TV3 naujienos > Žmonės

Kovotojas Dominykas Dirkstys pribloškė savo elegantišku įvaizdžiu: akį traukė 1 detalė

2025-10-19 09:58
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-10-19 09:58
2025-10-19 09:58

Spalio 18-ąją Vilniuje vyko UTMA kovinio sporto turnyras. Jis pritraukė ne tik tūkstančius šio sporto aistruolių, bet ir garsių žmonių. Vienas jų – kovotojas Dominykas Dirkstys, nustebinęs savo įvaizdžiu.

Dominykas Dirkstys (nuotr. asm. archyvo ir nuotr. BNS)
24

Spalio 18-ąją Vilniuje vyko UTMA kovinio sporto turnyras. Jis pritraukė ne tik tūkstančius šio sporto aistruolių, bet ir garsių žmonių. Vienas jų – kovotojas Dominykas Dirkstys, nustebinęs savo įvaizdžiu.

0

D. Dirkstys akį traukė dėl savo ekstravagantiško stiliaus.

UTMA turnyro publika
(24 nuotr.)
(24 nuotr.)
FOTOGALERIJA. UTMA turnyro publika

Jis vilkėjo baltą, puošnų smokingą, kurį dažniau pamatyti galima ne sporto renginiuose, o ant raudonojo kilimo. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prie įvaizdžio priderino tamsius akinius nuo saulės.

Akį ypač traukė ir prabangiai atrodantys papuošalai: masyvus auksinis žiedas ir baltai auksinė apyrankė.

Susirinko žinomi žmonės

Primename, kad į turnyną susirinko ir kiti žinomi veidai. 

Publikoje buvo galima pamatyti dainininko Merūno Vitulskio žmoną Eriką Vitulskienę, turinio kūrėją ir komiką Beną Lastauską, buvusį krepšininką Joną Mačiulį, verslininką Lauryną Suodaitį, kovotoją Dominyką Dirkstį.

Taip pat viešumoje po ilgo laiko pasirodė ir buvęs Karolinos Meschino mylimasis Jonas Misevičius.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad pagrindine turnyro kova buvo Pavelas „The Experiment“ Dailidko prieš Gregory „Robson“ Robinet.

Kovą laimėjo ir titulą apgynė P. Dailidko.

