startuojame, todėl pirmiausia turime surinkti duomenis, gauti vartotojų atsiliepimus, suprasti, kas skatins augimą, įsitraukimą ir pelningumą. Kai turėsime daugiau duomenų, galvosime apie turinio strategiją. Nematau priežasties, kodėl negalėtume svarstyti vietinio turinio ateityje. Svarbu, kad turinys veiktų vietoje, bet taip pat turime žiūrėti, ar jis gali „keliauti“ į kitas rinkas. Tai tarsi „šventasis gralis“ – rasti turinį, kuris veikia plačiau. Esame atviri bendradarbiavimui. Su Christian jau kalbėjome apie jūsų kuriamą turinį ir žinau jo kokybę. Taigi potencialas tikrai yra. Bet pradžioje turime suprasti, ko nori vartotojai.
Christian Anting: Tai puiki galimybė. Kaip sakė Jamie, dabar pradėsime, stebėsime, mokysimės, kas patinka žmonėms. Nėra priežasties, kodėl negalėtume identifikuoti projektų, kuriuos galėtume daryti kartu. Mūsų bendradarbiavimo istorija rodo, kad visada ieškome tokių galimybių. Bet sutinku – pradėkime nuo pirmųjų žingsnių, o vėliau tikrai rasime projektų, kuriuos galėsime įgyvendinti kartu.
Vien tai, kad tokia didelė kompanija svarsto bendradarbiavimą ar galimybę kurti vietinį turinį, kuris būtų rodomas kituose regionuose, jau yra didelis dalykas Lietuvos rinkai ir jos žmonėms. Todėl ir keliu šį klausimą – vien galimybės jau yra svarbios mūsų rinkai.
Jamie Cooke: Taip, visiškai sutinku.
Christian Anting: Taip, ir jūs jau matėte, kad paskutiniame „White Lotus“ sezone vaidino lietuvis aktorius. Tai nebuvo suplanuota iš anksto, bet matote, kiek daug galimybių atsiranda. Manau, kad gamyba yra sritis, į kurią tikrai žiūrėsime kartu su atsakingomis komandomis. Yra įvairių būdų, kaip tai galima daryti, ir tikiu, kad gera istorija visada ras kelią. Niekas nesakys „ne“ galimybei kurti ir bendradarbiauti. Tai viena iš sričių, dėl kurių esu optimistiškas – kai pereisime pradinį starto etapą, tikrai atsiras naujų projektų.
Noriu paklausti Christian Anting apie TV3 grupės ir „Go3“ turinio strategiją. Kaip ši partnerystė dera su mūsų originalaus turinio kūrimu? Gal galite plačiau papasakoti?
Christian Anting: Originalų turinį kuriame nuo pat „Go3“ starto. Jau kurį laiką kartu kuriame turinį tarp nemokamų kanalų ir „Go3“, nes tai suteikia akivaizdžių privalumų – galime išnaudoti turinį tiek linijiniuose kanaluose, tiek srautinėse translaicijose. Šiuo metu turime daugiau nei 50 originalaus turinio vienetų per metus. Ne visos jos yra koprodukcija su nemokamais kanalais, bet patirties turime daug. Tai sritis, kurią laikui bėgant galime plėsti ir ieškoti galimybių bendradarbiauti su „HBO Max“ – tiek platinimo, tiek gamybos, tiek scenarijų kūrimo srityse. Dar anksti kalbėti apie konkrečius projektus, bet žinome, ką galime padaryti, kokius įrankius turime, ir belieka komandai susėsti bei kurti idėjas tolimesnei plėtrai.
Dabar klausimas apie tai, kaip vertinsite šią partnerystę. Gal galite pasidalinti KPI arba bent jau pasakyti, kaip žinosime, ar ši partnerystė buvo sėkminga?
Christian Anting: Manau, dar per anksti kalbėti apie KPI ar konkrečius skaičius, nes ką tik startavome. Bet žiūrint plačiau – nebūtume žengę šio žingsnio, jei nebūtume tikri dėl ankstesnės patirties ir turinio sėkmės. Tai partnerystė, kuri sujungia dvi puses, norinčias bendradarbiauti ir turinčias produktus, kurie patinka vartotojams. Ankstyvos reakcijos iš klientų yra labai teigiamos – tai matyti ir internete. Konkrečių skaičių dar neturime, bet kai praeis daugiau laiko, mielai jais pasidalinsime.
