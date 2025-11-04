Po slaptų Svaro ir jo žmonos vestuvių – įspūdingas medaus mėnuo: paviešino pirmąjį kadrą

Pora medaus mėnesiui pasirinko Japoniją. Simona po vestuvių pasirinko vyro pavardę ir tapo Liaudanskiene. Kartu su Gabrieliumi jiedu aplankė Kamakuros miestą ir pasidalino pirmuoju kadru socialiniuose tinkluose.
Išskirtinė apranga
Nuotraukoje sutuoktiniai įsiamžino vilkėdami kimono.
„Lietuvos kaimo žmonės mezga kultūrinius ryšius su Japonijos kaimo žmonėmis. Nes kaime visur ir visada svarbiausia- žmonės.
Grįšim, eisim pastovėt už kultūrą“, – įraše teigė Svaras.
Primename, kad Gabrielius ir Simona tuokėsi Vilniaus civilinės metrikacijos skyriuje. Vyras vietoj kostiumo pasirinko karininko paradinę uniformą, o Simona puošėsi elegantiška tamsiai mėlyna suknele, kurios nuotrauką pasidalino ir socialiniame tinkle.
Išlaiko privatumą
G. Liaudanskas-Svaras visada buvo linkęs slėpti asmeninį gyvenimą, todėl apie būsimas vestuves išdavė tik sužadėtuvių žiedas, kuriuo Simona pasidžiaugė sausio pradžioje.
Beje, dieną prieš vestuves ji šmaikščiai pasidalino mergvakario nuotraukomis, pridėdama: „Šalia vaistinės, jeigu ką“.
G. Liaudanskas-Svaras jau buvo vedęs – su pirmąja žmona Rima jis išsiskyrė bendru sutarimu 2021 m. spalį. Apie asmeninį gyvenimą nei Gabrielius, nei Rima niekuomet nekalbėjo. Jiedu turi du suaugusius vaikus – 26-erių dukrą Dominyką ir 20-metį sūnų Mykolą.
