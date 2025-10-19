Kovotojas Dominykas Dirkstys pribloškė savo elegantišku įvaizdžiu: akį traukė 1 detalė

D. Dirkstys akį traukė dėl savo ekstravagantiško stiliaus.
Jis vilkėjo baltą, puošnų smokingą, kurį dažniau pamatyti galima ne sporto renginiuose, o ant raudonojo kilimo.
Prie įvaizdžio priderino tamsius akinius nuo saulės.
Akį ypač traukė ir prabangiai atrodantys papuošalai: masyvus auksinis žiedas ir baltai auksinė apyrankė.
Susirinko žinomi žmonės
Primename, kad į turnyną susirinko ir kiti žinomi veidai.
Publikoje buvo galima pamatyti dainininko Merūno Vitulskio žmoną Eriką Vitulskienę, turinio kūrėją ir komiką Beną Lastauską, buvusį krepšininką Joną Mačiulį, verslininką Lauryną Suodaitį, kovotoją Dominyką Dirkstį.
Taip pat viešumoje po ilgo laiko pasirodė ir buvęs Karolinos Meschino mylimasis Jonas Misevičius.
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad pagrindine turnyro kova buvo Pavelas „The Experiment“ Dailidko prieš Gregory „Robson“ Robinet.
Kovą laimėjo ir titulą apgynė P. Dailidko.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!