Jamie Cooke: Sutinku su Christian – dar anksti kalbėti apie KPI. Bet galiu pasakyti, kad darbas su Christian komanda suteikia mums didelį pranašumą – galime greitai plėstis, greitai įtvirtinti prekės ženklą. Žinome savo stipriąsias ir silpnąsias puses, todėl svarbu turėti partnerius, kurie padeda spartinti verslo augimą. Tai ir yra vienas iš mano KPI – kaip greitai galime judėti į priekį. Bet svarbiausias rodiklis – santykiai. „HBO Max“ startas yra naujausias žingsnis, bet mes bendradarbiaujame jau daug metų. Ir visada buvo gera, artima partnerystė. Man svarbiausia, kad galime bet kada paskambinti vieni kitiems – tai didžiausias KPI.
Christian Anting: Visiškai sutinku.
O kaip dėl konkurencijos? Jamie Cooke, ką matote kaip konkurentus Lietuvoje (Baltijos šalyse)? Nes partnerystė yra partnerystė, bet konkurentai juk egzistuoja.
Jamie Cooke: Mūsų tikslas – būti prieinamiems kuo daugiau šalių visame pasaulyje ir tapti viena iš trijų didžiausių OTT platformų kiekvienoje rinkoje, kurioje veikiame. Tai pagrindinis mūsų orientyras. Partnerystės strategija padeda mums greitai augti ir užimti stiprią poziciją. Esu gana užtikrintas dėl mūsų vietos rinkoje, palyginti su konkurentais. Tuo pačiu metu šiandien yra tiek daug puikaus turinio, kad svarbiausia – padėti vartotojams jį atrasti patogiausiu būdu, nesvarbu, kokia platforma.
Noriu paliesti temą apie atskirą mobiliąją programėlę ir integruotą turinį. Bet pakalbėkime apie tai, nes vienu atveju turime partnerystę, kitu – konkurenciją. Kaip tai vertinate, Jamie Cooke?
Jamie Cooke: Suprantu, ką turite omenyje, nes iš esmės turime du produktus rinkoje. Taip, tai gali atrodyti kaip konkurencija su savimi. Bet mūsų požiūris toks: kai svarstome, kaip įeiti į rinką, turime tris strategijas. Pirma – eiti vieniems, investuojant į vietinį turinį, jei rinka to reikalauja. Tai darome kai kuriose rinkose, pavyzdžiui, Turkijoje įsigijome verslą, kad pasiektume augimą.
Antra – rinkose, kuriose „HBO“ turi ilgą istoriją, pavyzdžiui, Vidurio Europoje, galime veikti savarankiškiau. Trečia – rinkose, kur neturime vietinės patirties ar greito kelio į rinką, kaip Baltijos šalyse, partnerystė yra logiškiausias sprendimas. Tai leidžia greitai pasiekti KPI, užtikrinti matomumą ir augimą. Taip, gali būti šiek tiek kanibalizacijos tarp produktų, bet tai nėra mūsų pagrindinis rūpestis. Svarbiausia – greitas masto didinimas ir vartotojų pasiekimas.
Manau, tai padės skaitytojams geriau suprasti situaciją, nes kyla klausimų, kai yra keli pasirinkimai, pavyzdžiui, kur naudoti „HBO Max“. Gal turite ką pridurti?
Christian Anting: Manau, aptarėme daug ką. Džiaugiamės dėl šio žingsnio ir tęsiamo bendradarbiavimo. Kaip sakė Jamie, dirbame kartu jau ilgą laiką, o dabar atėjo metas kitam etapui. Baltijos rinkoje tai geriausias būdas išvengti fragmentacijos. Galiausiai vartotojai nuspręs pats, bet mes siūlome geriausią pramogų rinkinį regione – vienoje vietoje, paprastai ir patogiai, su vietiniu ir tarptautiniu turiniu.
Jamie Cooke: Grįžtant prie klausimo apie turinį – labai įdomu, kaip seksis mūsų naujam serialui „Welcome to Derry“, kuris startuos spalį. Esu didelis siaubo žanro gerbėjas, man patiko „It“ filmai, o tai, ką mačiau iš šio serialo, atrodo nuostabiai. Įdomu, kaip šis žanras veiks Baltijos rinkoje.
„Go3“ televizija tapo pirmuoju „HBO Max“ platformos partneriu Baltijos šalyse. Pristatydama šį vaizdo turinį Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, „Go3“ visiems savo vartotojams suteikė prieigą prie „HBO Max“ – tai bus įtraukta į jų „Go3“ prenumeratą be jokio papildomo mokesčio iki 2026 m. sausio. Visi „Go3“ prenumeratoriai gali žiūrėti „HBO Max“ turinį tiesiogiai per „Go3“ televiziją, taip pat gavo prieigą ir prie „HBO Max“ programėlės.
