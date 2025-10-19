Rūmuose karaliui ir kunigaikščiui dainavusi lietuvė sujaudino „Lietuvos talentų“ teisėjus: „Per jus šiandien reiškiasi Dievas“

Tarp šio vakaro pasirodymų – ypatinga istorija, atkeliausianti tiesiai iš Belgijos sostinės Briuselio.
Operos atlikėja Saulė Šatė, kurios balsas jau skambėjo karalių rūmuose, šįkart dainuos Lietuvai.
Nors gimė ir užaugo Belgijoje, ji nuo mažens kalbėjo lietuviškai, mokėsi lietuvių kalbos kartu su mama ir visuomet didžiavosi savo šaknimis. „Man bus didelis džiaugsmas dainuoti Lietuvai ir jos žmonėms“, – prieš pasirodymą sakys šou dalyvė.
Jaunos dainininkės karjera – įspūdinga. Ji jau yra dainavusi Belgijos karaliui Pilypui ir Liuksemburgo didžiajam kunigaikščiui Henri, jų gimtadienių proga surengtame Gala vakare.
Tačiau šįkart Saulė pasirinks ne prabangą, o nuoširdumą – sceną, kurioje susitinka įvairiausi žmonės ir jų talentai.
Kai atlikėja šiltai pasakos apie savo meilę Lietuvai ir… cepelinams, teisėjų veiduose atsiras plati šypsena. „O aš esu profesionali cepelinų gamintoja!“ – šmaikštaus Rūta Ščiogolevaitė, priversdama visus nusišypsoti.
Tačiau vos Saulė uždainuos, atmosfera pasikeis. Jos balsas – stiprus, jautrus, teatrališkas – užpildys visą erdvę. Žiūrovai klausysis sulaikę kvapą, o teisėjai netrukus atvirai išreikš savo jausmus.
„Man atrodo, kad per talentą žmoguje reiškiasi Dievas. Tai per jus jis šiandien tikrai reiškiasi“, – sujaudinta kalbės Anželika Cholina.
„Tai, ką aš išgirdau, buvo visiškai netikėta“, – sakys Vytautas Rumšas jaunesnysis bei pridės, kad tokio lygio balsas televizijos scenoje – tikra retenybė.
Profesionali, bet nuoširdi, elegantiška, bet žemiška – S. Šatė įrodys, kad net ir užaugus toli nuo Lietuvos, meilė gimtajai šaliai gali skambėti stipriau nei bet kada.
Ar jos pasirodymas pavergs ir kitų teisėjų širdis? Ar jai pavyks patekti į kitą etapą? Visa tai pamatysite jau šio sekmadienio laidoje.
„Lietuvos talentų“ laida – sekmadieniais, 19.30 val. per TV3!
