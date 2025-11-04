 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Po slaptų Svaro ir jo žmonos vestuvių – įspūdingas medaus mėnuo: paviešino pirmąjį kadrą

2025-11-04 15:01 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-04 15:01

Praėjus nedaug laiko po slaptų vestuvių spalio pabaigoje, „G&G Sindikato“ lyderis Gabrielius Liaudanskas-Svaras ir fitneso trenerė Simona Daumantienė išskrido į įspūdingą medaus mėnesį.

Gabrielius Liaudanskas-Svaras su žmona Simona (nuotr. Facebook)
3

Pora medaus mėnesiui pasirinko Japoniją. Simona po vestuvių pasirinko vyro pavardę ir tapo Liaudanskiene. Kartu su Gabrieliumi jiedu aplankė Kamakuros miestą ir pasidalino pirmuoju kadru socialiniuose tinkluose.

12

Pora medaus mėnesiui pasirinko Japoniją. Simona po vestuvių pasirinko vyro pavardę ir tapo Liaudanskiene. Kartu su Gabrieliumi jiedu aplankė Kamakuros miestą ir pasidalino pirmuoju kadru socialiniuose tinkluose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gabrielius Liaudanskas-Svaras: „Lietuvoje pilietiškų žmonių yra kur kas daugiau nei galime įsivaizduoti“
(3 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Gabrielius Liaudanskas-Svaras: „Lietuvoje pilietiškų žmonių yra kur kas daugiau nei galime įsivaizduoti“

Išskirtinė apranga

Nuotraukoje sutuoktiniai įsiamžino vilkėdami kimono.

„Lietuvos kaimo žmonės mezga kultūrinius ryšius su Japonijos kaimo žmonėmis. Nes kaime visur ir visada svarbiausia- žmonės.

Grįšim, eisim pastovėt už kultūrą“, – įraše teigė Svaras.

View this post on Instagram

A post shared by Gabrielius Liaudanskas Svaras (@svaras23)

Primename, kad Gabrielius ir Simona tuokėsi Vilniaus civilinės metrikacijos skyriuje. Vyras vietoj kostiumo pasirinko karininko paradinę uniformą, o Simona puošėsi elegantiška tamsiai mėlyna suknele, kurios nuotrauką pasidalino ir socialiniame tinkle.

Išlaiko privatumą

G. Liaudanskas-Svaras visada buvo linkęs slėpti asmeninį gyvenimą, todėl apie būsimas vestuves išdavė tik sužadėtuvių žiedas, kuriuo Simona pasidžiaugė sausio pradžioje.

Beje, dieną prieš vestuves ji šmaikščiai pasidalino mergvakario nuotraukomis, pridėdama: „Šalia vaistinės, jeigu ką“.

G. Liaudanskas-Svaras jau buvo vedęs – su pirmąja žmona Rima jis išsiskyrė bendru sutarimu 2021 m. spalį. Apie asmeninį gyvenimą nei Gabrielius, nei Rima niekuomet nekalbėjo. Jiedu turi du suaugusius vaikus – 26-erių dukrą Dominyką ir 20-metį sūnų Mykolą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Staska
Staska
2025-11-04 15:09
Kas čia per tatuiruota kekšė?
Atsakyti
Daiva
Daiva
2025-11-04 15:17
bet kaip vulgariai atrodo damutės išdarkytas kūnas
Atsakyti
